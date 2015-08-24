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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Рубин - Зенит
Рубин - Зенит: обзор матча 24 августа 2015
Рубин
24.08.2015, понедельник, 19:00
Россия. Премьер-лига, 6 тур
1 : 3
Завершен
Зенит
71'
Д. Билялетдинов
15'
О. Шатов
77'
Халк
84'
О. Шатов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин - Зенит
90'
+1
Замена
А. Евсеев
️️️️
О. Шатов
84'
ГОЛ! 1:3!
О. Шатов
Пас отдал
Халк
Желтая карточка
О. Кузьмин
80'
78'
Замена
Данни
️️️️
А. Витсель
77'
ГОЛ! 1:2!
Халк
ГОЛ! 1:1!
Д. Билялетдинов
Пас отдал
М. Канунников
71'
Желтая карточка
М. Канунников
62'
60'
Желтая карточка
Х. Гарсия
Замена
К. Эдуардо
️️️️
Г. Котуньо
56'
Замена
В. Дядюн
️️️️
М. Лемос
55'
Желтая карточка
М. Оздоев
52'
15'
ГОЛ! 0:1!
О. Шатов
Пас отдал
А. Витсель
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
21
Гильермо Котуньо
ЛЗ
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
23
Олег Кузьмин
ПЗ
88
Руслан Камболов
ОП
40
Благо
ОП
21
Магомед Оздоев
ЦП
14
Динияр Билялетдинов
ПП
99
Максим Канунников
ЦФ
Главный тренер
Ринат Билялетдинов
Зенит
12
Юрий Лодыгин
ВР
4
Доменико Кришито
ЦЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
6
Хави Гарсия
ОП
27
Аксель Витсель
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
7
Халк
АП
27
Олег Шатов
АП
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Рубин
1
Юрий Нестеренко
ВР
80
Алиреза Хагиги
ВР
19
Виталий Устинов
ПЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
22
Карлос Эдуардо
ЦП
17
Максим Батов
ЦП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
97
Игорь Портнягин
ЦФ
7
Рамиль Шейдаев
ЦФ
17
Владимир Дядюн
ЦФ
32
Марко Девич
ЦФ
Зенит
88
Максим Рудаков
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
10
Данни
ЛП
94
Алексей Евсеев
ЦП
7
Александр Рязанцев
ЦП
20
Виктор Файзулин
ЦП
91
Павел Долгов
ЦФ
3-4-2-1
1
Рыжиков
21
Котуньо
4
Кверквелия
3
Лемос
3
Набиуллин
88
Камболов
40
Благо
23
Кузьмин
21
Оздоев
14
Билялетдинов
99
Канунников
4-1-2-2-1
12
Лодыгин
8
Смольников
24
Гарай
13
Нету
4
Кришито
6
Хави Гарсия
27
Витсель
4
Юсупов
7
Халк
27
Шатов
22
Дзюба
21
Котуньо
22
Эдуардо
22
Эдуардо
21
Котуньо
3
Лемос
17
Дядюн
17
Дядюн
3
Лемос
27
Витсель
10
Данни
10
Данни
27
Витсель
27
Шатов
94
Евсеев
94
Евсеев
27
Шатов
Остались в запасе
Рубин
Зенит
1
Юрий Нестеренко
ВР
80
Алиреза Хагиги
ВР
19
Виталий Устинов
ПЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
17
Максим Батов
ЦП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
97
Игорь Портнягин
ЦФ
7
Рамиль Шейдаев
ЦФ
32
Марко Девич
ЦФ
Главный тренер
Ринат Билялетдинов
88
Максим Рудаков
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
7
Александр Рязанцев
ЦП
20
Виктор Файзулин
ЦП
91
Павел Долгов
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Остались в запасе
1
Юрий Нестеренко
ВР
80
Алиреза Хагиги
ВР
19
Виталий Устинов
ПЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
17
Максим Батов
ЦП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
97
Игорь Портнягин
ЦФ
7
Рамиль Шейдаев
ЦФ
32
Марко Девич
ЦФ
Остались в запасе
88
Максим Рудаков
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
7
Александр Рязанцев
ЦП
20
Виктор Файзулин
ЦП
91
Павел Долгов
ЦФ
Главный тренер
Ринат Билялетдинов
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Статистика матча Рубин - Зенит
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Зенит
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Вилков
(Нижний Новгород)
Помощники судьи:
Чельцов Дмитрий (Мосвка)
Ширяев Алексей (Ставрополь)
Стадион:
Центральный
Где смотреть матч:
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