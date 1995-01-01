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    Дмитрий Мозолевский

    Нападающий
    Имя Дмитрий
    Отчество Дмитриевич
    Фамилия Мозолевский
    Команда Завершил карьеру
    Родной город Брест
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 30 апреля 1985 (37 лет)
    Рост 179
    Вес 73
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