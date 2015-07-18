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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Мордовия (мол) - Локомотив (мол)
Мордовия (мол) - Локомотив (мол): обзор матча 18 июля 2015
Мордовия (мол)
18.07.2015, суббота, 14:00
Россия. Молодежное первенство, 1 тур
1 : 0
Завершен
Локомотив (мол)
1'
Р. Гусарь (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мордовия (мол) - Локомотив (мол)
90'
+1
Желтая карточка
Д. Рахмонов
Замена
С. Учелькин
️️️️
А. Игошев
90'
+1
Желтая карточка
П. Кульнин
83'
Желтая карточка
Э. Мансуров
78'
Замена
П. Кульнин
️️️️
А. Курчавый
77'
75'
Замена
Д. Никитин
️️️️
А. Соловьёв
Замена
А. Черентаев
️️️️
С. Тишенков
72'
70'
Замена
А. Мостовой
️️️️
И. Галанин
62'
Замена
Н. Дорофеев
️️️️
Г. Махатадзе
60'
Желтая карточка
Г. Махатадзе
60'
Замена
А. Смирнов
️️️️
М. Лысов
Желтая карточка
А. Игошев
56'
Замена
А. Гришин
️️️️
В. Адаев
50'
Замена
Р. Калюжный
️️️️
Д. Шебанов
46'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Р. Гусарь
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мордовия (мол)
1
Денис Шебанов
ВР
53
Эдуард Мансуров
ЦЗ
52
Егор Сысуев
ЦЗ
67
Сергей Ширшиков
ЦЗ
42
Никита Усов
ЦЗ
9
Владислав Адаев
ЛВ
54
Артур Игошев
ЦП
65
Владислав Нургалеев
ЦП
71
Ален Аскеров
ЦП
69
Александр Курчавый
ЦП
59
Сергей Тишенков
ЦФ
Главный тренер
Владимир Рокунов
Локомотив (мол)
22
Илья Лантратов
ВР
84
Михаил Лысов
ЛЗ
73
Джамшед Рахмонов
ЦЗ
72
Ратибор Гусарь
ЦЗ
15
Владислав Шадрин
ЦЗ
54
Алексей Соловьёв
ЦЗ
7
Николай Кипиани
ЛВ
88
Иван Галанин
ЦП
21
Георгий Махатадзе
ЦП
96
Денис Анисимов
АП
57
Артем Галаджан
ЦФ
Главный тренер
Денис Клюев
Мордовия (мол)
41
Александр Попов
ВР
35
Роман Калюжный
ВР
49
Сергей Учелькин
ЦЗ
46
Илья Кузин
ЦЗ
70
Динар Хайбуллин
ЦЗ
50
Артем Гришин
ЦП
64
Павел Кульнин
ЦП
63
Никита Мухин
ЦП
67
Артем Ящук
ЦП
73
Антон Афонин
ЦП
62
Александр Черентаев
ЦФ
43
Владимир Змеёв
ЦФ
Локомотив (мол)
74
Павел Ковалёв
ВР
96
Александр Смирнов
ЛЗ
65
Иннокентий Самохвалов
ЦЗ
5
Денис Никитин
ПЗ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
89
Никита Дорофеев
АП
4-4-1-1
1
Шебанов
53
Мансуров
67
Ширшиков
42
Усов
52
Сысуев
54
Игошев
71
Аскеров
69
Курчавый
65
Нургалеев
9
Адаев
59
Тишенков
3-2-2-2-1
22
Лантратов
72
Гусарь
15
Шадрин
54
Соловьёв
73
Рахмонов
84
Лысов
88
Галанин
21
Махатадзе
96
Анисимов
7
Кипиани
57
Галаджан
59
Тишенков
62
Черентаев
62
Черентаев
59
Тишенков
9
Адаев
50
Гришин
50
Гришин
9
Адаев
69
Курчавый
64
Кульнин
64
Кульнин
69
Курчавый
54
Игошев
49
Учелькин
49
Учелькин
54
Игошев
1
Шебанов
35
Калюжный
35
Калюжный
1
Шебанов
21
Махатадзе
89
Дорофеев
89
Дорофеев
21
Махатадзе
84
Лысов
96
Смирнов
96
Смирнов
84
Лысов
54
Соловьёв
5
Никитин
5
Никитин
54
Соловьёв
88
Галанин
77
Мостовой
77
Мостовой
88
Галанин
Остались в запасе
Мордовия (мол)
Локомотив (мол)
46
Илья Кузин
ЦЗ
41
Александр Попов
ВР
70
Динар Хайбуллин
ЦЗ
63
Никита Мухин
ЦП
67
Артем Ящук
ЦП
73
Антон Афонин
ЦП
43
Владимир Змеёв
ЦФ
Главный тренер
Владимир Рокунов
65
Иннокентий Самохвалов
ЦЗ
74
Павел Ковалёв
ВР
Главный тренер
Денис Клюев
Остались в запасе
46
Илья Кузин
ЦЗ
41
Александр Попов
ВР
70
Динар Хайбуллин
ЦЗ
63
Никита Мухин
ЦП
67
Артем Ящук
ЦП
73
Антон Афонин
ЦП
43
Владимир Змеёв
ЦФ
Остались в запасе
65
Иннокентий Самохвалов
ЦЗ
74
Павел Ковалёв
ВР
Главный тренер
Владимир Рокунов
Главный тренер
Денис Клюев
Статистика матча Мордовия (мол) - Локомотив (мол)
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Локомотив (мол)
3 : 1
20.05.2016
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Анжи (мол)
0 : 0
14.05.2016
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Мордовия (мол)
2 : 1
10.05.2016
Зенит (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Кубань (мол)
0 : 0
06.05.2016
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Мордовия (мол)
1 : 3
30.04.2016
Ростов (мол)
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Акрон - Академия им. Коноплева
- : -
20.11.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Локомотив (мол)
3 : 0
06.11.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Локомотив (мол)
5 : 2
30.10.2026
Динамо Мх (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Урал (мол)
5 : 7
16.10.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Максим Чембулатов
(Кострома)
Стадион:
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