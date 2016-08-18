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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Астана - БАТЭ
Астана - БАТЭ: обзор матча 18 августа 2016
Астана
18.08.2016, четверг, 17:00
Лига Европы, 4 раунд
2 : 0
Ответный матч – 2 : 2
Завершен
БАТЭ
70'
Ж. Кабананга
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астана - БАТЭ
Желтая карточка
М. Аничич
79'
ГОЛ! 1:0!
Ж. Кабананга
70'
Замена
Н. Ерич
️️️️
Н. Ерич
64'
Желтая карточка
А. Бейсебеков
46'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астана
1
Ненад Ерич
ВР
5
Марин Аничич
ЦЗ
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
88
Рохер Каньяс
ЦП
88
Неманья Максимович
ЦП
7
Серикжан Мужиков
ЦП
30
Жуниор Кабананга
ЦФ
27
Патрик Твумаси
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
БАТЭ
15
Максим Жавнерчик
ЛЗ
3
Виталий Гайдучик
ЦЗ
23
Денис Поляков
ЦЗ
11
Александр Глеб
ЦП
62
Михаил Гордейчук
ЦП
14
Александр Карницкий
ЦП
17
Алексей Риос
ЦП
Главный тренер
Артем Куликов
БАТЭ
30
Артем Сороко
ВР
14
Евгений Яблонский
ЦП
7
Игорь Стасевич
ЦП
19
Дмитрий Мозолевский
ЦФ
2-3-2
1
Ерич
5
Аничич
15
Бейсебеков
88
Каньяс
88
Максимович
7
Мужиков
27
Твумаси
30
Кабананга
3-4
3
Гайдучик
23
Поляков
15
Жавнерчик
62
Гордейчук
14
Карницкий
17
Риос
11
Глеб
Остались в запасе
Астана
БАТЭ
Главный тренер
Григорий Бабаян
19
Дмитрий Мозолевский
ЦФ
30
Артем Сороко
ВР
14
Евгений Яблонский
ЦП
7
Игорь Стасевич
ЦП
Главный тренер
Артем Куликов
Остались в запасе
19
Дмитрий Мозолевский
ЦФ
30
Артем Сороко
ВР
14
Евгений Яблонский
ЦП
7
Игорь Стасевич
ЦП
Главный тренер
Григорий Бабаян
Главный тренер
Артем Куликов
Статистика матча Астана - БАТЭ
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Жетысу
2 : 2
31.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Астана
0 : 0
25.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Астана
2 : 2
18.10.2026
Каспий
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
Иртыш
0 : 1
14.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Тобол
2 : 1
10.10.2026
Астана
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Гомель
- : -
21.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Кубок, 1/8 финала
Орша
2 : 3
11.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Арсенал
1 : 0
30.10.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
БАТЭ
0 : 1
24.10.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Днепр
2 : 1
18.10.2026
БАТЭ
Информация о матче
Стадион:
Астана Арена
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