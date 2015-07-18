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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ростов - Ахмат
Ростов - Ахмат: обзор матча 18 июля 2015
Ростов
18.07.2015, суббота, 21:00
Россия. Премьер-лига, 1 тур
1 : 1
Завершен
Ахмат
38'
М. Думбия
70'
И. Лебеденко
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ростов - Ахмат
90'
+1
Замена
М. Митришев
️️️️
И. Лебеденко
86'
Желтая карточка
Маурисио
83'
Замена
З. Садаев
️️️️
А. Мбенг
Замена
П. Могилевец
️️️️
Д. Полоз
75'
74'
Желтая карточка
М. Рыбус
73'
Замена
Маурисио
️️️️
Ф. Пирис
70'
ГОЛ! 1:1!
И. Лебеденко
Пас отдал
И. Айссати
63'
Желтая карточка
Д. Кузяев
40'
Желтая карточка
Ф. Пирис
ГОЛ! 1:0!
М. Думбия
Пас отдал
Т. Калачев
38'
33'
Желтая карточка
Родолфо
Желтая карточка
Т. Калачев
33'
31'
Желтая карточка
И. Лебеденко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
35
Сослан Джанаев
ВР
15
Баштуш
ЦЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
7
Мусса Думбия
ЛВ
8
Александр Гацкан
ОП
8
Каку Гуелор Канга
ЦП
2
Тимофей Калачев
ПП
11
Александр Бухаров
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Ахмат
31
Ярослав Годзюр
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
2
Родолфо
ЦЗ
21
Адилсон
ОП
22
Факундо Пирис
ЦП
14
Далер Кузяев
ЦП
19
Олег Иванов
ЦП
14
Исмаил Айссати
ЦП
11
Аблае Мбенг
ЦФ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Ростов
1
Евгений Гошев
ВР
43
Денис Терентьев
ПЗ
5
Александр Трошечкин
ОП
86
Бен Су Ю
ЦП
28
Павел Могилевец
ЦП
Ахмат
1
Евгений Городов
ВР
24
Марцин Коморовски
ЦЗ
40
Халид Шахтиев
ЦЗ
8
Маурисио
ОП
10
Кану
ЦП
95
Магомед Митришев
ПВ
10
Халид Кадыров
ЦФ
9
Заур Садаев
ЦФ
4-1-2-2-1
35
Джанаев
15
Баштуш
44
Навас
99
Новосельцев
34
Маргасов
8
Гацкан
8
Канга
2
Калачев
7
Думбия
7
Полоз
11
Бухаров
3-1-4-2
31
Годзюр
13
Семенов
2
Родолфо
31
Рыбус
21
Адилсон
14
Кузяев
19
Иванов
14
Айссати
22
Пирис
10
Лебеденко
11
Мбенг
7
Полоз
28
Могилевец
28
Могилевец
7
Полоз
22
Пирис
8
Маурисио
8
Маурисио
22
Пирис
10
Лебеденко
95
Митришев
95
Митришев
10
Лебеденко
11
Мбенг
9
Садаев
9
Садаев
11
Мбенг
Остались в запасе
Ростов
Ахмат
1
Евгений Гошев
ВР
43
Денис Терентьев
ПЗ
5
Александр Трошечкин
ОП
86
Бен Су Ю
ЦП
Главный тренер
Курбан Бердыев
1
Евгений Городов
ВР
24
Марцин Коморовски
ЦЗ
40
Халид Шахтиев
ЦЗ
10
Кану
ЦП
10
Халид Кадыров
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Остались в запасе
1
Евгений Гошев
ВР
43
Денис Терентьев
ПЗ
5
Александр Трошечкин
ОП
86
Бен Су Ю
ЦП
Остались в запасе
1
Евгений Городов
ВР
24
Марцин Коморовски
ЦЗ
40
Халид Шахтиев
ЦЗ
10
Кану
ЦП
10
Халид Кадыров
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Главный тренер
Рашид Рахимов
Статистика матча Ростов - Ахмат
1
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
6
Матчи команд
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Помощники судьи:
Антон Аверьянов (Москва)
Тихон Калугин (Москва)
Инспектор:
Сергей Зуев (Москва)
Стадион:
Олимп им. Виктора Понедельника
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