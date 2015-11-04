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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ницца - Нант
Ницца - Нант: обзор матча 04 ноября 2015
Ницца
04.11.2015, среда, 20:30
Франция. Лига 1, 9 тур
1 : 2
Завершен
Нант
42'
Р. Женевуа
11'
А. Эланди
70'
К. Сигторссон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ницца - Нант
84'
Замена
Л. До
️️️️
Ж. Илоки
Замена
П. Пюэль
️️️️
Ж. Мишель Сери
81'
77'
Замена
Э. Сала
️️️️
К. Сигторссон
75'
Желтая карточка
Ю. Сабали
74'
Замена
Ж. Одель
️️️️
А. Эланди
Замена
Н. Хульт
️️️️
А. Менди
74'
Замена
С. Бенрахма
️️️️
М. Траоре
73'
70'
ГОЛ! 1:2!
К. Сигторссон
Пас отдал
Я. Бамму
68'
Желтая карточка
А. Томассон
Желтая карточка
Ж. Пье
67'
65'
Желтая карточка
О. Вискаррондо
ГОЛ! 1:1!
Р. Женевуа
Пас отдал
М. Бодмер
42'
11'
ГОЛ! 0:1!
А. Эланди
Пас отдал
Ю. Сабали
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ницца
1
Муез Хассен
ВР
24
Матье Бодмер
ЦЗ
25
Ромен Женевуа
ЦЗ
26
Жереми Пье
ПЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
8
Махамане Траоре
ОП
14
Жан Мишель Сери
ЦП
6
Нампалис Менди
ЦП
8
Атем Бен Арфа
АП
98
Валере Жермен
ЦФ
19
Александре Менди
ЦФ
Главный тренер
Оливье Панталони
Нант
1
Реми Риу
ВР
27
Лорик Цана
ЦЗ
13
Вилфрид Моимбе
ЦЗ
4
Освальдо Вискаррондо
ЦЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
20
Бирама Туре
ОП
20
Жюль Илоки
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
47
Алексис Эланди
ЦФ
18
Ясин Бамму
ЦФ
30
Колбейнн Сигторссон
ЦФ
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
Ницца
30
Йоан Кардиналь
ВР
23
Никлас Хульт
ЛЗ
44
Поль Байссе
ЦЗ
20
Стефан Раериариманана
ЦП
42
Веллисон Маллманн
ЦП
34
Полен Пюэль
ЦФ
10
Саид Бенрахма
ЦФ
Нант
1
Максим Дюпе
ВР
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
8
Люка До
ОП
2
Жоан Одель
ЦФ
22
Эмилиано Сала
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Хассен
26
Пье
24
Бодмер
25
Женевуа
21
Перейра
8
Траоре
14
Сери
6
Менди
8
Бен Арфа
19
Менди
98
Жермен
4-1-1-1-3
1
Риу
20
Сабали
13
Моимбе
4
Вискаррондо
27
Цана
20
Туре
20
Илоки
28
Томассон
30
Сигторссон
18
Бамму
47
Эланди
14
Сери
34
Пюэль
34
Пюэль
14
Сери
19
Менди
23
Хульт
23
Хульт
19
Менди
8
Траоре
10
Бенрахма
10
Бенрахма
8
Траоре
20
Илоки
8
До
8
До
20
Илоки
47
Эланди
2
Одель
2
Одель
47
Эланди
30
Сигторссон
22
Сала
22
Сала
30
Сигторссон
Остались в запасе
Ницца
Нант
20
Стефан Раериариманана
ЦП
30
Йоан Кардиналь
ВР
44
Поль Байссе
ЦЗ
42
Веллисон Маллманн
ЦП
Главный тренер
Оливье Панталони
1
Максим Дюпе
ВР
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
Остались в запасе
20
Стефан Раериариманана
ЦП
30
Йоан Кардиналь
ВР
44
Поль Байссе
ЦЗ
42
Веллисон Маллманн
ЦП
Остались в запасе
1
Максим Дюпе
ВР
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
Главный тренер
Оливье Панталони
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
Статистика матча Ницца - Нант
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Ницца
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
- : -
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 8 тур
Нант
0 : 0
10.10.2026
Реймс
Информация о матче
Главный судья:
Себастьян Морейра
(Бельфор)
Стадион:
Альянс Ривьера
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