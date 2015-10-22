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Лига Европы 2026/2027
Базель - Белененсеш
Базель - Белененсеш: обзор матча 22 октября 2015
Базель
22.10.2015, четверг, 20:00
Лига Европы, группа I, 3 тур
1 : 2
Завершен
Белененсеш
15'
М. Ланг
27'
Л. Леал
45+1'
Кука
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Базель - Белененсеш
90'
+3
Замена
Г. Силва
️️️️
Т. Силва
90'
+1
Желтая карточка
Р. Диас
90'
Желтая карточка
Т. Каэйро
87'
Желтая карточка
Л. Леал
87'
Замена
Т. Каэйро
️️️️
Л. Леал
84'
Замена
Р. Диас
️️️️
А. Соуза
Замена
А. Айети
️️️️
З. Кузманович
77'
Желтая карточка
М. Сухи
73'
Замена
Л. Дзуффи
️️️️
М. Дельгадо
67'
Замена
Б. Бьярнасон
️️️️
Б. Эмболо
58'
45'
+1
ГОЛ! 1:2!
Кука
Пас отдал
Л. Леал
34'
Желтая карточка
Ф. Феррейра
27'
ГОЛ! 1:1!
Л. Леал
ГОЛ! 1:0!
М. Ланг
Пас отдал
М. Дельгадо
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Базель
18
Джермано Вайлати
ВР
6
Вальтер Самуэль
ЦЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
4
Беранг Сафари
ЦЗ
5
Михаэль Ланг
ПЗ
34
Таулант Джака
ЦП
8
Здравко Кузманович
ЦП
10
Матиас Дельгадо
АП
7
Брель Эмболо
ЦФ
21
Марк Янко
ЦФ
11
Шкелзен Гаши
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Белененсеш
24
Уго Вентура
ВР
20
Филипе Феррейра
ЛЗ
2
Жоау Аморим
ЦЗ
13
Жоао Афонсо
ЦЗ
28
Гонцалу Брандау
ЦЗ
70
Тиагу Силва
ЦП
8
Андре Соуза
ЦП
6
Рубен Пинту
ЦП
9
Луиш Леал
ЦФ
70
Фабиу Старжеон
ЦФ
10
Кука
ЦФ
Главный тренер
Рикарду Са Пинту
Базель
13
Мирко Сальви
ВР
25
Мануэль Аканджи
ЦЗ
15
Арлинд Айети
ЦЗ
33
Давиде Калла
ЦП
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
7
Лука Дзуффи
ЦП
Белененсеш
1
Рикарду Рибейру
ВР
37
Гонсалу Силва
ЦЗ
18
Жералдеш
ЦЗ
18
Рикардо Диас
ЦП
8
Далсью
ЦП
11
Бетиньо
ЦФ
9
Тиаго Каэйро
ЦФ
4-2-1-3
18
Вайлати
6
Самуэль
17
Сухи
4
Сафари
5
Ланг
34
Джака
8
Кузманович
10
Дельгадо
11
Гаши
21
Янко
7
Эмболо
4-3-3
24
Вентура
2
Жоау Аморим
13
Афонсо
28
Брандау
20
Феррейра
70
Силва
8
Соуза
6
Пинту
10
Кука
70
Старжеон
9
Леал
8
Кузманович
15
Айети
15
Айети
8
Кузманович
7
Эмболо
8
Бьярнасон
8
Бьярнасон
7
Эмболо
10
Дельгадо
7
Дзуффи
7
Дзуффи
10
Дельгадо
8
Соуза
18
Диас
18
Диас
8
Соуза
70
Силва
37
Силва
37
Силва
70
Силва
9
Леал
9
Каэйро
9
Каэйро
9
Леал
Остались в запасе
Базель
Белененсеш
13
Мирко Сальви
ВР
25
Мануэль Аканджи
ЦЗ
33
Давиде Калла
ЦП
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
Главный тренер
Урс Фишер
11
Бетиньо
ЦФ
1
Рикарду Рибейру
ВР
18
Жералдеш
ЦЗ
8
Далсью
ЦП
Главный тренер
Рикарду Са Пинту
Остались в запасе
13
Мирко Сальви
ВР
25
Мануэль Аканджи
ЦЗ
33
Давиде Калла
ЦП
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
Остались в запасе
11
Бетиньо
ЦФ
1
Рикарду Рибейру
ВР
18
Жералдеш
ЦЗ
8
Далсью
ЦП
Главный тренер
Урс Фишер
Главный тренер
Рикарду Са Пинту
Статистика матча Базель - Белененсеш
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
- : -
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Базель
1 : 3
20.09.2026
Санкт-Галлен
Белененсеш
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
0 : 0
14.05.2022
Белененсеш
Португалия. Примейра, 33 тур
Белененсеш
2 : 3
09.05.2022
Фамаликан
Португалия. Примейра, 32 тур
Белененсеш
0 : 1
30.04.2022
Брага
Португалия. Примейра, 31 тур
Эшторил
2 : 2
24.04.2022
Белененсеш
Португалия. Примейра, 30 тур
Белененсеш
1 : 0
16.04.2022
Визела
Информация о матче
Главный судья:
Саймон Ли Эванс
(Лленлличид)
Стадион:
Сент Якоб-Парк
Новости команд
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