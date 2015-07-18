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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Ворскла - Волынь
Ворскла - Волынь: обзор матча 18 июля 2015
Ворскла
18.07.2015, суббота, 19:30
Украина. Премьер-Лига, 1 тур
1 : 1
Завершен
Волынь
81'
А. Шиндер
57'
А. Кобахидзе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ворскла - Волынь
Замена
О. Мищенко
️️️️
А. Громов
87'
ГОЛ! 1:1!
А. Шиндер
Пас отдал
М. Бартулович
81'
Замена
О. Баранник
️️️️
С. Турсунов
79'
74'
Замена
В. Хомченко
️️️️
О. Гуменюк
71'
Желтая карточка
И. Жунич
Желтая карточка
Е. Ткачук
69'
67'
Желтая карточка
С. Кравченко
Замена
М. Бартулович
️️️️
А. Ковпак
61'
57'
ГОЛ! 0:1!
А. Кобахидзе
Пас отдал
Р. Мемешев
Желтая карточка
А. Даллку
56'
55'
Желтая карточка
А. Шабанов
Желтая карточка
А. Скляр
51'
48'
Желтая карточка
А. Диденко
Желтая карточка
А. Ткачук
28'
19'
Желтая карточка
А. Насонов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ворскла
31
Станислав Богуш
ВР
30
Сергей Симинин
ЦЗ
4
Арменд Даллку
ЦЗ
23
Вадим Сапай
ЦЗ
3
Евгений Ткачук
ЦЗ
19
Андрей Ткачук
ОП
6
Александр Скляр
ЦП
17
Санжар Турсунов
АП
39
Александр Ковпак
ЦФ
7
Антон Шиндер
ЦФ
28
Артем Громов
ЦФ
Главный тренер
Василий Сачко
Волынь
35
Богдан Шуст
ВР
5
Ивица Жунич
ЦЗ
14
Владимир Полевой
ЦЗ
23
Александр Насонов
ЛП
30
Александр Кобахидзе
ЦП
89
Сергей Политыло
ЦП
31
Артем Шабанов
ЦП
14
Сергей Кравченко
ЦП
30
Олег Гуменюк
ПП
9
Анатолий Диденко
ЦФ
7
Редван Мемешев
ЦФ
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Ворскла
1
Дмитрий Непогодов
ВР
17
Владимир Чеснаков
ЦЗ
54
Алексей Дитятьев
ЦЗ
99
Олег Мищенко
ЦП
44
Игорь Пердута
ЦП
21
Младен Бартулович
ЦФ
24
Олег Баранник
ЦФ
Волынь
42
Виталий Недилько
ВР
16
Галь Шиш
ЛЗ
18
Сергей Логинов
ЦЗ
18
Виталий Прындета
ЦЗ
59
Ярослав Деда
ЦФ
94
Виктор Хомченко
ЦФ
38
Сергей Петров
ЦФ
4-1-1-1-3
31
Богуш
30
Симинин
23
Сапай
3
Ткачук
4
Даллку
19
Ткачук
6
Скляр
17
Турсунов
28
Громов
7
Шиндер
39
Ковпак
2-5-1-2
35
Шуст
5
Жунич
14
Полевой
30
Гуменюк
89
Политыло
31
Шабанов
14
Кравченко
23
Насонов
30
Кобахидзе
7
Мемешев
9
Диденко
28
Громов
99
Мищенко
99
Мищенко
28
Громов
39
Ковпак
21
Бартулович
21
Бартулович
39
Ковпак
17
Турсунов
24
Баранник
24
Баранник
17
Турсунов
30
Гуменюк
94
Хомченко
94
Хомченко
30
Гуменюк
Остались в запасе
Ворскла
Волынь
1
Дмитрий Непогодов
ВР
17
Владимир Чеснаков
ЦЗ
54
Алексей Дитятьев
ЦЗ
44
Игорь Пердута
ЦП
Главный тренер
Василий Сачко
59
Ярослав Деда
ЦФ
18
Сергей Логинов
ЦЗ
42
Виталий Недилько
ВР
16
Галь Шиш
ЛЗ
18
Виталий Прындета
ЦЗ
38
Сергей Петров
ЦФ
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Остались в запасе
1
Дмитрий Непогодов
ВР
17
Владимир Чеснаков
ЦЗ
54
Алексей Дитятьев
ЦЗ
44
Игорь Пердута
ЦП
Остались в запасе
59
Ярослав Деда
ЦФ
18
Сергей Логинов
ЦЗ
42
Виталий Недилько
ВР
16
Галь Шиш
ЛЗ
18
Виталий Прындета
ЦЗ
38
Сергей Петров
ЦФ
Главный тренер
Василий Сачко
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Статистика матча Ворскла - Волынь
4
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
Волынь
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Волынь
0 : 1
27.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 8 тур
Звезда К
2 : 0
20.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 7 тур
Волынь
0 : 1
12.05.2017
Сталь
Украина. Плей-офф, 6 тур
Волынь
0 : 1
05.05.2017
Ворскла
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Березка
(Киев)
Стадион:
Ворскла
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