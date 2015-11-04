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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Челси - Динамо К
Челси - Динамо К: обзор матча 04 ноября 2015
Челси
04.11.2015, среда, 22:45
Лига чемпионов, группа G, 4 тур
2 : 1
Завершен
Динамо К
34'
А. Драгович (АГ)
83'
Виллиан
77'
А. Драгович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Динамо К
Замена
Г. Кэхилл
️️️️
Виллиан
90'
+2
ГОЛ! 2:1!
Виллиан
83'
Замена
Педро
️️️️
Оскар
79'
Замена
Э. Азар
️️️️
С. Фабрегас
79'
77'
ГОЛ! 1:1!
А. Драгович
72'
Желтая карточка
В. Буяльский
59'
Желтая карточка
Антунеш
56'
Замена
А. Мораес
️️️️
А. Кравец
46'
Замена
Д. Гармаш
️️️️
С. Сидорчук
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
А. Драгович
34'
26'
Желтая карточка
Д. Гонсалес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
31
Асмир Бегович
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
26
Джон Терри
ЦЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
18
Неманья Матич
ОП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
8
Оскар
ЦП
7
Рамирес
ЦП
19
Диего Коста
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Динамо К
1
Александр Шовковский
ВР
15
Александар Драгович
ЦЗ
34
Евгений Хачериди
ЦЗ
5
Антунеш
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
37
Сергей Рыбалка
ЦП
8
Сергей Сидорчук
ЦП
29
Виталий Буяльский
ЦП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
10
Дерлис Гонсалес
ЦФ
11
Артем Кравец
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ребров
Челси
31
Джамал Блэкмэн
ВР
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
10
Эден Азар
ЛВ
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
9
Педро
ПВ
14
Лоик Реми
ЦФ
Динамо К
23
Александр Рыбка
ВР
3
Радосав Петрович
ОП
6
Николай Морозюк
ЦП
44
Мигель Велозу
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
20
Олег Гусев
ПП
18
Алуизио Мораес
ЦФ
4-1-3-1-1
31
Бегович
21
Баба
26
Терри
4
Зума
3
Аспиликуэта
18
Матич
4
Фабрегас
8
Оскар
7
Рамирес
10
Виллиан
19
Коста
4-3-1-2
1
Шовковский
34
Хачериди
5
Антунеш
21
Вида
15
Драгович
37
Рыбалка
8
Сидорчук
29
Буяльский
7
Ярмоленко
11
Кравец
10
Гонсалес
10
Виллиан
24
Кэхилл
24
Кэхилл
10
Виллиан
4
Фабрегас
10
Азар
10
Азар
4
Фабрегас
8
Оскар
9
Педро
9
Педро
8
Оскар
8
Сидорчук
19
Гармаш
19
Гармаш
8
Сидорчук
11
Кравец
18
Мораес
18
Мораес
11
Кравец
Остались в запасе
Челси
Динамо К
29
Роберт Кенеди
ЛВ
31
Джамал Блэкмэн
ВР
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
14
Лоик Реми
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
23
Александр Рыбка
ВР
3
Радосав Петрович
ОП
6
Николай Морозюк
ЦП
44
Мигель Велозу
ЦП
20
Олег Гусев
ПП
Главный тренер
Сергей Ребров
Остались в запасе
29
Роберт Кенеди
ЛВ
31
Джамал Блэкмэн
ВР
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
14
Лоик Реми
ЦФ
Остались в запасе
23
Александр Рыбка
ВР
3
Радосав Петрович
ОП
6
Николай Морозюк
ЦП
44
Мигель Велозу
ЦП
20
Олег Гусев
ПП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Сергей Ребров
Статистика матча Челси - Динамо К
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Информация о матче
Главный судья:
Павел Краловец
(Домажлице)
Стадион:
Стэмфорд Бридж
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол
Новости команд
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