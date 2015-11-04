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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Бавария - Арсенал
Бавария - Арсенал: обзор матча 04 ноября 2015
Бавария
04.11.2015, среда, 22:45
Лига чемпионов, группа F, 4 тур
5 : 1
Завершен
Арсенал
10'
Р. Левандовски
29'
Т. Мюллер
44'
Д. Алаба
55'
А. Роббен
89'
Т. Мюллер
69'
О. Жиру
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бавария - Арсенал
ГОЛ! 5:1!
Т. Мюллер
Пас отдал
Д. Коста
89'
87'
Замена
К. Чамберс
️️️️
С. Касорла
85'
Замена
А. Ивоби
️️️️
О. Жиру
Замена
А. Видаль
️️️️
Р. Левандовски
71'
69'
ГОЛ! 4:1!
О. Жиру
Пас отдал
А. Санчес
Замена
М. Бенатиа
️️️️
Д. Боатенг
68'
59'
Замена
К. Гиббс
️️️️
Х. Кэмпбелл
Замена
А. Роббен
️️️️
К. Коман
55'
ГОЛ! 4:0!
А. Роббен
Пас отдал
Д. Алаба
55'
ГОЛ! 3:0!
Д. Алаба
44'
ГОЛ! 2:0!
Т. Мюллер
Пас отдал
К. Коман
29'
24'
Желтая карточка
Х. Кэмпбелл
12'
Желтая карточка
М. Озил
ГОЛ! 1:0!
Р. Левандовски
Пас отдал
Т. Алькантара
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
5
Давид Алаба
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
21
Филипп Лам
ПЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
11
Дуглас Коста
ЛВ
88
Хави Мартинес
ОП
3
Хаби Алонсо
ЦП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Арсенал
1
Петр Чех
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
13
Франсис Коклен
ОП
8
Санти Касорла
ЦП
10
Месут Озил
АП
4
Алексис Санчес
ЦФ
10
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
13
Рафинья
ЦЗ
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
6
Йозуа Киммих
ОП
23
Артуро Видаль
ЦП
10
Арьен Роббен
ПП
Арсенал
1
Мэтт Мейси
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
20
Матье Фламини
ЦП
11
Жефф Рен-Аделед
ЦП
3-1-2-2-2
1
Нойер
5
Алаба
17
Боатенг
21
Лам
88
Мартинес
3
Алонсо
6
Алькантара
11
Коста
21
Коман
13
Мюллер
9
Левандовски
4-1-1-1-3
1
Чех
26
Дебюши
3
Паулиста
4
Мертезакер
18
Монреаль
13
Коклен
8
Касорла
10
Озил
9
Жиру
10
Кэмпбелл
4
Санчес
17
Боатенг
4
Бенатиа
4
Бенатиа
17
Боатенг
9
Левандовски
23
Видаль
23
Видаль
9
Левандовски
21
Коман
10
Роббен
10
Роббен
21
Коман
10
Кэмпбелл
3
Гиббс
3
Гиббс
10
Кэмпбелл
8
Касорла
12
Чамберс
12
Чамберс
8
Касорла
9
Жиру
17
Ивоби
17
Ивоби
9
Жиру
Остались в запасе
Бавария
Арсенал
26
Свен Ульрайх
ВР
13
Рафинья
ЦЗ
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
6
Йозуа Киммих
ОП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
1
Мэтт Мейси
ВР
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
20
Матье Фламини
ЦП
11
Жефф Рен-Аделед
ЦП
Главный тренер
Арсен Венгер
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
13
Рафинья
ЦЗ
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
6
Йозуа Киммих
ОП
Остались в запасе
1
Мэтт Мейси
ВР
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
20
Матье Фламини
ЦП
11
Жефф Рен-Аделед
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Арсен Венгер
Статистика матча Бавария - Арсенал
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Джанлука Рокки
(Флоренция)
Стадион:
Альянц Арена
Где смотреть матч:
Спорт 1
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