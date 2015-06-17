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Расписание матчей
Кубок Америки
Аргентина - Уругвай
Аргентина - Уругвай: обзор матча 17 июня 2015
Аргентина
17.06.2015, среда, 02:30
Кубок Америки, группа B, 2 тур
1 : 0
Завершен
Уругвай
56'
С. Агуэро
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аргентина - Уругвай
Замена
Р. Перейра
️️️️
А. Ди Мария
89'
85'
Желтая карточка
А. Перейра
Желтая карточка
С. Ромеро
84'
Замена
К. Тевес
️️️️
С. Агуэро
79'
Замена
Э. Банега
️️️️
Х. Пасторе
78'
Желтая карточка
М. Рохо
69'
67'
Замена
А. Эрнандес
️️️️
Н. Лодейро
65'
Желтая карточка
Д. Годин
63'
Замена
К. Санчес
️️️️
К. Родригес
ГОЛ! 1:0!
С. Агуэро
Пас отдал
П. Хавьер Сабалета
56'
Желтая карточка
Х. Маскерано
45'
+1
30'
Желтая карточка
Н. Лодейро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аргентина
9
Серхио Ромеро
ВР
16
Маркос Рохо
ЛЗ
2
Эсекьель Гарай
ЦЗ
19
Николас Отаменди
ЦЗ
4
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
14
Хавьер Маскерано
ОП
5
Лукас Билья
ЦП
21
Хавьер Пасторе
АП
10
Лионель Месси
ПВ
11
Анхель Ди Мария
ПВ
9
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Херардо Мартино
Уругвай
23
Фернандо Муслера
ВР
6
Альваро Перейра
ЛЗ
2
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
3
Диего Годин
ЦЗ
16
Макси Перейра
ПЗ
7
Николас Лодейро
ЛП
20
Альваро Гонсалес
ЦП
17
Аревало Риос
ЦП
7
Кристиан Родригес
ПП
21
Эдинсон Кавани
ЦФ
22
Диего Ролан
ЦФ
Главный тренер
Оскар Табарес
Аргентина
23
Мариано Андухар
ВР
1
Науэль Гусман
ВР
15
Мартин Демичелис
ЦЗ
14
Милтон Каско
ЦЗ
3
Факундо Ронкалья
ПЗ
7
Эвер Банега
ЦП
5
Фернандо Гаго
ЦП
7
Роберто Перейра
АП
8
Эрик Ламела
ПВ
22
Эсекьель Лавесси
ЦФ
11
Карлос Тевес
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Уругвай
12
Родриго Муньос
ВР
23
Мартин Силва
ВР
13
Гастон Силва
ЛЗ
19
Себастьян Коатес
ЦЗ
18
Матиас Корухо
ЦЗ
4
Хорхе Фусиле
ПЗ
15
Гусман Перейра
ЦП
10
Джорджиан Де Арраскаэта
ЦП
5
Карлос Санчес
ЦП
20
Джонатан Родригес
ЦФ
8
Абель Эрнандес
ЦФ
11
Кристиан Стуани
ЦФ
4-1-1-3-1
9
Ромеро
16
Рохо
2
Гарай
19
Отаменди
4
Сабалета
14
Маскерано
5
Билья
10
Месси
21
Пасторе
11
Ди Мария
9
Агуэро
4-4-2
23
Муслера
16
Перейра
2
Хименес
3
Годин
6
Перейра
7
Родригес
20
Гонсалес
17
Риос
7
Лодейро
22
Ролан
21
Кавани
21
Пасторе
7
Банега
7
Банега
21
Пасторе
11
Ди Мария
7
Перейра
7
Перейра
11
Ди Мария
9
Агуэро
11
Тевес
11
Тевес
9
Агуэро
7
Родригес
5
Санчес
5
Санчес
7
Родригес
7
Лодейро
8
Эрнандес
8
Эрнандес
7
Лодейро
Остались в запасе
Аргентина
Уругвай
23
Мариано Андухар
ВР
1
Науэль Гусман
ВР
15
Мартин Демичелис
ЦЗ
14
Милтон Каско
ЦЗ
3
Факундо Ронкалья
ПЗ
5
Фернандо Гаго
ЦП
8
Эрик Ламела
ПВ
22
Эсекьель Лавесси
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Херардо Мартино
15
Гусман Перейра
ЦП
12
Родриго Муньос
ВР
13
Гастон Силва
ЛЗ
23
Мартин Силва
ВР
19
Себастьян Коатес
ЦЗ
18
Матиас Корухо
ЦЗ
4
Хорхе Фусиле
ПЗ
10
Джорджиан Де Арраскаэта
ЦП
20
Джонатан Родригес
ЦФ
11
Кристиан Стуани
ЦФ
Главный тренер
Оскар Табарес
Остались в запасе
23
Мариано Андухар
ВР
1
Науэль Гусман
ВР
15
Мартин Демичелис
ЦЗ
14
Милтон Каско
ЦЗ
3
Факундо Ронкалья
ПЗ
5
Фернандо Гаго
ЦП
8
Эрик Ламела
ПВ
22
Эсекьель Лавесси
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Остались в запасе
15
Гусман Перейра
ЦП
12
Родриго Муньос
ВР
13
Гастон Силва
ЛЗ
23
Мартин Силва
ВР
19
Себастьян Коатес
ЦЗ
18
Матиас Корухо
ЦЗ
4
Хорхе Фусиле
ПЗ
10
Джорджиан Де Арраскаэта
ЦП
20
Джонатан Родригес
ЦФ
11
Кристиан Стуани
ЦФ
Главный тренер
Херардо Мартино
Главный тренер
Оскар Табарес
Статистика матча Аргентина - Уругвай
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Аргентина
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
- : -
18.11.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
1 : 2
14.11.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
3 : 0
07.10.2026
Бенин
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
7 : 0
04.10.2026
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
4 : 0
01.10.2026
Боливия
Чемпионат мира, Финал
Испания
1 : 0
19.07.2026
Аргентина
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Уругвай
- : -
18.11.2026
Доминиканская Республика
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
1 : 2
14.11.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
1 : 6
06.10.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
1 : 4
28.09.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 1
24.09.2026
Уругвай
Чемпионат мира, 3 тур
Уругвай
0 : 1
27.06.2026
Испания
Информация о матче
Главный судья:
Сандро Рикки
(Посус-ди-Калдас)
Стадион:
Ла Портада
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 02:20 (прямая)
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