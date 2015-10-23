Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Уфа - Крылья Советов
Уфа - Крылья Советов: обзор матча 23 октября 2015
Уфа
23.10.2015, пятница, 17:00
Россия. Премьер-лига, 13 тур
1 : 0
Завершен
Крылья Советов
78'
П. Аликин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уфа - Крылья Советов
Замена
В. Галиулин
️️️️
С. Игбун
85'
83'
Замена
Б. Садик
️️️️
Ж. Симайс
81'
Желтая карточка
Т. Бурлак
ГОЛ! 1:0!
П. Аликин
78'
77'
Замена
С. Драгун
️️️️
А. Яхович
Желтая карточка
С. Фомин
74'
67'
Желтая карточка
Г. Габулов
66'
Замена
С. Корниленко
️️️️
А. Чочиев
Замена
С. Фомин
️️️️
А. Зинченко
64'
Замена
М. Пурье
️️️️
В. Кротов
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уфа
42
Сергей Нарубин
ВР
3
Павел Аликин
ЛЗ
47
Александр Зинченко
ЛЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
34
Александр Кацалапов
ПЗ
44
Сильвестр Игбун
ЛП
29
Иван Пауревич
ОП
11
Диего Карлос
ЦП
57
Вячеслав Кротов
АП
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Крылья Советов
14
Евгений Конюхов
ВР
12
Жерон Симайс
ЦЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
30
Надсон
ЦЗ
4
Шелдон Бато
ПАЗ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
20
Алексей Померко
ОП
8
Георгий Габулов
ЦП
11
Алан Чочиев
АП
89
Йоан Молло
ПП
18
Адис Яхович
ЦФ
Главный тренер
Франк Веркаутерен
Уфа
99
Андрей Лунев
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
19
Евгений Осипов
ЦЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
10
Марсиньо
ЛП
14
Максим Семакин
ЦП
5
Эммануэль Фримпонг
ЦП
4
Семен Фомин
ЦП
99
Харис Ханджич
ЦФ
14
Марвин Пурье
ЦФ
Крылья Советов
22
Мирослав Лобанцев
ВР
1
Георгий Лория
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
23
Милан Родич
ЛЗ
25
Алексей Концедалов
ЦЗ
0
Иван Таранов
ЦЗ
21
Станислав Драгун
ЦП
23
Игорь Горбатенко
АП
91
Павел Яковлев
ПВ
12
Сергей Корниленко
ЦФ
9
Берат Садик
ЦФ
32
Николас Каналес
ЦФ
3-3-2-1
42
Нарубин
89
Стоцкий
3
Аликин
4
Никитин
47
Зинченко
29
Пауревич
34
Кацалапов
44
Игбун
11
Карлос
57
Кротов
3-3-2-1-1
14
Конюхов
12
Симайс
90
Бурлак
30
Надсон
4
Бато
15
Цаллагов
20
Померко
89
Молло
8
Габулов
11
Чочиев
18
Яхович
44
Игбун
21
Галиулин
21
Галиулин
44
Игбун
47
Зинченко
4
Фомин
4
Фомин
47
Зинченко
57
Кротов
14
Пурье
14
Пурье
57
Кротов
18
Яхович
21
Драгун
21
Драгун
18
Яхович
11
Чочиев
12
Корниленко
12
Корниленко
11
Чочиев
12
Симайс
9
Садик
9
Садик
12
Симайс
Остались в запасе
Уфа
Крылья Советов
99
Андрей Лунев
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
19
Евгений Осипов
ЦЗ
10
Марсиньо
ЛП
14
Максим Семакин
ЦП
5
Эммануэль Фримпонг
ЦП
99
Харис Ханджич
ЦФ
Главный тренер
Евгений Перевертайло
22
Мирослав Лобанцев
ВР
1
Георгий Лория
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
23
Милан Родич
ЛЗ
25
Алексей Концедалов
ЦЗ
0
Иван Таранов
ЦЗ
23
Игорь Горбатенко
АП
91
Павел Яковлев
ПВ
32
Николас Каналес
ЦФ
Главный тренер
Франк Веркаутерен
Остались в запасе
99
Андрей Лунев
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
19
Евгений Осипов
ЦЗ
10
Марсиньо
ЛП
14
Максим Семакин
ЦП
5
Эммануэль Фримпонг
ЦП
99
Харис Ханджич
ЦФ
Остались в запасе
22
Мирослав Лобанцев
ВР
1
Георгий Лория
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
23
Милан Родич
ЛЗ
25
Алексей Концедалов
ЦЗ
0
Иван Таранов
ЦЗ
23
Игорь Горбатенко
АП
91
Павел Яковлев
ПВ
32
Николас Каналес
ЦФ
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Главный тренер
Франк Веркаутерен
Статистика матча Уфа - Крылья Советов
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Матюнин
(Москва)
Помощники судьи:
Дмитрий Чельцов (Москва)
Дмитрий Жвакин (Ленинградская область)
Инспектор:
Михаил Ходырев (Москва)
Стадион:
Нефтяник
Где смотреть матч:
Наш Футбол
Новости команд
Все
Уфа
Крылья Советов
В топ-10 главных талантов России вошли 3 зенитовца и ни одного спартаковца
11:30
39
«Уфа» – «Спартак» Кострома: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
15 ноября
Первая лига России: шансы «Уфы» и «Спартака» Кострома на победу в матче 19 тура
14 ноября
Обзор матча «Крылья Советов» – «Оренбург» голы и лучшие моменты (Видео)
8 ноября
РПЛ. «Оренбург» вдевятером проиграл «Крыльям Советов» (0:2)
8 ноября
12
«Уфа» – «Спартак» Кострома: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
15 ноября
Первая лига России: шансы «Уфы» и «Спартака» Кострома на победу в матче 19 тура
14 ноября
«Ротор» – «Уфа»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Первая лига России: шансы «Ротора» и «Уфы» на победу в матче 16-го тура
31 октября
«Уфа» – «Нижний Новгород»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
В топ-10 главных талантов России вошли 3 зенитовца и ни одного спартаковца
11:30
39
Обзор матча «Крылья Советов» – «Оренбург» голы и лучшие моменты (Видео)
8 ноября
РПЛ. «Оренбург» вдевятером проиграл «Крыльям Советов» (0:2)
8 ноября
12
«Крылья Советов» – «Оренбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Крылья Советов» – «Оренбург» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, РПЛ, 8 ноября 2026
7 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+