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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Маккаби - Порту
Маккаби - Порту: обзор матча 04 ноября 2015
Маккаби
04.11.2015, среда, 22:45
Лига чемпионов, группа G, 4 тур
1 : 3
Завершен
Порту
75'
Э. Захави (П)
19'
К. Тельо
49'
А. Андре
72'
М. Лаюн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Маккаби - Порту
89'
Замена
Ж. Имбула
️️️️
А. Андре
Желтая карточка
Т. Бен-Хаим
88'
Замена
Н. Игьебор
️️️️
Д. Перец
82'
76'
Замена
С. Варела
️️️️
К. Тельо
ГОЛ с пенальти! 1:3!
Э. Захави
75'
74'
Желтая карточка
М. Перейра
72'
ГОЛ! 0:3!
М. Лаюн
Пас отдал
К. Тельо
62'
Замена
Э. Эррера
️️️️
Эвандро
49'
ГОЛ! 0:2!
А. Андре
Пас отдал
М. Перейра
Замена
Э. Бен-Басат
️️️️
О. Бен Харуш
46'
Замена
Н. Митрович
️️️️
Г. Вермут
46'
Желтая карточка
О. Бен Харуш
42'
19'
ГОЛ! 0:1!
К. Тельо
Пас отдал
А. Андре
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Маккаби
1
Предраг Райкович
ВР
31
Карлос Гарсиа
ЦЗ
18
Эйтан Тиби
ЦЗ
20
Омри Бен Харуш
ЦЗ
26
Таль Бен-Хаим
ЦЗ
28
Гиль Вермут
ЦП
6
Гал Альберман
ЦП
22
Ави Рикан
ЦП
8
Дор Перец
ЦП
11
Таль Бен-Хаим II
ЦФ
7
Эран Захави
ЦФ
Главный тренер
Славиша Йоканович
Порту
12
Икер Касильяс
ВР
2
Макси Перейра
ЦЗ
19
Мигель Лаюн
ЦЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
21
Рубен Невеш
ОП
2
Данилу Перейра
ОП
15
Эвандро
ЦП
21
Андре Андре
ЦП
9
Венсан Абубакар
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Маккаби
1
Даниэль Лифшиц
ВР
22
Никола Митрович
ЦП
3
Юваль Шпунгин
ЦП
16
Юсеф Азулай
ЦП
15
Дор Мича
ЦП
40
Носа Игьебор
ЦП
9
Эден Бен-Басат
ЦФ
Порту
1
Элтон
ВР
16
Эктор Эррера
ЦП
16
Жанелли Имбула
ЦП
17
Хесус Корона
ПВ
19
Андре Силва
ЦФ
18
Сильвестр Варела
ЦФ
19
Альберто Буэно
ЦФ
4-4-2
1
Райкович
31
Гарсиа
20
Бен Харуш
26
Бен-Хаим
18
Тиби
28
Вермут
22
Рикан
8
Перец
6
Альберман
7
Захави
11
Бен-Хаим II
4-2-2-1-1
12
Касильяс
19
Лаюн
4
Мартинс-Инди
5
Маркано
2
Перейра
21
Невеш
2
Перейра
15
Эвандро
21
Андре Андре
37
Тельо
9
Абубакар
28
Вермут
22
Митрович
22
Митрович
28
Вермут
8
Перец
40
Игьебор
40
Игьебор
8
Перец
20
Бен Харуш
9
Бен-Басат
9
Бен-Басат
20
Бен Харуш
15
Эвандро
16
Эррера
16
Эррера
15
Эвандро
21
Андре Андре
16
Имбула
16
Имбула
21
Андре Андре
37
Тельо
18
Варела
18
Варела
37
Тельо
Остались в запасе
Маккаби
Порту
1
Даниэль Лифшиц
ВР
3
Юваль Шпунгин
ЦП
16
Юсеф Азулай
ЦП
15
Дор Мича
ЦП
Главный тренер
Славиша Йоканович
17
Хесус Корона
ПВ
1
Элтон
ВР
19
Андре Силва
ЦФ
19
Альберто Буэно
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Остались в запасе
1
Даниэль Лифшиц
ВР
3
Юваль Шпунгин
ЦП
16
Юсеф Азулай
ЦП
15
Дор Мича
ЦП
Остались в запасе
17
Хесус Корона
ПВ
1
Элтон
ВР
19
Андре Силва
ЦФ
19
Альберто Буэно
ЦФ
Главный тренер
Славиша Йоканович
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Статистика матча Маккаби - Порту
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Маккаби
Лига конференций, 4 раунд
Маккаби
1 : 1
27.08.2026
Лугано
Лига конференций, 4 раунд
Лугано
2 : 1
20.08.2026
Маккаби
Лига Европы, 3 раунд
ЦСКА София
1 : 3
13.08.2026
Маккаби
Лига Европы, 3 раунд
Маккаби
0 : 3
06.08.2026
ЦСКА София
Лига Европы, 2 раунд
Маккаби
1 : 0
30.07.2026
Шериф
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
- : -
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Информация о матче
Главный судья:
Анастасиос Сидиропулос
Стадион:
Блумфилд
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