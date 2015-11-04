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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Барселона - БАТЭ
Барселона - БАТЭ: обзор матча 04 ноября 2015
Барселона
04.11.2015, среда, 22:45
Лига чемпионов, группа E, 4 тур
3 : 0
Завершен
БАТЭ
30'
Неймар (П)
60'
Л. Суарес
83'
Неймар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - БАТЭ
ГОЛ! 3:0!
Неймар
Пас отдал
Л. Суарес
83'
80'
Желтая карточка
Н. Николич
78'
Замена
А. Риос
️️️️
М. Володько
Замена
Ж. Гумбау
️️️️
С. Бускетс
76'
68'
Замена
Н. Николич
️️️️
А. Володько
Замена
М. Бартра
️️️️
А. Иньеста
68'
61'
Замена
А. Глеб
️️️️
Д. Мозолевский
ГОЛ! 2:0!
Л. Суарес
Пас отдал
Неймар
60'
Желтая карточка
Д. Алвес
51'
44'
Желтая карточка
Д. Мозолевский
30'
Желтая карточка
Ф. Младенович
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Неймар
30'
Замена
М. Эль-Хаддади
️️️️
И. Ракитич
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
3
Адриано
ЛЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
10
Неймар
ЛВ
5
Серхио Бускетс
ОП
6
Серджи Роберто
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
8
Андрес Иньеста
ЦП
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
БАТЭ
32
Сергей Черник
ВР
37
Филип Младенович
ЛЗ
19
Неманья Милунович
ЦЗ
3
Виталий Гайдучик
ЦЗ
23
Денис Поляков
ЦЗ
62
Михаил Гордейчук
ЦП
11
Максим Володько
ЦП
8
Александр Володько
ЦП
7
Игорь Стасевич
ЦП
14
Евгений Яблонский
ЦП
19
Дмитрий Мозолевский
ЦФ
Главный тренер
Александр Ермакович
Барселона
1
Клаудио Браво
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
6
Жерар Гумбау
ОП
19
Сандро Рамирес
ЦФ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
БАТЭ
30
Артем Сороко
ВР
4
Каспарс Дубра
ЦЗ
14
Александр Карницкий
ЦП
23
Неманья Николич
ЦП
17
Алексей Риос
ЦП
11
Александр Глеб
ЦП
35
Александар Йевтич
ЦФ
4-1-3-1-1
1
тер Стеген
3
Адриано
14
Маскерано
4
Вермален
10
Алвес
5
Бускетс
6
Роберто
11
Ракитич
8
Иньеста
10
Неймар
9
Суарес
4-5-1
32
Черник
19
Милунович
3
Гайдучик
23
Поляков
37
Младенович
62
Гордейчук
8
Володько
7
Стасевич
14
Яблонский
11
Володько
19
Мозолевский
5
Бускетс
6
Гумбау
6
Гумбау
5
Бускетс
8
Иньеста
5
Бартра
5
Бартра
8
Иньеста
11
Ракитич
16
Эль-Хаддади
16
Эль-Хаддади
11
Ракитич
8
Володько
23
Николич
23
Николич
8
Володько
11
Володько
17
Риос
17
Риос
11
Володько
19
Мозолевский
11
Глеб
11
Глеб
19
Мозолевский
Остались в запасе
Барселона
БАТЭ
1
Клаудио Браво
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
19
Сандро Рамирес
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
35
Александар Йевтич
ЦФ
30
Артем Сороко
ВР
4
Каспарс Дубра
ЦЗ
14
Александр Карницкий
ЦП
Главный тренер
Александр Ермакович
Остались в запасе
1
Клаудио Браво
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
19
Сандро Рамирес
ЦФ
Остались в запасе
35
Александар Йевтич
ЦФ
30
Артем Сороко
ВР
4
Каспарс Дубра
ЦЗ
14
Александр Карницкий
ЦП
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Александр Ермакович
Статистика матча Барселона - БАТЭ
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Гомель
- : -
21.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Кубок, 1/8 финала
Орша
2 : 3
11.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Арсенал
1 : 0
30.10.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
БАТЭ
0 : 1
24.10.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Днепр
2 : 1
18.10.2026
БАТЭ
Информация о матче
Главный судья:
Иштван Вад
(Будапешт)
Стадион:
Камп Ноу
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 2
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