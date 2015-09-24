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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Спартак-Нальчик - Амкар-Пермь
Спартак-Нальчик - Амкар-Пермь: обзор матча 24 сентября 2015
Спартак-Нальчик
24.09.2015, четверг, 18:30
Россия. Кубок, 1/16 финала
0 : 2
Завершен
Амкар-Пермь
20'
С. Баланович
60'
С. Баланович
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Спартак-Нальчик - Амкар-Пермь
80'
Замена
Б. Идову
️️️️
П. Занев
Желтая карточка
М. Гугуев
73'
68'
Замена
И. Узочакву
️️️️
Б. Йовичич
Замена
С. Крамаренко
️️️️
А. Каркаев
67'
Замена
Х. Ахриев
️️️️
М. Дзахмишев
62'
60'
ГОЛ! 0:2!
С. Баланович
59'
Замена
Г. Пеев
️️️️
А. Чума
Замена
В. Семёнов
️️️️
Н. Дроздов
56'
36'
Желтая карточка
Д. Белоруков
20'
ГОЛ! 0:1!
С. Баланович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак-Нальчик
1
Антон Антипов
ВР
3
Олег Мурачев
ЦЗ
7
Тимур Тебердиев
ЦЗ
4
Аслан Дашаев
ЦЗ
91
Андрей Кузнецов
ПЗ
14
Алим Каркаев
ЛП
11
Марат Дзахмишев
ЛП
34
Никита Дроздов
ОП
36
Азамат Гурфов
ЦП
9
Магомед Гугуев
ЦФ
9
Амир Бажев
ЦФ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Амкар-Пермь
1
Дмитрий Хомич
ВР
23
Сергей Баланович
ЛЗ
11
Петар Занев
ЛЗ
21
Дмитрий Белоруков
ЦЗ
3
Николай Зайцев
ЦЗ
91
Богдан Бутко
ЦЗ
32
Бранко Йовичич
ОП
8
Фегор Огуде
ЦП
8
Алихан Шаваев
ЦП
77
Александр Салугин
ЦФ
21
Анене Чума
ЦФ
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Спартак-Нальчик
12
Артем Орсаев
ВР
7
Астемир Соблиров
ЦЗ
7
Сергей Крамаренко
ЦП
75
Владислав Семёнов
ЦП
21
Хасан Ахриев
ЦП
26
Альберт Богатырев
ЦП
11
Ислам Тлупов
ЦФ
Амкар-Пермь
57
Александр Селихов
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
15
Изунна Узочакву
ЦП
20
Павел Комолов
ЦП
7
Георги Пеев
ПП
89
Александр Прудников
ЦФ
91
Алексей Курзенев
ЦФ
4-1-3-2
1
Антипов
3
Мурачев
7
Тебердиев
4
Дашаев
91
Кузнецов
34
Дроздов
11
Дзахмишев
36
Гурфов
14
Каркаев
9
Бажев
9
Гугуев
3-3-2-2
1
Хомич
21
Белоруков
3
Зайцев
91
Бутко
23
Баланович
32
Йовичич
11
Занев
8
Огуде
8
Шаваев
21
Чума
77
Салугин
14
Каркаев
7
Крамаренко
7
Крамаренко
14
Каркаев
34
Дроздов
75
Семёнов
75
Семёнов
34
Дроздов
11
Дзахмишев
21
Ахриев
21
Ахриев
11
Дзахмишев
11
Занев
30
Идову
30
Идову
11
Занев
32
Йовичич
15
Узочакву
15
Узочакву
32
Йовичич
21
Чума
7
Пеев
7
Пеев
21
Чума
Остались в запасе
Спартак-Нальчик
Амкар-Пермь
7
Астемир Соблиров
ЦЗ
12
Артем Орсаев
ВР
26
Альберт Богатырев
ЦП
11
Ислам Тлупов
ЦФ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
57
Александр Селихов
ВР
20
Павел Комолов
ЦП
89
Александр Прудников
ЦФ
91
Алексей Курзенев
ЦФ
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Остались в запасе
7
Астемир Соблиров
ЦЗ
12
Артем Орсаев
ВР
26
Альберт Богатырев
ЦП
11
Ислам Тлупов
ЦФ
Остались в запасе
57
Александр Селихов
ВР
20
Павел Комолов
ЦП
89
Александр Прудников
ЦФ
91
Алексей Курзенев
ЦФ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Статистика матча Спартак-Нальчик - Амкар-Пермь
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Спартак-Нальчик
1 : 1
31.10.2026
Динамо-2 Мх
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур
Нефтяник
2 : 0
24.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 28 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
17.10.2026
Чайка-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 27 тур
Шахтер Донецк РФ
1 : 0
10.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
03.10.2026
Астрахань
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Амкар-Пермь
4 : 1
17.10.2026
Иртыш
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Амкар-Пермь
1 : 2
03.10.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Динамо Ставрополь
0 : 1
26.09.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Информация о матче
Главный судья:
Роман Чернов
(Москва)
Стадион:
Спартак
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