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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Краснодар - Анжи
Краснодар - Анжи: обзор матча 29 октября 2015
Краснодар
29.10.2015, четверг, 19:00
Россия. Кубок, 1/8 финала
3 : 1
Завершен
Анжи
20'
П. Мамаев (П)
25'
Р. Тагирбеков (АГ)
90+1'
Жоаозиньо
71'
А. Ещенко
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Краснодар - Анжи
90'
+3
Желтая карточка
Л. Эбесилио
ГОЛ! 3:1!
Жоаозиньо
Пас отдал
Ари
90'
+1
90'
Замена
А. Мутари
️️️️
И. Максимов
Замена
Жоаозиньо
️️️️
Р. Лаборде
80'
79'
Желтая карточка
Б. Хадарцев
71'
ГОЛ! 2:1!
А. Ещенко
Замена
Ю. Газинский
️️️️
Ш. Каборе
69'
67'
Замена
У. Алмейда
️️️️
Ш. Гасанов
Замена
Ари
️️️️
Вандерсон
64'
Желтая карточка
Н. Марков
52'
45'
Желтая карточка
А. Жиров
Желтая карточка
В. Быстров
42'
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
Р. Тагирбеков
25'
24'
Желтая карточка
Г. Тигиев
ГОЛ с пенальти! 1:0!
П. Мамаев
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
31
Андрей Дикань
ВР
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
4
Стефан Страндберг
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
6
Дмитрий Торбинский
ЛП
77
Шарль Каборе
ОП
10
Павел Мамаев
ЦП
34
Владимир Быстров
ПП
21
Рикардо Лаборде
ПП
14
Вандерсон
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Анжи
1
Евгений Помазан
ВР
17
Георгий Тигиев
ЛЗ
2
Александр Жиров
ЦЗ
3
Шамиль Гасанов
ЦЗ
13
Расим Тагирбеков
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
7
Камиль Агаларов
ПЗ
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
6
Лоренцо Эбесилио
ЦП
78
Илья Максимов
ЦП
10
Янник Боли
ЦФ
Краснодар
1
Антон Коченков
ВР
78
Денис Кавлинов
ВР
4
Андреас Гранквист
ЦЗ
17
Виталий Калешин
ПЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
72
Андрей Батютин
ЛВ
10
Одил Ахмедов
ЦП
18
Юрий Газинский
ЦП
90
Федор Смолов
ЦФ
39
Ари
ЦФ
Анжи
16
Юрий Шафинский
ВР
1
Мехти Дженетов
ВР
4
Дарко Лазич
ЦЗ
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
19
Карлен Мкртчян
ЦП
25
Лукман Аруна
ЦП
20
Амаду Мутари
ПП
99
Исламнур Абдулавов
ЦФ
9
Угу Алмейда
ЦФ
28
Сердер Сердеров
ЦФ
4-1-4-1
31
Дикань
6
Сигурдссон
55
Енджейчик
4
Страндберг
13
Марков
77
Каборе
6
Торбинский
34
Быстров
10
Мамаев
21
Лаборде
14
Вандерсон
3-2-2-1-1
1
Помазан
2
Жиров
3
Гасанов
13
Тагирбеков
7
Агаларов
17
Тигиев
6
Эбесилио
78
Максимов
10
Хадарцев
10
Боли
21
Лаборде
22
Жоаозиньо
22
Жоаозиньо
21
Лаборде
77
Каборе
18
Газинский
18
Газинский
77
Каборе
14
Вандерсон
39
Ари
39
Ари
14
Вандерсон
78
Максимов
20
Мутари
20
Мутари
78
Максимов
3
Гасанов
9
Алмейда
9
Алмейда
3
Гасанов
Остались в запасе
Краснодар
Анжи
72
Андрей Батютин
ЛВ
1
Антон Коченков
ВР
78
Денис Кавлинов
ВР
4
Андреас Гранквист
ЦЗ
17
Виталий Калешин
ПЗ
10
Одил Ахмедов
ЦП
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
16
Юрий Шафинский
ВР
1
Мехти Дженетов
ВР
4
Дарко Лазич
ЦЗ
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
19
Карлен Мкртчян
ЦП
25
Лукман Аруна
ЦП
99
Исламнур Абдулавов
ЦФ
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Остались в запасе
72
Андрей Батютин
ЛВ
1
Антон Коченков
ВР
78
Денис Кавлинов
ВР
4
Андреас Гранквист
ЦЗ
17
Виталий Калешин
ПЗ
10
Одил Ахмедов
ЦП
90
Федор Смолов
ЦФ
Остались в запасе
16
Юрий Шафинский
ВР
1
Мехти Дженетов
ВР
4
Дарко Лазич
ЦЗ
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
19
Карлен Мкртчян
ЦП
25
Лукман Аруна
ЦП
99
Исламнур Абдулавов
ЦФ
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Статистика матча Краснодар - Анжи
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Матюнин
(Москва)
Помощники судьи:
Тихон Калугин (Москва)
Антон Аверьянов (Москва)
Инспектор:
Сергей Зуев (Москва)
Стадион:
Кубань
Где смотреть матч:
Россия 2, НТВ-Плюс Футбол 2
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