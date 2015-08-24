Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Крылья Советов - Кубань (ЛФЛ)
Крылья Советов - Кубань (ЛФЛ): обзор матча 24 августа 2015
Крылья Советов
24.08.2015, понедельник, 19:00
Россия. Премьер-лига, 6 тур
3 : 0
Завершен
Кубань (ЛФЛ)
17'
С. Драгун
47'
С. Корниленко
71'
С. Драгун
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Крылья Советов - Кубань (ЛФЛ)
Замена
Д. Ятченко
️️️️
С. Драгун
90'
+3
73'
Замена
Р. Павлюченко
️️️️
В. Лобкарев
ГОЛ! 3:0!
С. Драгун
Пас отдал
С. Корниленко
71'
Замена
Й. Молло
️️️️
А. Чочиев
69'
Замена
Ж. Симайс
️️️️
Б. Садик
69'
67'
Замена
Л. Мельгарехо
️️️️
А. Тлисов
66'
Желтая карточка
Т. Шунич
ГОЛ! 2:0!
С. Корниленко
Пас отдал
Б. Садик
47'
19'
Желтая карточка
Шандао
ГОЛ! 1:0!
С. Драгун
Пас отдал
С. Драгун
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов
14
Евгений Конюхов
ВР
0
Иван Таранов
ЦЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
30
Надсон
ЦЗ
25
Алексей Концедалов
ЦЗ
20
Алексей Померко
ОП
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
21
Станислав Драгун
ЦП
11
Алан Чочиев
АП
12
Сергей Корниленко
ЦФ
9
Берат Садик
ЦФ
Главный тренер
Франк Веркаутерен
Кубань (ЛФЛ)
31
Александр Беленов
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
2
Шандао
ЦЗ
44
Тони Шунич
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
28
Андрей Аршавин
ЛВ
8
Артур Тлисов
ОП
19
Мохаммед Рабиу
ОП
55
Владислав Кулик
ЦП
11
Сергей Ткачев
ЦП
52
Владимир Лобкарев
ПВ
Крылья Советов
88
Виталий Шильников
ВР
22
Мирослав Лобанцев
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
12
Жерон Симайс
ЦЗ
43
Олег Роганов
ЦП
8
Эмин Махмудов
ЦП
89
Йоан Молло
ЦП
23
Игорь Горбатенко
АП
Кубань (ЛФЛ)
39
Евгений Фролов
ВР
12
Никита Хайкин
ВР
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛЗ
5
Игорь Армаш
ЦЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
11
Станислав Манолев
ПЗ
17
Игорь Коновалов
ЦП
31
Сергей Каретник
ПП
88
Арсен Хубулов
ПП
13
Святослав Георгиевский
ПВ
10
Роман Павлюченко
ЦФ
4-2-1-1-2
14
Конюхов
0
Таранов
30
Надсон
25
Концедалов
90
Бурлак
20
Померко
15
Цаллагов
21
Драгун
11
Чочиев
9
Садик
12
Корниленко
4-2-2-2
31
Беленов
20
Игнатьев
2
Шандао
44
Шунич
8
Бугаев
8
Тлисов
19
Рабиу
55
Кулик
11
Ткачев
52
Лобкарев
28
Аршавин
21
Драгун
33
Ятченко
33
Ятченко
21
Драгун
9
Садик
12
Симайс
12
Симайс
9
Садик
11
Чочиев
89
Молло
89
Молло
11
Чочиев
8
Тлисов
10
Мельгарехо
10
Мельгарехо
8
Тлисов
52
Лобкарев
10
Павлюченко
10
Павлюченко
52
Лобкарев
Остались в запасе
Крылья Советов
Кубань (ЛФЛ)
43
Олег Роганов
ЦП
88
Виталий Шильников
ВР
22
Мирослав Лобанцев
ВР
8
Эмин Махмудов
ЦП
23
Игорь Горбатенко
АП
Главный тренер
Франк Веркаутерен
39
Евгений Фролов
ВР
12
Никита Хайкин
ВР
5
Игорь Армаш
ЦЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
11
Станислав Манолев
ПЗ
17
Игорь Коновалов
ЦП
31
Сергей Каретник
ПП
88
Арсен Хубулов
ПП
13
Святослав Георгиевский
ПВ
Остались в запасе
43
Олег Роганов
ЦП
88
Виталий Шильников
ВР
22
Мирослав Лобанцев
ВР
8
Эмин Махмудов
ЦП
23
Игорь Горбатенко
АП
Остались в запасе
39
Евгений Фролов
ВР
12
Никита Хайкин
ВР
5
Игорь Армаш
ЦЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
11
Станислав Манолев
ПЗ
17
Игорь Коновалов
ЦП
31
Сергей Каретник
ПП
88
Арсен Хубулов
ПП
13
Святослав Георгиевский
ПВ
Главный тренер
Франк Веркаутерен
Статистика матча Крылья Советов - Кубань (ЛФЛ)
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Стадион:
Металлург
Где смотреть матч:
Наш Футбол, НТВ-Плюс Футбол 2
Новости команд
Все
Крылья Советов
Кубань (ЛФЛ)
В топ-10 главных талантов России вошли 3 зенитовца и ни одного спартаковца
11:30
39
Обзор матча «Крылья Советов» – «Оренбург» голы и лучшие моменты (Видео)
8 ноября
РПЛ. «Оренбург» вдевятером проиграл «Крыльям Советов» (0:2)
8 ноября
12
«Крылья Советов» – «Оренбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Крылья Советов» – «Оренбург» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, РПЛ, 8 ноября 2026
7 ноября
В топ-10 главных талантов России вошли 3 зенитовца и ни одного спартаковца
11:30
39
Обзор матча «Крылья Советов» – «Оренбург» голы и лучшие моменты (Видео)
8 ноября
РПЛ. «Оренбург» вдевятером проиграл «Крыльям Советов» (0:2)
8 ноября
12
«Крылья Советов» – «Оренбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Крылья Советов» – «Оренбург» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, РПЛ, 8 ноября 2026
7 ноября
Аршавин рассказал о проблемах с жизнью в Лондоне во время игры за «Арсенал»
4 мая
Петреску заболел коронавирусом
2020.07.22 15:00
1
Мельгарехо: «В «Спартаке» я провел лучшие моменты карьеры. Благодарен России»
2020.07.03 12:43
15
Экс-форвард «Кубани» Сиссе возобновит карьеру
2020.05.13 09:00
3
Четыре года назад Фролов тоже получал наказание от клуба за интервью. Он играл за «Кубань» и сказал, что «Краснодар» лучше
2020.04.28 20:50
25
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+