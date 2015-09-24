Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Эмполи - Аталанта
Эмполи - Аталанта: обзор матча 24 сентября 2015
Эмполи
24.09.2015, четверг, 21:45
Италия. Серия А, 5 тур
0 : 1
Завершен
Аталанта
31'
Р. Толой
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эмполи - Аталанта
90'
Желтая карточка
Д. Беллини
Желтая карточка
А. Диуссе
88'
87'
Замена
Г. Стендардо
️️️️
Р. Толой
Желтая карточка
Р. Сапонара
85'
Замена
М. Пуччарелли
️️️️
М. Маккароне
79'
65'
Замена
Д. Беллини
️️️️
А. Масиелло
58'
Замена
Д. Мильяччо
️️️️
А. Грасси
48'
Желтая карточка
А. Грасси
Замена
М. Ливайя
️️️️
А. Пью
46'
Замена
А. Диуссе
️️️️
Роналдо
46'
41'
Желтая карточка
М. Моралес
34'
Желтая карточка
М. Пинилья
31'
ГОЛ! 0:1!
Р. Толой
Пас отдал
М. Моралес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эмполи
1
Лукаш Скорупски
ВР
11
Даниэле Кроче
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
21
Андреа Коста
ЦЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
13
Марко Дзамбелли
ПЗ
5
Леандро Паредес
ОП
10
Роналдо
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
24
Алессандро Пью
ЦФ
7
Массимо Маккароне
ЦФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
Аталанта
57
Марко Спортиелло
ВР
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
3
Букари Драме
ЦЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
15
Мартен де Рон
ОП
33
Альберто Грасси
ЦП
10
Максимильяно Моралес
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
10
Алехандро Гомес
ЦФ
51
Маурисио Пинилья
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Эмполи
22
Альберто Пелаготти
ВР
27
Лука Биттанте
ЦЗ
31
Микеле Кампорезе
ЦЗ
93
Федерико Барба
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
8
Раффаэле Маиелло
ЦП
33
Раде Крунич
ЦП
7
Петр Зелински
ЦП
10
Марсель Бюхель
ЦП
10
Ассане Диуссе
ЦП
20
Мануэль Пуччарелли
ЦФ
10
Марко Ливайя
ЦФ
Аталанта
30
Давиде Басси
ВР
23
Борис Радунович
ВР
6
Джанпаоло Беллини
ЛЗ
13
Андреа Конти
ЦЗ
3
Николо Черубин
ЦЗ
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
8
Лука Чигарини
ЦП
8
Джулио Мильяччо
ПП
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
9
Гаэтано Монакелло
ЦФ
19
Херман Денис
ЦФ
4-1-1-1-2
1
Скорупски
6
Мариу Руй
21
Коста
26
Тонелли
13
Дзамбелли
5
Паредес
10
Роналдо
17
Сапонара
7
Маккароне
24
Пью
4-1-3-2
57
Спортиелло
3
Драме
2
Толой
5
Масиелло
29
Палетта
15
де Рон
33
Грасси
10
Моралес
27
Куртич
51
Пинилья
10
Гомес
10
Роналдо
10
Диуссе
10
Диуссе
10
Роналдо
7
Маккароне
20
Пуччарелли
20
Пуччарелли
7
Маккароне
24
Пью
10
Ливайя
10
Ливайя
24
Пью
5
Масиелло
6
Беллини
6
Беллини
5
Масиелло
2
Толой
2
Стендардо
2
Стендардо
2
Толой
33
Грасси
8
Мильяччо
8
Мильяччо
33
Грасси
Остались в запасе
Эмполи
Аталанта
27
Лука Биттанте
ЦЗ
22
Альберто Пелаготти
ВР
31
Микеле Кампорезе
ЦЗ
93
Федерико Барба
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
8
Раффаэле Маиелло
ЦП
33
Раде Крунич
ЦП
7
Петр Зелински
ЦП
10
Марсель Бюхель
ЦП
Главный тренер
Марко Джампаоло
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
9
Гаэтано Монакелло
ЦФ
30
Давиде Басси
ВР
23
Борис Радунович
ВР
13
Андреа Конти
ЦЗ
3
Николо Черубин
ЦЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
8
Лука Чигарини
ЦП
19
Херман Денис
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Остались в запасе
27
Лука Биттанте
ЦЗ
22
Альберто Пелаготти
ВР
31
Микеле Кампорезе
ЦЗ
93
Федерико Барба
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
8
Раффаэле Маиелло
ЦП
33
Раде Крунич
ЦП
7
Петр Зелински
ЦП
10
Марсель Бюхель
ЦП
Остались в запасе
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
9
Гаэтано Монакелло
ЦФ
30
Давиде Басси
ВР
23
Борис Радунович
ВР
13
Андреа Конти
ЦЗ
3
Николо Черубин
ЦЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
8
Лука Чигарини
ЦП
19
Херман Денис
ЦФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Статистика матча Эмполи - Аталанта
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
- : -
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Падова
2 : 2
07.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 10 тур
Эмполи
2 : 2
01.11.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 8 тур
Эмполи
0 : 2
23.10.2026
Виченца
Италия. Серия В, 7 тур
Асколи
1 : 1
17.10.2026
Эмполи
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Информация о матче
Главный судья:
Клаудио Гавиллуччи
(Латина)
Стадион:
Карло Кастеллани
Новости команд
Все
Эмполи
Аталанта
«Монца» – «Аталанта»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Монцы» и «Аталанты» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Лига конференций. «Кайрат» сенсационно отобрал очки у «Аталанты» Сарри
5 ноября
«Аталанта» – «Кайрат»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Аталанты» и «Кайрата» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Украинский футболист стал одноклубником Кокорина в «Арисе»
2025.09.30 22:10
2
«Торино» объявил о переходе экс-игрока «Локомотива»: раскрыты условия трансфера
2025.07.05 10:06
Аллегри не рассчитывает на 12 футболистов «Милана»
2025.06.30 19:10
3
«Наполи» купил защитника «Эмполи»
2025.06.14 00:24
Определились клубы, которые разыграют последнюю путевку в Серию A, и вылетевшие команды
2025.05.26 13:29
«Монца» – «Аталанта»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Монцы» и «Аталанты» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Лига конференций. «Кайрат» сенсационно отобрал очки у «Аталанты» Сарри
5 ноября
«Аталанта» – «Кайрат»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Аталанты» и «Кайрата» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+