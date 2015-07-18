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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Металлист - Карпаты
Металлист - Карпаты: обзор матча 18 июля 2015
Металлист
18.07.2015, суббота, 17:00
Украина. Премьер-Лига, 1 тур
2 : 0
Завершен
Карпаты
45+2'
В. Приёмов (П)
76'
В. Приёмов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Металлист - Карпаты
90'
+4
Желтая карточка
И. Пластун
Замена
А. Нойок
️️️️
В. Приёмов
90'
+4
Вторая желтая
С. Рудыка
89'
78'
Замена
А. Гуцуляк
️️️️
А. Карноза
ГОЛ! 2:0!
В. Приёмов
Пас отдал
А. Довгий
76'
Замена
С. Кулиш
️️️️
И. Бобко
67'
59'
Желтая карточка
А. Новотрясов
Желтая карточка
С. Рудыка
56'
Замена
В. Чурко
️️️️
С. Барилко
54'
46'
Замена
А. Новотрясов
️️️️
А. Гитченко
ГОЛ с пенальти! 1:0!
В. Приёмов
45'
+2
28'
Желтая карточка
А. Гитченко
19'
Замена
В. Страшкевич
️️️️
И. Худобяк
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлист
23
Сергей Погорелый
ВР
2
Алексей Полянский
ЦЗ
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
78
Алексей Курилов
ЦЗ
22
Евгений Зубейко
ПЗ
21
Иван Бобко
ЛВ
11
Сергей Барилко
ЦП
6
Алексей Довгий
ЦП
8
Кирилл Ковальчук
ЦП
9
Сергей Рудыка
ЦФ
80
Владимир Приёмов
ЦФ
Карпаты
23
Роман Мисак
ВР
21
Владимир Костевич
ЛЗ
4
Андрей Гитченко
ЦЗ
32
Игорь Пластун
ЦЗ
11
Денис Мирошниченко
ПЗ
20
Муртаз Даушвили
ЦП
32
Олег Голодюк
ЦП
16
Игорь Худобяк
ЦП
9
Денис Кожанов
ЦП
8
Амбросий Чачуа
АП
10
Артур Карноза
ЦФ
Главный тренер
Игор Йовичевич
Металлист
29
Александр Горяинов
ВР
5
Артем Путивцев
ЛЗ
17
Назар Малиновский
ЦЗ
2
Дмитрий Рыжук
ЦЗ
55
Александр Нойок
ОП
7
Станислав Кулиш
ЦП
11
Вячеслав Чурко
ПВ
Карпаты
1
Роман Пидкивка
ВР
3
Василий Кравец
ЛЗ
88
Назар Вербный
ЦЗ
26
Артур Новотрясов
ЦЗ
11
Алексей Гуцуляк
ЛВ
27
Вадим Страшкевич
ЦП
7
Михаил Сергийчук
ЦФ
4-3-1-2
23
Погорелый
2
Полянский
23
Соболь
78
Курилов
22
Зубейко
11
Барилко
6
Довгий
8
Ковальчук
21
Бобко
80
Приёмов
9
Рудыка
4-4-1-1
23
Мисак
11
Мирошниченко
4
Гитченко
32
Пластун
21
Костевич
32
Голодюк
16
Худобяк
9
Кожанов
20
Даушвили
8
Чачуа
10
Карноза
80
Приёмов
55
Нойок
55
Нойок
80
Приёмов
11
Барилко
11
Чурко
11
Чурко
11
Барилко
21
Бобко
7
Кулиш
7
Кулиш
21
Бобко
10
Карноза
11
Гуцуляк
11
Гуцуляк
10
Карноза
4
Гитченко
26
Новотрясов
26
Новотрясов
4
Гитченко
16
Худобяк
27
Страшкевич
27
Страшкевич
16
Худобяк
Остались в запасе
Металлист
Карпаты
17
Назар Малиновский
ЦЗ
2
Дмитрий Рыжук
ЦЗ
29
Александр Горяинов
ВР
5
Артем Путивцев
ЛЗ
3
Василий Кравец
ЛЗ
88
Назар Вербный
ЦЗ
1
Роман Пидкивка
ВР
7
Михаил Сергийчук
ЦФ
Главный тренер
Игор Йовичевич
Остались в запасе
17
Назар Малиновский
ЦЗ
2
Дмитрий Рыжук
ЦЗ
29
Александр Горяинов
ВР
5
Артем Путивцев
ЛЗ
Остались в запасе
3
Василий Кравец
ЛЗ
88
Назар Вербный
ЦЗ
1
Роман Пидкивка
ВР
7
Михаил Сергийчук
ЦФ
Главный тренер
Игор Йовичевич
Статистика матча Металлист - Карпаты
1
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Металлист
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Металлист
0 : 3
04.06.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Металлист
1 : 2
29.05.2023
Минай
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кривбасс
2 : 0
25.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Харьков
2 : 0
21.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Металлист
0 : 5
14.05.2023
Заря
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Карпаты
5 : 0
02.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Карпаты
2 : 2
18.10.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Карпаты
1 : 1
20.09.2026
Верес
Информация о матче
Главный судья:
Александр Дердо
(Ильичевск)
Стадион:
ОСК Металлист
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