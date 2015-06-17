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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ
Сальвадор - Сэйнт Китс и Невис
Сальвадор - Сэйнт Китс и Невис: обзор матча 17 июня 2015
Сальвадор
17.06.2015, среда, 04:00
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 2 раунд
4 : 1
Первый матч – 2 : 2
Завершен
Сэйнт Китс и Невис
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Сальвадор - Сэйнт Китс и Невис
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Сальвадор
Товарищеские матчи. Сборные
Тихуана
0 : 0
10.07.2026
Сальвадор
Товарищеские матчи. Сборные
Лос-Анджелес
3 : 0
06.07.2026
Сальвадор
Товарищеские матчи. Сборные
Лос-Анджелес Гэлакси
0 : 0
03.07.2026
Сальвадор
Товарищеские матчи. Сборные
Катар
0 : 0
06.06.2026
Сальвадор
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
1 : 0
04.06.2026
Сальвадор
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Товарищеские матчи. Сборные
Сэйнт Китс и Невис
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