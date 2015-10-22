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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Фиорентина - Лех
Фиорентина - Лех: обзор матча 22 октября 2015
Фиорентина
22.10.2015, четверг, 20:00
Лига Европы, группа I, 3 тур
1 : 2
Завершен
Лех
90'
Д. Росси
65'
Д. Ковнацки
82'
М. Гаес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фиорентина - Лех
90'
+2
Желтая карточка
Л. Тралка
Красная карточка
А. Ребич
90'
+1
ГОЛ! 1:2!
Д. Росси
Пас отдал
М. Фернандес
90'
82'
ГОЛ! 0:2!
М. Гаес
Пас отдал
М. Камински
77'
Замена
М. Гаес
️️️️
Д. Ковнацки
Замена
Й. Иличич
️️️️
М. Суарес
73'
71'
Желтая карточка
Г. Ловренчич
68'
Замена
К. Хямяляйнен
️️️️
Д. Холман
Замена
Ф. Бернардески
️️️️
М. Паскуаль
68'
Замена
М. Весино
️️️️
Х. Верду
65'
65'
ГОЛ! 0:1!
Д. Ковнацки
Пас отдал
Г. Ловренчич
63'
Замена
Д. Ковнацки
️️️️
Д. Томалья
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
55
Луиджи Сепе
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
14
Матиас Фернандес
ЦП
25
Хоан Верду
АП
25
Джузеппе Росси
ЦФ
15
Хума Бабакар
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Лех
1
Ясмин Бурич
ВР
15
Дариуш Дудка
ЛЗ
35
Марцин Камински
ЦЗ
4
Тамаш Кадар
ЦЗ
94
Томаш Кедзиора
ПЗ
8
Давид Холман
ЦП
6
Лукаш Тралка
ЦП
55
Абдул Теттех
ЦП
28
Дариуш Формелла
ЦФ
26
Герго Ловренчич
ЦФ
7
Денис Томалья
ЦФ
Главный тренер
Ян Урбан
Фиорентина
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
8
Абду Диакате
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
16
Якуб Блащиковски
ПП
10
Федерико Бернардески
ПВ
9
Никола Калинич
ЦФ
72
Йосип Иличич
ЦФ
Лех
33
Мацей Гостомски
ВР
21
Кебба Сисэй
ЦЗ
30
Барри Дуглас
ЦЗ
7
Мацей Гаес
ЦП
22
Каспер Хямяляйнен
ЦП
9
Давид Ковнацки
ЦФ
3-2-1-2-2
55
Сепе
4
Суарес
4
Томович
13
Астори
21
Паскуаль
14
Ронкалья
14
Фернандес
9
Ребич
25
Верду
15
Бабакар
25
Росси
4-3-3
1
Бурич
94
Кедзиора
35
Камински
4
Кадар
15
Дудка
8
Холман
6
Тралка
55
Теттех
7
Томалья
26
Ловренчич
28
Формелла
25
Верду
15
Весино
15
Весино
25
Верду
21
Паскуаль
10
Бернардески
10
Бернардески
21
Паскуаль
4
Суарес
72
Иличич
72
Иличич
4
Суарес
Ковнацки
7
Гаес
7
Гаес
Ковнацки
8
Холман
22
Хямяляйнен
22
Хямяляйнен
8
Холман
7
Томалья
9
Ковнацки
9
Ковнацки
7
Томалья
Остались в запасе
Фиорентина
Лех
8
Абду Диакате
ЦП
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
16
Якуб Блащиковски
ПП
9
Никола Калинич
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
21
Кебба Сисэй
ЦЗ
33
Мацей Гостомски
ВР
30
Барри Дуглас
ЦЗ
Главный тренер
Ян Урбан
Остались в запасе
8
Абду Диакате
ЦП
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
16
Якуб Блащиковски
ПП
9
Никола Калинич
ЦФ
Остались в запасе
21
Кебба Сисэй
ЦЗ
33
Мацей Гостомски
ВР
30
Барри Дуглас
ЦЗ
Главный тренер
Паулу Соуза
Главный тренер
Ян Урбан
Статистика матча Фиорентина - Лех
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Лех
Польша. Экстракласа, 15 тур
ГКС Катовице
- : -
22.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 14 тур
Лех
2 : 2
08.11.2026
Заглембе
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 13 тур
Лех
3 : 1
31.10.2026
Висла
Польша. Экстракласа, 12 тур
Легия
1 : 2
25.10.2026
Лех
Лига Европы, 3 тур
Лех
1 : 1
22.10.2026
Сандерленд
Информация о матче
Главный судья:
Гедиминас Мажейка
(Каунас)
Стадион:
Артемио Франки
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