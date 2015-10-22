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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Шальке-04 - Спарта
Шальке-04 - Спарта: обзор матча 22 октября 2015
Шальке-04
22.10.2015, четверг, 20:00
Лига Европы, группа K, 3 тур
2 : 2
Завершен
Спарта
6'
Ф. Ди Санто
73'
Л. Сане
50'
К. Фатай
63'
Д. Лафата
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шальке-04 - Спарта
90'
+2
Замена
Й. Гушбауэр
️️️️
М. Матейовски
88'
Замена
М. Холек
️️️️
К. Фатай
87'
Желтая карточка
М. Хибс
Замена
Д. Аого
️️️️
С. Колашинац
84'
ГОЛ! 2:2!
Л. Сане
Пас отдал
Ф. Ди Санто
73'
68'
Желтая карточка
К. Намойнесу
63'
ГОЛ! 1:2!
Д. Лафата
62'
Замена
Д. Лафата
️️️️
Т. Конате
Замена
Л. Сане
️️️️
П. Хейбьерг
62'
Замена
Й. Гайс
️️️️
К. Айхан
62'
50'
ГОЛ! 1:1!
К. Фатай
Пас отдал
Т. Конате
Желтая карточка
П. Хейбьерг
35'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Ди Санто
Пас отдал
К. Айхан
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
33
Роман Нойштедтер
ОП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
27
Леон Горецка
ЦП
7
Макс Майер
АП
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
9
Франко Ди Санто
ЦФ
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
Спарта
35
Давид Бичик
ВР
11
Матей Хибс
ЛЗ
26
Коста Намойнесу
ЦЗ
14
Якуб Брабец
ЦЗ
23
Лукаш Маречек
ОП
7
Ладислав Крейчи
ЦП
8
Петр Ирачек
ЦП
18
Тьемоко Конате
ЦП
9
Борек Докал
ЦП
8
Марек Матейовски
ЦП
7
Кеинде Фатай
ЦФ
Главный тренер
Зденек Щасны
Шальке-04
30
Михаэль Гшпурнинг
ВР
32
Жоэль Матип
ЦЗ
3
Деннис Аого
ЦЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
30
Йоханнес Гайс
ЦП
10
Лерой Сане
ПВ
Спарта
1
Марек Штех
ВР
25
Марио Холек
ЦЗ
17
Маркус Штайнхофер
ПЗ
25
Йозеф Гушбауэр
ЦП
21
Давид Лафата
ЦФ
39
Лукаш Юлиш
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Ферманн
23
Колашинац
5
Хеведес
23
Айхан
80
Кайсара
33
Нойштедтер
23
Хейбьерг
27
Горецка
7
Майер
9
Ди Санто
13
Чупо-Мотинг
3-1-5-1
35
Бичик
26
Намойнесу
14
Брабец
11
Хибс
23
Маречек
7
Крейчи
18
Конате
9
Докал
8
Матейовски
8
Ирачек
7
Фатай
23
Колашинац
3
Аого
3
Аого
23
Колашинац
23
Айхан
30
Гайс
30
Гайс
23
Айхан
23
Хейбьерг
10
Сане
10
Сане
23
Хейбьерг
7
Фатай
25
Холек
25
Холек
7
Фатай
8
Матейовски
25
Гушбауэр
25
Гушбауэр
8
Матейовски
18
Конате
21
Лафата
21
Лафата
18
Конате
Остались в запасе
Шальке-04
Спарта
30
Михаэль Гшпурнинг
ВР
32
Жоэль Матип
ЦЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
1
Марек Штех
ВР
17
Маркус Штайнхофер
ПЗ
39
Лукаш Юлиш
ЦФ
Главный тренер
Зденек Щасны
Остались в запасе
30
Михаэль Гшпурнинг
ВР
32
Жоэль Матип
ЦЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
Остались в запасе
1
Марек Штех
ВР
17
Маркус Штайнхофер
ПЗ
39
Лукаш Юлиш
ЦФ
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
Главный тренер
Зденек Щасны
Статистика матча Шальке-04 - Спарта
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
- : -
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Лига Европы, 3 тур
Олимпиакос
1 : 0
22.10.2026
Спарта
Информация о матче
Главный судья:
Артур Соареш Диаш
(Порту)
Стадион:
Фелтинс-Арена
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Спорт
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