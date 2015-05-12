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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Мерсин Идманюрду - Галатасарай
Мерсин Идманюрду - Галатасарай: обзор матча 12 мая 2015
Мерсин Идманюрду
12.05.2015, вторник, 19:45
Турция. Супер-Лига, 31 тур
0 : 1
Завершен
Галатасарай
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Мерсин Идманюрду - Галатасарай
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Мерсин Идманюрду
Турция. Суперлига, 34 тур
Мерсин Идманюрду
2 : 5
18.05.2016
Бурсаспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Касымпаша
7 : 0
15.05.2016
Мерсин Идманюрду
Турция. Суперлига, 32 тур
Мерсин Идманюрду
0 : 1
08.05.2016
Антальяспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Ризеспор
2 : 0
29.04.2016
Мерсин Идманюрду
Турция. Суперлига, 30 тур
Мерсин Идманюрду
1 : 2
24.04.2016
Эскишехирспор
Галатасарай
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
- : -
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Информация о матче
Стадион:
Тевфик Сирри Гюр
Новости команд
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Мерсин Идманюрду
Галатасарай
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