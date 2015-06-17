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Расписание матчей
Молодежный чемпионат Европы
Германия (мол) - Сербия (мол.)
Германия (мол) - Сербия (мол.): обзор матча 17 июня 2015
Германия (мол)
17.06.2015, среда, 21:45
Молодежный чемпионат Европы, группа A, 1 тур
1 : 1
Завершен
Сербия (мол.)
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Статистика матча Германия (мол) - Сербия (мол.)
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Германия (мол)
Молодежный чемпионат Европы, Финал
Англия (мол)
3 : 2
28.06.2025
Германия (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 1/2 финала
Германия (мол)
3 : 0
25.06.2025
Франция (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 1/4 финала
Германия (мол)
3 : 2
22.06.2025
Италия (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 3 тур
Англия (мол)
1 : 2
18.06.2025
Германия (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 2 тур
Чехия (мол)
2 : 4
15.06.2025
Германия (мол)
Сербия (мол.)
Молодежный чемпионат Европы, 1 тур
Германия (мол)
1 : 1
17.06.2015
Сербия (мол.)
Информация о матче
Стадион:
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Молодежная сборная России сыграет 3 матча со сборными из Европы
3 сентября
«Наполи» следит за игроком ЦСКА, который может претендовать на выступления за сборную России
5 мая
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Определился победитель молодежного Евро-2025
2025.06.29 00:41
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Определились финалисты юношеского Евро-2025
2025.06.23 23:11
Определился победитель молодежного Евро-2025
2025.06.29 00:41
1
Определились финалисты молодежного Евро-2025
2025.06.26 00:24
Определились финалисты юношеского Евро-2025
2025.06.23 23:11
Определились все полуфиналисты молодежного Евро-2025
2025.06.23 09:48
Результаты жеребьевки отбора на молодежный Евро, который совместно примут Албания и Сербия
2025.02.06 14:33
Молодежная сборная России сыграет 3 матча со сборными из Европы
3 сентября
«Наполи» следит за игроком ЦСКА, который может претендовать на выступления за сборную России
5 мая
2
Результаты жеребьевки отбора на молодежный Евро, который совместно примут Албания и Сербия
2025.02.06 14:33
Молодежная сборная России в июне сыграет с Сербией и Болгарией
2021.04.30 18:13
Отбор Евро-2021. Молодежная сборная России обыграла Сербию благодаря голам Чалова и Сулейманова
2019.11.19 23:04
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