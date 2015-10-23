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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Райо Вальекано - Эспаньол
Райо Вальекано - Эспаньол: обзор матча 23 октября 2015
Райо Вальекано
23.10.2015, пятница, 21:30
Испания. Примера, 9 тур
3 : 0
Завершен
Эспаньол
36'
Р. Трасоррас (П)
76'
Х. Гуэрра
78'
Х. Гуэрра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Райо Вальекано - Эспаньол
90'
+3
Пенальти не реализован!
Бурги
Вторая желтая
Тито
90'
+2
Замена
Манушу
️️️️
Х. Гуэрра
82'
ГОЛ! 3:0!
Х. Гуэрра
Пас отдал
Х. Санчес
78'
77'
Замена
М. Силла
️️️️
Ф. Кайседо
ГОЛ! 2:0!
Х. Гуэрра
Пас отдал
Бебе
76'
Желтая карточка
Тито
72'
66'
Вторая желтая
В. Санчес
65'
Замена
Бурги
️️️️
Э. Перес
65'
Замена
П. Монтанье
️️️️
В. Альварес
Замена
А. Эмбарба
️️️️
П. Эберт
57'
Желтая карточка
П. Эберт
54'
Замена
Бебе
️️️️
Л. Бангура
53'
41'
Желтая карточка
В. Санчес
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Р. Трасоррас
36'
35'
Желтая карточка
Э. Роко
Желтая карточка
З. Каштру
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Райо Вальекано
25
Тоньо
ВР
15
Рэзван Рац
ЛЗ
83
Зе Каштру
ЦЗ
2
Тито
ЦЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
20
Патрик Эберт
ЛП
19
Хосабед Санчес
ЦП
10
Роберто Трасоррас
ЦП
15
Рауль Баэна
ЦП
7
Ласс Бангура
ЦФ
24
Хави Гуэрра
ЦФ
Эспаньол
13
Пау Лопес
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
29
Хуан Рафаэль Фуэнтес
ЛЗ
3
Энцо Роко
ЦЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
23
Анайц Арбилья
ЦЗ
87
Хосе Альберто Каньяс
ЦП
4
Виктор Санчес
ЦП
10
Марко Асенсио
ПВ
30
Эрнан Перес
ЦФ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Райо Вальекано
1
Хуан Карлос
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
5
Хосе Антонио Дорадо
ЦЗ
12
Бебе
ЛВ
11
Луис Фаринья
ЦП
23
Адриан Эмбарба
ПВ
9
Манушу
ЦФ
Эспаньол
1
Андрес Прието
ВР
21
Антонио Раильо
ЦЗ
18
Бурги
ЛВ
18
Пако Монтанье
ЦП
21
Хави Лопес
ЦП
8
Сальвадор Севилья
ЦП
14
Мамаду Силла
ЦФ
4-4-2
25
Тоньо
15
Рац
2
Тито
3
Льоренте
83
Зе Каштру
20
Эберт
10
Трасоррас
15
Баэна
19
Санчес
24
Гуэрра
7
Бангура
3-2-2-1-2
13
Лопес
3
Роко
27
Гонсалес
23
Арбилья
27
Альварес
29
Фуэнтес
87
Каньяс
4
Санчес
10
Асенсио
10
Кайседо
30
Перес
20
Эберт
23
Эмбарба
23
Эмбарба
20
Эберт
7
Бангура
12
Бебе
12
Бебе
7
Бангура
24
Гуэрра
9
Манушу
9
Манушу
24
Гуэрра
27
Альварес
18
Монтанье
18
Монтанье
27
Альварес
30
Перес
18
Бурги
18
Бурги
30
Перес
10
Кайседо
14
Силла
14
Силла
10
Кайседо
Остались в запасе
Райо Вальекано
Эспаньол
11
Луис Фаринья
ЦП
1
Хуан Карлос
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
5
Хосе Антонио Дорадо
ЦЗ
1
Андрес Прието
ВР
21
Антонио Раильо
ЦЗ
21
Хави Лопес
ЦП
8
Сальвадор Севилья
ЦП
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Остались в запасе
11
Луис Фаринья
ЦП
1
Хуан Карлос
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
5
Хосе Антонио Дорадо
ЦЗ
Остались в запасе
1
Андрес Прието
ВР
21
Антонио Раильо
ЦЗ
21
Хави Лопес
ЦП
8
Сальвадор Севилья
ЦП
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Статистика матча Райо Вальекано - Эспаньол
3
1
1
2
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 7 тур
Осасуна
1 : 1
19.09.2026
Райо Вальекано
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Главный судья:
Эдуардо Прието Иглесиас
(Наварра)
Стадион:
Вальекас
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 2
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