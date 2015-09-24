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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Хаддерсфилд Таун - Ноттингем Форест
Хаддерсфилд Таун - Ноттингем Форест: обзор матча 24 сентября 2015
Хаддерсфилд Таун
24.09.2015, четверг, 21:45
Англия. Чемпионшип, 9 тур
1 : 1
Завершен
Ноттингем Форест
84'
Э. Хьюс
23'
Р. Мендес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хаддерсфилд Таун - Ноттингем Форест
ГОЛ! 1:1!
Э. Хьюс
Пас отдал
Г. Банн
84'
83'
Замена
Т. Уокер
️️️️
Р. Мендес
Замена
Д. Лолли
️️️️
Ш. Сканнелл
80'
76'
Замена
К. Бурк
️️️️
Д. Уорд
Замена
Н. Уэллс
️️️️
М. Карайол
67'
23'
ГОЛ! 0:1!
Р. Мендес
Пас отдал
Э. Личай
12'
Желтая карточка
Э. Личай
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хаддерсфилд Таун
31
Джед Стир
ВР
3
Джейсон Дэвидсон
ЛЗ
6
Джоэль Линч
ЦЗ
19
Эллиотт Уорд
ЦЗ
29
Мустафа Карайол
ЛВ
33
Гарри Банн
ЦП
4
Дин Уайтхэд
ЦП
44
Эмир Хьюс
ЦП
11
Ишмаэль Миллер
ЦФ
9
Шон Сканнелл
ЦФ
Главный тренер
Крис Пауэлл
Ноттингем Форест
24
Дорус Де Врис
ВР
6
Келвин Уилсон
ЦЗ
14
Джэк Хоббс
ЦЗ
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
15
Дани Пинильос
ЦЗ
2
Эрик Личай
ЦЗ
8
Дэвид Воган
ЦП
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
8
Крис О'Грэди
ЦФ
16
Джейми Уорд
ЦФ
20
Райан Мендес
ЦФ
Главный тренер
Дуги Фридмэн
Хаддерсфилд Таун
26
Ллойд Эллинсон
ВР
2
Том Смит
ПЗ
6
Джонатан Хогг
ЦП
10
Кайл Демпси
ЦП
36
Флорент Божай
ЦФ
11
Джо Лолли
ЦФ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
Ноттингем Форест
25
Димитар Евтимов
ВР
15
Кайл Эбесилио
ЦП
10
Джонатан Уильямс
ЦП
14
Крис Бурк
ЦП
20
Декстер Блэксток
ЦФ
19
Тайлер Уокер
ЦФ
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
3-3-1-2
31
Стир
3
Дэвидсон
19
Уорд
6
Линч
33
Банн
4
Уайтхэд
44
Хьюс
29
Карайол
9
Сканнелл
11
Миллер
3-2-2-3
24
Де Врис
28
Мансьенн
15
Пинильос
2
Личай
6
Уилсон
14
Хоббс
8
Воган
23
Лэнсбери
20
Мендес
16
Уорд
8
О'Грэди
9
Сканнелл
11
Лолли
11
Лолли
9
Сканнелл
29
Карайол
21
Уэллс
21
Уэллс
29
Карайол
16
Уорд
14
Бурк
14
Бурк
16
Уорд
20
Мендес
19
Уокер
19
Уокер
20
Мендес
Остались в запасе
Хаддерсфилд Таун
Ноттингем Форест
26
Ллойд Эллинсон
ВР
2
Том Смит
ПЗ
36
Флорент Божай
ЦФ
6
Джонатан Хогг
ЦП
10
Кайл Демпси
ЦП
Главный тренер
Крис Пауэлл
20
Декстер Блэксток
ЦФ
15
Кайл Эбесилио
ЦП
25
Димитар Евтимов
ВР
10
Джонатан Уильямс
ЦП
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
Главный тренер
Дуги Фридмэн
Остались в запасе
26
Ллойд Эллинсон
ВР
2
Том Смит
ПЗ
36
Флорент Божай
ЦФ
6
Джонатан Хогг
ЦП
10
Кайл Демпси
ЦП
Остались в запасе
20
Декстер Блэксток
ЦФ
15
Кайл Эбесилио
ЦП
25
Димитар Евтимов
ВР
10
Джонатан Уильямс
ЦП
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
Главный тренер
Крис Пауэлл
Главный тренер
Дуги Фридмэн
Статистика матча Хаддерсфилд Таун - Ноттингем Форест
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Хаддерсфилд Таун
4 : 1
20.10.2026
Питерборо Юнайтед
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
- : -
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Кристал Пэлас
3 : 1
11.10.2026
Ноттингем Форест
Информация о матче
Главный судья:
Грэм Солсбери
(Ланкашир)
Стадион:
Джон Смит'с
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