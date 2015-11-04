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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Лион - Зенит
Лион - Зенит: обзор матча 04 ноября 2015
Лион
04.11.2015, среда, 22:45
Лига чемпионов, группа H, 4 тур
0 : 2
Завершен
Зенит
25'
А. Дзюба
58'
А. Дзюба
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лион - Зенит
89'
Желтая карточка
О. Шатов
87'
Вторая желтая
А. Анюков
83'
Замена
А. Рязанцев
️️️️
А. Дзюба
80'
Замена
А. Юсупов
️️️️
Х. Гарсия
Замена
Д. Ферри
️️️️
С. Дардер
77'
74'
Желтая карточка
Данни
73'
Замена
И. Смольников
️️️️
Д. Кришито
Вторая желтая
М. Гоналон
72'
Замена
М. Корне
️️️️
К. Бове
69'
Замена
Рафаэл
️️️️
К. Жалле
60'
58'
ГОЛ! 0:2!
А. Дзюба
Пас отдал
Халк
57'
Желтая карточка
А. Анюков
55'
Желтая карточка
Х. Гарсия
47'
Желтая карточка
Д. Кришито
Желтая карточка
М. Гоналон
31'
25'
ГОЛ! 0:1!
А. Дзюба
Пас отдал
Халк
19'
Желтая карточка
А. Витсель
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
12
Анри Бедимо
ЛЗ
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
13
Кристоф Жалле
ПЗ
10
Серхи Дардер
ЛП
25
Максим Гоналон
ОП
8
Корентен Толиссо
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
12
Клаудио Бове
ЦФ
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Юбер Фурнье
Зенит
12
Юрий Лодыгин
ВР
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
4
Доменико Кришито
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
10
Данни
ЛП
6
Хави Гарсия
ОП
27
Аксель Витсель
ЦП
27
Олег Шатов
ЦП
7
Халк
ПВ
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Лион
16
Матье Горжелен
ВР
21
Жереми Морель
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
4
Джордан Ферри
ЦП
10
Стид Мальбранк
ПП
7
Арнольд Мвуэмба
ПП
Зенит
41
Михаил Кержаков
ВР
58
Илья Зуев
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
4
Артур Юсупов
ЦП
7
Александр Рязанцев
ЦП
94
Алексей Евсеев
ЦП
91
Павел Долгов
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Лопеш
12
Бедимо
2
Янга-Мбива
14
Умтити
13
Жалле
25
Гоналон
10
Дардер
8
Толиссо
28
Вальбуэна
91
Ляказетт
12
Бове
4-1-3-1-1
12
Лодыгин
22
Анюков
13
Нету
4
Кришито
6
Ломбертс
6
Хави Гарсия
27
Витсель
27
Шатов
10
Данни
7
Халк
22
Дзюба
12
Бове
70
Корне
70
Корне
12
Бове
13
Жалле
2
Рафаэл
2
Рафаэл
13
Жалле
10
Дардер
4
Ферри
4
Ферри
10
Дардер
4
Кришито
8
Смольников
8
Смольников
4
Кришито
6
Хави Гарсия
4
Юсупов
4
Юсупов
6
Хави Гарсия
22
Дзюба
7
Рязанцев
7
Рязанцев
22
Дзюба
Остались в запасе
Лион
Зенит
16
Матье Горжелен
ВР
21
Жереми Морель
ЦЗ
10
Стид Мальбранк
ПП
7
Арнольд Мвуэмба
ПП
Главный тренер
Юбер Фурнье
41
Михаил Кержаков
ВР
58
Илья Зуев
ЦЗ
94
Алексей Евсеев
ЦП
91
Павел Долгов
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Остались в запасе
16
Матье Горжелен
ВР
21
Жереми Морель
ЦЗ
10
Стид Мальбранк
ПП
7
Арнольд Мвуэмба
ПП
Остались в запасе
41
Михаил Кержаков
ВР
58
Илья Зуев
ЦЗ
94
Алексей Евсеев
ЦП
91
Павел Долгов
ЦФ
Главный тренер
Юбер Фурнье
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Статистика матча Лион - Зенит
1
1
1
6
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
1
6
Матчи команд
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Зенит
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Информация о матче
Главный судья:
Феликc Брих
(Мюнхен)
Помощники судьи:
Марк Борш (Германия)
Штефан Лупп (Германия)
Дополнительные помощники:
Бастиан Данкерт (Германия)
Марко Фритц (Германия)
Резервный судья:
Торстен Шиффнер (Германия)
Стадион:
Жерлан
Где смотреть матч:
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