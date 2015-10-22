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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Мидтьюлланд - Наполи
Мидтьюлланд - Наполи: обзор матча 22 октября 2015
Мидтьюлланд
22.10.2015, четверг, 22:05
Лига Европы, группа D, 3 тур
1 : 4
Завершен
Наполи
43'
М. Пушич
19'
Х. Кальехон
31'
М. Габбиадини
40'
М. Габбиадини
90+4'
Г. Игуаин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мидтьюлланд - Наполи
90'
+4
ГОЛ! 1:4!
Г. Игуаин
Пас отдал
О. Эль-Каддури
83'
Желтая карточка
К. Кулибали
81'
Замена
И. Стринич
️️️️
Ф. Гулам
Замена
А. Мабиль
️️️️
М. Расмуссен
73'
Замена
М. Ларсен
️️️️
М. Дуэлунн
73'
64'
Замена
Г. Игуаин
️️️️
Х. Кальехон
Замена
П. Онуачу
️️️️
М. Пушич
62'
60'
Замена
М. Гамшик
️️️️
Аллан
ГОЛ! 1:3!
М. Пушич
Пас отдал
Д. Ройер
43'
40'
ГОЛ! 0:3!
М. Габбиадини
Пас отдал
О. Эль-Каддури
31'
ГОЛ! 0:2!
М. Габбиадини
Пас отдал
Аллан
19'
ГОЛ! 0:1!
Х. Кальехон
Пас отдал
К. Кулибали
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидтьюлланд
31
Миккел Андерсен
ВР
57
Филип Новак
ЦЗ
4
Киан Хансен
ЦЗ
28
Эрик Святченко
ЦЗ
10
Миккель Дуэлунн
ЛВ
28
Андре Ремер
ОП
77
Даниэль Ройер
ЦП
7
Якоб Поульсен
ЦП
20
Тим Спарв
ЦП
19
Мартин Пушич
ЦФ
9
Мортен Расмуссен
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Наполи
25
Пепе Рейна
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
5
Давид Лопес
ОП
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
25
Аллан
ЦП
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Мидтьюлланд
30
Андреас Рохауге
ВР
17
Йеспер Лауридсен
ЛЗ
26
Патрик Бангор
ЦЗ
8
Давид Акинтола
ЦП
11
Авер Мабиль
ЦП
19
Марко Ларсен
ЦФ
30
Пол Онуачу
ЦФ
Наполи
22
Габриэл
ВР
23
Иван Стринич
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
17
Марек Гамшик
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
3-1-3-1-2
31
Андерсен
57
Новак
4
Хансен
28
Святченко
28
Ремер
77
Ройер
7
Поульсен
20
Спарв
10
Дуэлунн
9
Расмуссен
19
Пушич
3-1-4-2
25
Рейна
21
Кирикеш
3
Кулибали
13
Гулам
5
Лопес
11
Маджо
25
Аллан
16
Вальдифиори
7
Эль-Каддури
7
Кальехон
11
Габбиадини
10
Дуэлунн
19
Ларсен
19
Ларсен
10
Дуэлунн
9
Расмуссен
11
Мабиль
11
Мабиль
9
Расмуссен
19
Пушич
30
Онуачу
30
Онуачу
19
Пушич
13
Гулам
23
Стринич
23
Стринич
13
Гулам
25
Аллан
17
Гамшик
17
Гамшик
25
Аллан
7
Кальехон
9
Игуаин
9
Игуаин
7
Кальехон
Остались в запасе
Мидтьюлланд
Наполи
17
Йеспер Лауридсен
ЛЗ
30
Андреас Рохауге
ВР
8
Давид Акинтола
ЦП
26
Патрик Бангор
ЦЗ
Главный тренер
Джесс Торуп
22
Габриэл
ВР
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
21
Жоржиньо
ЦП
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Остались в запасе
17
Йеспер Лауридсен
ЛЗ
30
Андреас Рохауге
ВР
8
Давид Акинтола
ЦП
26
Патрик Бангор
ЦЗ
Остались в запасе
22
Габриэл
ВР
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
21
Жоржиньо
ЦП
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
Главный тренер
Джесс Торуп
Главный тренер
Маурицио Сарри
Статистика матча Мидтьюлланд - Наполи
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
- : -
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Мидтьюлланд
2 : 2
08.11.2026
Сендерийск
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 12 тур
Мидтьюлланд
3 : 2
25.10.2026
Люнгбю
Лига конференций, 2 тур
Мидтьюлланд
0 : 1
22.10.2026
Сент-Труйден
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Сердар Гезюбююк
(Харлем)
Стадион:
МКХ Арена
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 3
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