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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Химки - Мордовия
Химки - Мордовия: обзор матча 24 сентября 2015
Химки
24.09.2015, четверг, 19:00
Россия. Кубок, 1/16 финала
1 : 0
Завершен
Мордовия
47'
И. Чернышов
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Химки - Мордовия
90'
Желтая карточка
Э. Махмудов
Замена
К. Родионов
️️️️
Ф. Дворников
87'
Желтая карточка
А. Шумских
82'
Замена
В. Соколов
️️️️
Я. Казаев
81'
Замена
М. Широков
️️️️
И. Кузьмичев
71'
68'
Замена
Я. Джало
️️️️
А. Иванов
62'
Замена
О. Власов
️️️️
Е. Шипицин
55'
Замена
Д. Стеванович
️️️️
А. Бобер
49'
Желтая карточка
А. Дудиев
ГОЛ! 1:0!
И. Чернышов
47'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Химки
1
Дмитрий Цицилин
ВР
27
Кирилл Заика
ЛАЗ
5
Алексей Шумских
ЦЗ
26
Игорь Чернышов
ЦЗ
9
Никита Лапин
ПАЗ
53
Ян Казаев
ЦП
77
Михаил Гащенков
ЦП
4
Николай Тюнин
ЦП
9
Федор Дворников
ЦФ
11
Илья Кузьмичев
ЦФ
9
Михаил Маркосов
ЦФ
Мордовия
25
Илья Чебану
ВР
23
Мамука Кобахидзе
ЛЗ
33
Евгений Гапон
ЛЗ
97
Томас Фибел
ЦЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
29
Павел Игнатович
ЛП
8
Эмин Махмудов
ЦП
25
Евгений Шипицин
ЦП
88
Алексей Иванов
ПП
8
Антон Бобер
ПП
22
Сергей Самодин
ЦФ
Главный тренер
Андрей Гордеев
Химки
22
Евгений Пузин
ВР
22
Кирилл Родионов
ЦЗ
89
Александр Ярковой
ЦЗ
4
Анрик Гаджиев
ЦП
4
Владимир Соколов
ЦП
77
Максим Широков
ЦП
13
Станислав Ефимов
ЦП
Мордовия
77
Нукри Ревишвили
ВР
44
Владимир Рыков
ЦЗ
44
Максим Тишкин
ПЗ
16
Далибор Стеванович
ОП
84
Олег Власов
ЦП
16
Янник Джало
ПП
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
2-2-3-3
1
Цицилин
5
Шумских
26
Чернышов
27
Заика
9
Лапин
53
Казаев
77
Гащенков
4
Тюнин
9
Маркосов
11
Кузьмичев
9
Дворников
4-5-1
25
Чебану
8
Дудиев
23
Кобахидзе
97
Фибел
33
Гапон
8
Бобер
88
Иванов
8
Махмудов
25
Шипицин
29
Игнатович
22
Самодин
53
Казаев
4
Соколов
4
Соколов
53
Казаев
11
Кузьмичев
77
Широков
77
Широков
11
Кузьмичев
9
Дворников
22
Родионов
22
Родионов
9
Дворников
8
Бобер
16
Стеванович
16
Стеванович
8
Бобер
25
Шипицин
84
Власов
84
Власов
25
Шипицин
88
Иванов
16
Джало
16
Джало
88
Иванов
Остались в запасе
Химки
Мордовия
4
Анрик Гаджиев
ЦП
13
Станислав Ефимов
ЦП
22
Евгений Пузин
ВР
89
Александр Ярковой
ЦЗ
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
77
Нукри Ревишвили
ВР
44
Владимир Рыков
ЦЗ
44
Максим Тишкин
ПЗ
Главный тренер
Андрей Гордеев
Остались в запасе
4
Анрик Гаджиев
ЦП
13
Станислав Ефимов
ЦП
22
Евгений Пузин
ВР
89
Александр Ярковой
ЦЗ
Остались в запасе
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
77
Нукри Ревишвили
ВР
44
Владимир Рыков
ЦЗ
44
Максим Тишкин
ПЗ
Главный тренер
Андрей Гордеев
Статистика матча Химки - Мордовия
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Мордовия
Россия. ФНЛ, 27 тур
Чертаново
3 : 0
15.03.2020
Мордовия
Россия. ФНЛ, 26 тур
Мордовия
2 : 3
09.03.2020
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0 : 2
23.11.2019
Мордовия
Россия. ФНЛ, 24 тур
Мордовия
1 : 1
17.11.2019
Факел
Россия. ФНЛ, 23 тур
Чайка
3 : 1
13.11.2019
Мордовия
Информация о матче
Главный судья:
Иван Сараев
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Родина
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