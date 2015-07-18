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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
ЦСКА - Рубин
ЦСКА - Рубин: обзор матча 18 июля 2015
ЦСКА
18.07.2015, суббота, 18:30
Россия. Премьер-лига, 1 тур
1 : 0
Завершен
Рубин
86'
А. Муса
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА - Рубин
Замена
К. Панченко
️️️️
Р. Еременко
90'
+1
Замена
Д. Ефремов
️️️️
А. Дзагоев
88'
87'
Замена
И. Портнягин
️️️️
В. Дядюн
87'
Замена
К. Эдуардо
️️️️
М. Канунников
ГОЛ! 1:0!
А. Муса
Пас отдал
Г. Миланов
86'
84'
Замена
А. Шарипов
️️️️
М. Оздоев
Замена
Г. Миланов
️️️️
З. Тошич
82'
73'
Желтая карточка
М. Батов
68'
Желтая карточка
В. Дядюн
Желтая карточка
К. Набабкин
61'
Желтая карточка
П. Вернблум
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
19
Понтус Вернблум
ОП
66
Алан Дзагоев
ЦП
26
Роман Еременко
ЦП
10
Бибрас Натхо
ЦП
18
Зоран Тошич
ПП
7
Ахмед Муса
ПВ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
21
Гильермо Котуньо
ЛЗ
88
Руслан Камболов
ЦЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
23
Олег Кузьмин
ПЗ
61
Гекдениз Карадениз
ЛП
15
Сергей Кисляк
ОП
21
Магомед Оздоев
ЦП
17
Максим Батов
ЦП
99
Максим Канунников
ЦФ
17
Владимир Дядюн
ЦФ
Главный тренер
Ринат Билялетдинов
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
19
Александр Цауня
ОП
17
Георгий Миланов
ЦП
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
10
Карлос Страндберг
ПВ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Рубин
80
Алиреза Хагиги
ВР
1
Тимур Акмурзин
ВР
83
Александр Кузнецов
ЦЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
84
Андрей Миронов
ЦП
22
Карлос Эдуардо
ЦП
73
Альберт Шарипов
ЦП
9
Камиль Муллин
ЦФ
97
Игорь Портнягин
ЦФ
4-1-4-1
35
Акинфеев
14
Набабкин
4
Игнашевич
6
Березуцкий
6
Фернандес
19
Вернблум
66
Дзагоев
26
Еременко
10
Натхо
18
Тошич
7
Муса
4-1-3-2
1
Рыжиков
23
Кузьмин
88
Камболов
4
Кверквелия
21
Котуньо
15
Кисляк
21
Оздоев
17
Батов
61
Карадениз
17
Дядюн
99
Канунников
66
Дзагоев
22
Ефремов
22
Ефремов
66
Дзагоев
18
Тошич
17
Миланов
17
Миланов
18
Тошич
26
Еременко
8
Панченко
8
Панченко
26
Еременко
99
Канунников
22
Эдуардо
22
Эдуардо
99
Канунников
21
Оздоев
73
Шарипов
73
Шарипов
21
Оздоев
17
Дядюн
97
Портнягин
97
Портнягин
17
Дядюн
Остались в запасе
ЦСКА
Рубин
10
Карлос Страндберг
ПВ
1
Сергей Чепчугов
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
19
Александр Цауня
ОП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
83
Александр Кузнецов
ЦЗ
84
Андрей Миронов
ЦП
80
Алиреза Хагиги
ВР
1
Тимур Акмурзин
ВР
28
Егор Сорокин
ЦЗ
9
Камиль Муллин
ЦФ
Главный тренер
Ринат Билялетдинов
Остались в запасе
10
Карлос Страндберг
ПВ
1
Сергей Чепчугов
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
19
Александр Цауня
ОП
Остались в запасе
83
Александр Кузнецов
ЦЗ
84
Андрей Миронов
ЦП
80
Алиреза Хагиги
ВР
1
Тимур Акмурзин
ВР
28
Егор Сорокин
ЦЗ
9
Камиль Муллин
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Главный тренер
Ринат Билялетдинов
Статистика матча ЦСКА - Рубин
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Николай Голубев (Санкт-Петербург)
Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург)
Инспектор:
Алексей Спирин (Москва)
Стадион:
Арена-Химки
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