Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Бордо - Сьон
Бордо - Сьон: обзор матча 22 октября 2015
Бордо
22.10.2015, четверг, 22:05
Лига Европы, группа B, 3 тур
0 : 1
Завершен
Сьон
21'
Л. Лакруа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бордо - Сьон
Желтая карточка
А. Унас
90'
+3
88'
Желтая карточка
М. Конате
Желтая карточка
Л. Сане
88'
Вторая желтая
В. Хазри
86'
Желтая карточка
Э. Кривелли
81'
79'
Желтая карточка
Р. Циглер
77'
Замена
Д. Фоллонье
️️️️
Э. Ассифуа
Замена
А. Унас
️️️️
Т. Туре
77'
Желтая карточка
В. Хазри
76'
Замена
В. Хазри
️️️️
Ш. Диабате
65'
Замена
Э. Кривелли
️️️️
Я. Плашил
64'
45'
+1
Желтая карточка
П. Янье
26'
Желтая карточка
Э. Фернандес
Желтая карточка
К. Шантом
21'
21'
ГОЛ! 0:1!
Л. Лакруа
Пас отдал
Карлитуш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бордо
16
Седрик Каррассо
ВР
29
Максим Пундж
ЛЗ
5
Николас Паллуа
ЦЗ
22
Людовик Сане
ЦЗ
18
Ярослав Плашил
ЦП
71
Андре Бийого Поко
ЦП
8
Клеман Шантом
ЦП
4
Диего Ролан
ЦФ
6
Анри Савье
ЦФ
14
Томас Туре
ЦФ
14
Шейк Диабате
ЦФ
Главный тренер
Вилли Саньоль
Сьон
1
Андрис Ванинс
ВР
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
34
Бирама Ндойе
ЦЗ
31
Эльсад Зверотич
ЦЗ
4
Лео Лакруа
ЦЗ
3
Рето Циглер
ЦЗ
18
Па-Моду Янье
ЦП
10
Веролюб Салатич
ЦП
11
Мусса Конате
ЦФ
21
Эбенезер Ассифуа
ЦФ
10
Карлитуш
ЦФ
Главный тренер
Дидье Толо
Бордо
40
Жером Приор
ВР
23
Пабло
ЦЗ
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
7
Абду Траоре
ЦП
96
Адам Унас
ПВ
10
Вахби Хазри
ЦФ
27
Энцо Кривелли
ЦФ
Сьон
18
Кевин Фикеншер
ВР
20
Вилмош Ванчак
ЦЗ
99
Венсан Рюфли
ЦЗ
4
Венсан Сьерро
ЦП
92
Жоаким Адао
ЦП
13
Грегори Карлен
АП
94
Даниэль Фоллонье
ЦФ
3-3-4
16
Каррассо
29
Пундж
22
Сане
5
Паллуа
18
Плашил
71
Бийого Поко
8
Шантом
4
Ролан
14
Диабате
14
Туре
6
Савье
3-2-2-3
1
Ванинс
31
Зверотич
4
Лакруа
3
Циглер
6
Фернандес
34
Ндойе
18
Янье
10
Салатич
10
Карлитуш
21
Ассифуа
11
Конате
14
Туре
96
Унас
96
Унас
14
Туре
14
Диабате
10
Хазри
10
Хазри
14
Диабате
18
Плашил
27
Кривелли
27
Кривелли
18
Плашил
21
Ассифуа
94
Фоллонье
94
Фоллонье
21
Ассифуа
Остались в запасе
Бордо
Сьон
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
40
Жером Приор
ВР
23
Пабло
ЦЗ
7
Абду Траоре
ЦП
Главный тренер
Вилли Саньоль
13
Грегори Карлен
АП
18
Кевин Фикеншер
ВР
20
Вилмош Ванчак
ЦЗ
99
Венсан Рюфли
ЦЗ
4
Венсан Сьерро
ЦП
92
Жоаким Адао
ЦП
Главный тренер
Дидье Толо
Остались в запасе
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
40
Жером Приор
ВР
23
Пабло
ЦЗ
7
Абду Траоре
ЦП
Остались в запасе
13
Грегори Карлен
АП
18
Кевин Фикеншер
ВР
20
Вилмош Ванчак
ЦЗ
99
Венсан Рюфли
ЦЗ
4
Венсан Сьерро
ЦП
92
Жоаким Адао
ЦП
Главный тренер
Вилли Саньоль
Главный тренер
Дидье Толо
Статистика матча Бордо - Сьон
5
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Сьон
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Сьон
- : -
21.11.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Вадуц
0 : 4
07.11.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Люцерн
1 : 1
31.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Сьон
1 : 0
25.10.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Серветт
0 : 0
10.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Сьон
1 : 1
19.09.2026
Цюрих
Информация о матче
Главный судья:
Александар Ставрев
(Скопье)
Стадион:
Шабан Дельма
Новости команд
Все
Бордо
Сьон
Сборную России и «Зенит» пригласят на товарищеские матчи в Европу
6 октября
19
6-кратного чемпиона Франции купят за 1 евро
26 сентября
1
«Аякс» – «Сьон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Аякс» – «Сьон»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Сьон» – «Аякс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
6-кратного чемпиона Франции купят за 1 евро
26 сентября
1
Смертин составил символическую сборную из бывших партнеров по команде
2025.10.03 15:59
Оливер Кан может купить французский клуб
2025.01.02 23:11
Экс-полузащитнику «Локомотива» и «Краснодара» предложили поиграть в 4-м дивизионе Франции
2024.08.27 22:55
1
6-кратный чемпион Франции потеряет профессиональный статус
2024.08.01 20:08
6
Сборную России и «Зенит» пригласят на товарищеские матчи в Европу
6 октября
19
«Аякс» – «Сьон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Аякс» – «Сьон»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Сьон» – «Аякс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
«Сьон» – «Аякс»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+