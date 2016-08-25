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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
БАТЭ - Астана
БАТЭ - Астана: обзор матча 25 августа 2016
БАТЭ
25.08.2016, четверг, 21:00
Лига Европы, 4 раунд
2 : 2
Первый матч – 0 : 2
Завершен
Астана
89'
И. Стасевич (П)
50'
Н. Максимович
76'
П. Твумаси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол БАТЭ - Астана
90'
Желтая карточка
Д. Шомко
ГОЛ с пенальти! 1:2!
И. Стасевич
89'
85'
Желтая карточка
С. Мужиков
Красная карточка
А. Риос
82'
Желтая карточка
И. Стасевич
81'
Замена
Д. Мозолевский
️️️️
М. Гордейчук
77'
76'
ГОЛ! 0:2!
П. Твумаси
50'
ГОЛ! 0:1!
Н. Максимович
34'
Желтая карточка
Н. Максимович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
БАТЭ
30
Артем Сороко
ВР
15
Максим Жавнерчик
ЛЗ
23
Денис Поляков
ЦЗ
3
Виталий Гайдучик
ЦЗ
11
Максим Володько
ЦП
17
Алексей Риос
ЦП
62
Михаил Гордейчук
ЦП
7
Игорь Стасевич
ЦП
Главный тренер
Артем Куликов
Астана
77
Дмитрий Шомко
ЛЗ
5
Марин Аничич
ЦЗ
24
Игорь Шитов
ПЗ
88
Рохер Каньяс
ЦП
88
Неманья Максимович
ЦП
7
Серикжан Мужиков
ЦП
27
Патрик Твумаси
ЦФ
30
Жуниор Кабананга
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
БАТЭ
8
Александр Володько
ЦП
14
Евгений Яблонский
ЦП
19
Дмитрий Мозолевский
ЦФ
Астана
17
Танат Нусербаев
ЦЗ
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
3-4
30
Сороко
15
Жавнерчик
3
Гайдучик
23
Поляков
11
Володько
62
Гордейчук
7
Стасевич
17
Риос
3-3-2
24
Шитов
5
Аничич
77
Шомко
88
Каньяс
88
Максимович
7
Мужиков
30
Кабананга
27
Твумаси
62
Гордейчук
19
Мозолевский
19
Мозолевский
62
Гордейчук
Остались в запасе
БАТЭ
Астана
8
Александр Володько
ЦП
14
Евгений Яблонский
ЦП
Главный тренер
Артем Куликов
17
Танат Нусербаев
ЦЗ
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Остались в запасе
8
Александр Володько
ЦП
14
Евгений Яблонский
ЦП
Остались в запасе
17
Танат Нусербаев
ЦЗ
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
Главный тренер
Артем Куликов
Главный тренер
Григорий Бабаян
Статистика матча БАТЭ - Астана
3
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Гомель
- : -
21.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Кубок, 1/8 финала
Орша
2 : 3
11.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Арсенал
1 : 0
30.10.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
БАТЭ
0 : 1
24.10.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Днепр
2 : 1
18.10.2026
БАТЭ
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Жетысу
2 : 2
31.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Астана
0 : 0
25.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Астана
2 : 2
18.10.2026
Каспий
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
Иртыш
0 : 1
14.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Тобол
2 : 1
10.10.2026
Астана
Информация о матче
Стадион:
Борисов-Арена
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