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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Локомотив - Динамо
Локомотив - Динамо: обзор матча 24 сентября 2015
Локомотив
24.09.2015, четверг, 18:00
Россия. Кубок, 1/16 финала
0 : 2
Завершен
Динамо
34'
А. Ташаев
51'
А. Кокорин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Локомотив - Динамо
Желтая карточка
И. Фатеев
85'
Замена
О. Ткачев
️️️️
С. Чернышов
84'
71'
Замена
Н. Обольский
️️️️
П. Погребняк
Замена
А. Еремин
️️️️
А. Муртазов
56'
Замена
А. Середа
️️️️
Д. Агапцев
55'
Желтая карточка
С. Чернышов
54'
53'
Замена
В. Левин
️️️️
А. Ионов
51'
ГОЛ! 0:2!
А. Кокорин
41'
Замена
Г. Морозов
️️️️
В. Дьяков
40'
Травма
В. Дьяков
36'
Желтая карточка
А. Ионов
34'
ГОЛ! 0:1!
А. Ташаев
Желтая карточка
А. Муртазов
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
30
Дмитрий Кортнев
ВР
13
Дмитрий Кожемякин
ЦЗ
17
Артем Стручков
ЦЗ
64
Илья Баульчев
ЦЗ
92
Михаил Белов
ОП
7
Алан Муртазов
ЦП
9
Абумуслим Богатырев
ЦП
36
Игорь Фатеев
ЦП
5
Андрей Чикунов
ЦП
48
Сергей Чернышов
ЦФ
10
Дмитрий Агапцев
ЦФ
Динамо
30
Владимир Габулов
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
15
Томаш Губочан
ЦЗ
0
Виталий Дьяков
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
27
Игорь Денисов
ОП
47
Роман Зобнин
ЦП
88
Александр Ташаев
ПВ
11
Алексей Ионов
ПВ
88
Павел Погребняк
ЦФ
9
Александр Кокорин
ЦФ
Главный тренер
Андрей Кобелев
Локомотив
16
Михаил Алфимов
ВР
12
Александр Васильев
ЦЗ
6
Алексей Еремин
ЦП
24
Олег Ткачев
ЦП
21
Игорь Бороздин
ЦП
16
Александр Подымов
ЦП
20
Антон Середа
ЦФ
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
18
Григорий Морозов
ЛЗ
8
Александр Каляшин
ЦЗ
88
Владислав Левин
ЦП
6
Максим Кузьмин
АП
77
Анатолий Катрич
ПВ
9
Николай Обольский
ЦФ
3-1-4-2
30
Кортнев
13
Кожемякин
17
Стручков
64
Баульчев
92
Белов
7
Муртазов
36
Фатеев
5
Чикунов
9
Богатырев
10
Агапцев
48
Чернышов
4-1-1-2-2
30
Габулов
27
Живоглядов
15
Губочан
0
Дьяков
18
Жирков
27
Денисов
47
Зобнин
11
Ионов
88
Ташаев
9
Кокорин
88
Погребняк
7
Муртазов
6
Еремин
6
Еремин
7
Муртазов
48
Чернышов
24
Ткачев
24
Ткачев
48
Чернышов
10
Агапцев
20
Середа
20
Середа
10
Агапцев
11
Ионов
88
Левин
88
Левин
11
Ионов
0
Дьяков
18
Морозов
18
Морозов
0
Дьяков
88
Погребняк
9
Обольский
9
Обольский
88
Погребняк
Остались в запасе
Локомотив
Динамо
21
Игорь Бороздин
ЦП
12
Александр Васильев
ЦЗ
16
Михаил Алфимов
ВР
16
Александр Подымов
ЦП
77
Анатолий Катрич
ПВ
6
Максим Кузьмин
АП
8
Александр Каляшин
ЦЗ
1
Антон Шунин
ВР
Главный тренер
Андрей Кобелев
Остались в запасе
21
Игорь Бороздин
ЦП
12
Александр Васильев
ЦЗ
16
Михаил Алфимов
ВР
16
Александр Подымов
ЦП
Остались в запасе
77
Анатолий Катрич
ПВ
6
Максим Кузьмин
АП
8
Александр Каляшин
ЦЗ
1
Антон Шунин
ВР
Главный тренер
Андрей Кобелев
Статистика матча Локомотив - Динамо
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Локомотив
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 26 тур
Локомотив
1 : 1
30.05.2016
Чертаново
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 25 тур
Зенит
0 : 0
23.05.2016
Локомотив
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 24 тур
Локомотив
0 : 3
16.05.2016
Тамбов
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 23 тур
Торпедо
1 : 2
11.05.2016
Локомотив
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 22 тур
Локомотив
1 : 0
04.05.2016
Рязань
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Сухой
(Люберцы)
Стадион:
Локомотив
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