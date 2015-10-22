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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Локомотив - Бешикташ
Локомотив - Бешикташ: обзор матча 22 октября 2015
Локомотив
22.10.2015, четверг, 20:00
Лига Европы, группа H, 3 тур
1 : 1
Завершен
Бешикташ
53'
Майкон
63'
М. Гомес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локомотив - Бешикташ
Замена
М. Григорьев
️️️️
У. Ниасс
88'
87'
Замена
К. Фрей
️️️️
Р. Куарежма
80'
Желтая карточка
М. Гомес
Замена
А. Касаев
️️️️
Майкон
78'
Замена
Я. Дюрица
️️️️
М. Фернандеш
73'
70'
Желтая карточка
О. Озякуп
Желтая карточка
Гилерме
70'
Желтая карточка
А. Самедов
70'
Желтая карточка
У. Ниасс
70'
Красная карточка
В. Чорлука
70'
64'
Замена
Д. Тосун
️️️️
Г. Торе
63'
ГОЛ! 1:1!
М. Гомес
61'
Желтая карточка
И. Кейбаши
56'
Замена
Н. Уйсал
️️️️
Х. Соса
ГОЛ! 1:0!
Майкон
Пас отдал
У. Ниасс
53'
Желтая карточка
Д. Ндинга
42'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
1
Гилерме
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
11
Майкон
ЛП
88
Дельвин Ндинга
ОП
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
18
Александр Коломейцев
ЦП
19
Александр Самедов
ПП
14
Умар Ниасс
ЦФ
Главный тренер
Игорь Черевченко
Бешикташ
29
Толга Зенгин
ВР
12
Исмаил Кейбаши
ЛЗ
22
Эрсан Гулум
ЦЗ
44
Родолфо
ЦЗ
32
Андреас Бек
ПЗ
7
Рикарду Куарежма
ЛП
15
Огужан Озякуп
ОП
13
Атиба Хатчинсон
ОП
7
Хосе Соса
ЦП
30
Гекхан Торе
ПП
27
Марио Гомес
ЦФ
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Локомотив
31
Илья Абаев
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
4
Ян Дюрица
ЦЗ
11
Алан Касаев
ЛП
10
Максим Григорьев
ЛП
59
Алексей Миранчук
АП
32
Петар Шкулетич
ЦФ
Бешикташ
19
Гюнай Гювенк
ВР
2
Сердар Куртулуш
ЦЗ
6
Душко Тошич
ЦЗ
37
Александер Милошевич
ЦЗ
11
Керим Фрей
ЦП
20
Неджип Уйсал
ЦП
23
Дженк Тосун
ЦФ
4-1-4-1
1
Гилерме
29
Денисов
17
Михалик
14
Чорлука
49
Шишкин
88
Ндинга
11
Майкон
99
Фернандеш
18
Коломейцев
19
Самедов
14
Ниасс
4-2-3-1
29
Зенгин
32
Бек
22
Гулум
44
Родолфо
12
Кейбаши
15
Озякуп
13
Хатчинсон
30
Торе
7
Соса
7
Куарежма
27
Гомес
99
Фернандеш
4
Дюрица
4
Дюрица
99
Фернандеш
11
Майкон
11
Касаев
11
Касаев
11
Майкон
14
Ниасс
10
Григорьев
10
Григорьев
14
Ниасс
7
Куарежма
11
Фрей
11
Фрей
7
Куарежма
7
Соса
20
Уйсал
20
Уйсал
7
Соса
30
Торе
23
Тосун
23
Тосун
30
Торе
Остались в запасе
Локомотив
Бешикташ
31
Илья Абаев
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
59
Алексей Миранчук
АП
32
Петар Шкулетич
ЦФ
Главный тренер
Игорь Черевченко
2
Сердар Куртулуш
ЦЗ
19
Гюнай Гювенк
ВР
6
Душко Тошич
ЦЗ
37
Александер Милошевич
ЦЗ
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Остались в запасе
31
Илья Абаев
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
59
Алексей Миранчук
АП
32
Петар Шкулетич
ЦФ
Остались в запасе
2
Сердар Куртулуш
ЦЗ
19
Гюнай Гювенк
ВР
6
Душко Тошич
ЦЗ
37
Александер Милошевич
ЦЗ
Главный тренер
Игорь Черевченко
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Статистика матча Локомотив - Бешикташ
4
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
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Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Бешикташ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
- : -
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Лига Европы, 3 тур
Бешикташ
2 : 2
22.10.2026
Кристал Пэлас
Информация о матче
Главный судья:
Серж Гюмьенни
(Синт-Труйден)
Помощники судьи:
Джимми Кремерс (Бельгия) Тибо Нейссен (Бельгия)
Дополнительные помощники:
Барт Фертентен (Бельгия) Вим Смет (Бельгия)
Резервный судья:
Дирк Жилон (Бельгия)
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Спорт HD, Россия 2
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