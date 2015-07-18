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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Зенит (мол) - Динамо (мол)
Зенит (мол) - Динамо (мол): обзор матча 18 июля 2015
Зенит (мол)
18.07.2015, суббота, 15:00
Россия. Молодежное первенство, 1 тур
1 : 0
Завершен
Динамо (мол)
81'
П. Назимов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит (мол) - Динамо (мол)
Замена
А. Поникаров
️️️️
П. Назимов
90'
Замена
Д. Зуев
️️️️
К. Троянов
90'
Замена
И. Кубышкин
️️️️
А. Иванов
86'
84'
Желтая карточка
А. Каляшин
84'
Замена
Н. Канавин
️️️️
М. Могулкин
Замена
И. Соловьев
️️️️
Н. Андреев
82'
ГОЛ! 1:0!
П. Назимов
81'
Замена
И. Дрыков
️️️️
П. Осипов
79'
74'
Замена
Н. Майорский
️️️️
Д. Живоглядов
72'
Замена
А. Терехов
️️️️
А. Алтунин
65'
Замена
А. Рукас
️️️️
Н. Калугин
Замена
Р. Суанов
️️️️
В. Романов
64'
54'
Замена
А. Моргунов
️️️️
В. Сарамутин
Желтая карточка
Д. Чистяков
42'
30'
Желтая карточка
А. Степанов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит (мол)
78
Александр Васютин
ВР
55
Артем Вяткин
ЦЗ
7
Никита Андреев
ЦЗ
63
Даниил Майков
ЦЗ
75
Степан Ребенко
ЦЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
79
Константин Троянов
ОП
73
Павел Осипов
ЦП
22
Андрей Иванов
ЦП
43
Павел Назимов
ЦФ
66
Вадим Романов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Симутенков
Динамо (мол)
31
Игорь Лещук
ВР
91
Александр Степанов
ЦЗ
8
Александр Каляшин
ЦЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
27
Валерий Сарамутин
ЦП
88
Владислав Левин
ЦП
77
Михаил Могулкин
ЦП
97
Антон Алтунин
ЦП
6
Максим Кузьмин
АП
96
Александр Максименко
ЦФ
Зенит (мол)
44
Ярослав Бурыченков
ВР
53
Иван Иваниди
ЦЗ
64
Никита Новопашин
ЦЗ
45
Артем Водянников
ЦЗ
84
Феликс Шалимов
ЦЗ
7
Артем Поникаров
ПЗ
9
Иван Соловьев
ЛП
77
Даниил Зуев
ОП
13
Илья Кубышкин
ОП
52
Игорь Дрыков
ЦП
99
Руслан Суанов
ЦФ
Динамо (мол)
83
Андрей Ребриков
ВР
2
Сергей Евтушенко
ЦЗ
89
Николай Майорский
ЦЗ
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
5
Семен Матвийчук
ПЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
85
Никита Канавин
ЦП
77
Антон Антонов
ЦП
14
Александр Моргунов
АП
11
Антон Терехов
ПВ
22
Никита Киреев
ЦФ
17
Гурам Аджоев
ЦФ
3-3-2-2
78
Васютин
63
Майков
75
Ребенко
78
Чистяков
7
Андреев
79
Троянов
55
Вяткин
73
Осипов
22
Иванов
66
Романов
43
Назимов
4-4-1-1
31
Лещук
27
Живоглядов
8
Каляшин
44
Калугин
91
Степанов
88
Левин
77
Могулкин
97
Алтунин
27
Сарамутин
6
Кузьмин
96
Максименко
66
Романов
99
Суанов
99
Суанов
66
Романов
79
Троянов
77
Зуев
77
Зуев
79
Троянов
22
Иванов
13
Кубышкин
13
Кубышкин
22
Иванов
43
Назимов
7
Поникаров
7
Поникаров
43
Назимов
73
Осипов
52
Дрыков
52
Дрыков
73
Осипов
7
Андреев
9
Соловьев
9
Соловьев
7
Андреев
77
Могулкин
85
Канавин
85
Канавин
77
Могулкин
27
Живоглядов
89
Майорский
89
Майорский
27
Живоглядов
44
Калугин
6
Рукас
6
Рукас
44
Калугин
27
Сарамутин
14
Моргунов
14
Моргунов
27
Сарамутин
97
Алтунин
11
Терехов
11
Терехов
97
Алтунин
Остались в запасе
Зенит (мол)
Динамо (мол)
44
Ярослав Бурыченков
ВР
53
Иван Иваниди
ЦЗ
64
Никита Новопашин
ЦЗ
45
Артем Водянников
ЦЗ
84
Феликс Шалимов
ЦЗ
Главный тренер
Игорь Симутенков
5
Семен Матвийчук
ПЗ
2
Сергей Евтушенко
ЦЗ
77
Антон Антонов
ЦП
22
Никита Киреев
ЦФ
83
Андрей Ребриков
ВР
24
Максим Ненахов
ПЗ
17
Гурам Аджоев
ЦФ
Остались в запасе
44
Ярослав Бурыченков
ВР
53
Иван Иваниди
ЦЗ
64
Никита Новопашин
ЦЗ
45
Артем Водянников
ЦЗ
84
Феликс Шалимов
ЦЗ
Остались в запасе
5
Семен Матвийчук
ПЗ
2
Сергей Евтушенко
ЦЗ
77
Антон Антонов
ЦП
22
Никита Киреев
ЦФ
83
Андрей Ребриков
ВР
24
Максим Ненахов
ПЗ
17
Гурам Аджоев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Симутенков
Статистика матча Зенит (мол) - Динамо (мол)
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Зенит (мол)
3 : 0
06.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
23.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Зенит (мол)
7 : 1
16.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Динамо (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Динамо (мол)
1 : 3
06.11.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо (мол)
2 : 3
09.10.2026
Родина (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Артём Смолин
(Вологда)
Стадион:
МСА Петровский
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