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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Ижевск - Краснодар
Ижевск - Краснодар: обзор матча 24 сентября 2015
Ижевск
24.09.2015, четверг, 15:00
Россия. Кубок, 1/16 финала
0 : 1
Завершен
Краснодар
85'
Ф. Смолов
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Ижевск - Краснодар
90'
+1
Замена
С. Страндберг
️️️️
Ю. Газинский
Замена
Е. Кобзарь
️️️️
М. Сафин
88'
85'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Смолов
69'
Замена
Ф. Смолов
️️️️
Вандерсон
Замена
А. Цыганцов
️️️️
М. Канаев
68'
61'
Замена
П. Мамаев
️️️️
В. Быстров
47'
Желтая карточка
В. Калешин
12'
Желтая карточка
Ю. Газинский
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ижевск
30
Никита Медведев
ВР
13
Роман Семякин
ЛЗ
6
Айзат Садыков
ЦЗ
3
Денис Кибардин
ЦЗ
27
Аркадий Симанов
ЛП
14
Денис Чушъялов
ОП
37
Евгений Ушаков
ОП
17
Михаил Канаев
ОП
15
Марат Сафин
ЦП
18
Максим Малаховский
ЦП
7
Сергей Данилов
ПП
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Краснодар
88
Андрей Синицын
ВР
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
4
Андреас Гранквист
ЦЗ
17
Виталий Калешин
ПЗ
13
Николай Марков
ПЗ
77
Шарль Каборе
ОП
18
Юрий Газинский
ЦП
21
Рикардо Лаборде
ПП
34
Владимир Быстров
ПП
14
Вандерсон
ЦФ
39
Ари
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Ижевск
22
Сергей Воронин
ВР
27
Андрей Елисеев
ЦЗ
5
Кирилл Морозов
ОП
54
Илья Кирносов
ЦП
92
Евгений Кобзарь
ЦФ
50
Геннадий Козлов
ЦФ
13
Алексей Цыганцов
ЦФ
Краснодар
31
Андрей Дикань
ВР
4
Стефан Страндберг
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
72
Андрей Батютин
ЛВ
10
Павел Мамаев
ЦП
90
Федор Смолов
ЦФ
3-3-4
30
Медведев
13
Семякин
3
Кибардин
6
Садыков
14
Чушъялов
37
Ушаков
17
Канаев
27
Симанов
15
Сафин
18
Малаховский
7
Данилов
4-1-3-2
88
Синицын
13
Марков
55
Енджейчик
4
Гранквист
17
Калешин
77
Каборе
34
Быстров
18
Газинский
21
Лаборде
39
Ари
14
Вандерсон
15
Сафин
92
Кобзарь
92
Кобзарь
15
Сафин
17
Канаев
13
Цыганцов
13
Цыганцов
17
Канаев
18
Газинский
4
Страндберг
4
Страндберг
18
Газинский
34
Быстров
10
Мамаев
10
Мамаев
34
Быстров
14
Вандерсон
90
Смолов
90
Смолов
14
Вандерсон
Остались в запасе
Ижевск
Краснодар
27
Андрей Елисеев
ЦЗ
54
Илья Кирносов
ЦП
50
Геннадий Козлов
ЦФ
5
Кирилл Морозов
ОП
22
Сергей Воронин
ВР
Главный тренер
Игорь Меньщиков
72
Андрей Батютин
ЛВ
31
Андрей Дикань
ВР
98
Сергей Петров
ПЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
Главный тренер
Олег Кононов
Остались в запасе
27
Андрей Елисеев
ЦЗ
54
Илья Кирносов
ЦП
50
Геннадий Козлов
ЦФ
5
Кирилл Морозов
ОП
22
Сергей Воронин
ВР
Остались в запасе
72
Андрей Батютин
ЛВ
31
Андрей Дикань
ВР
98
Сергей Петров
ПЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Главный тренер
Олег Кононов
Статистика матча Ижевск - Краснодар
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Ижевск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 10 тур
Носта
2 : 1
29.10.2026
Ижевск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 9 тур
Ижевск
1 : 1
24.10.2026
Рубин-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 8 тур
Урал-2
0 : 2
19.10.2026
Ижевск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 7 тур
Ижевск
1 : 0
11.10.2026
Челябинск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 6 тур
Ижевск
3 : 1
04.10.2026
Оренбург-2
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Белов
(Нижний Новгород)
Стадион:
ЦРС "Зенит"
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