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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Фенербахче - Аякс
Фенербахче - Аякс: обзор матча 22 октября 2015
Фенербахче
22.10.2015, четверг, 22:05
Лига Европы, группа A, 3 тур
1 : 0
Завершен
Аякс
89'
Фернандао
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фенербахче - Аякс
90'
+1
Желтая карточка
К. Тете
ГОЛ! 1:0!
Фернандао
Пас отдал
Д. Эркин
89'
Замена
А. Потук
️️️️
Л. Маркович
84'
77'
Замена
Д. Синкгравен
️️️️
А. Эль-Гази
Замена
О. Туфан
️️️️
Диего
73'
Замена
Фернандао
️️️️
Р. ван Перси
72'
71'
Желтая карточка
М. Дийкс
Желтая карточка
Д. Эркин
65'
64'
Замена
К. Тете
️️️️
Р. ван Рейн
63'
Замена
А. Юнес
️️️️
В. Фишер
24'
Желтая карточка
Р. ван Рейн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фенербахче
1
Фабиано
ВР
88
Джанер Эркин
ЛЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
30
Абдоулае Ба
ЦЗ
77
Гекхан Генюл
ЦЗ
17
Нани
ЛВ
5
Соуза
ЦП
5
Мехмет Топал
ЦП
10
Диего
АП
8
Лазар Маркович
ЦФ
32
Робин ван Перси
ЦФ
Главный тренер
Витор Перейра
Аякс
24
Яспер Силлессен
ВР
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
16
Рикардо ван Рейн
ЦЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
20
Лассе Шоне
ЦП
8
Неманья Гудель
ЦП
23
Рихедли Базур
ЦП
18
Дэви Классен
АП
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
7
Виктор Фишер
ЦФ
Главный тренер
Франк де Бур
Фенербахче
1
Волкан Демирель
ВР
3
Михал Кадлец
ЛЗ
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
11
Озан Туфан
ЦП
4
Алпер Потук
ЦП
9
Фернандао
ЦФ
Аякс
1
Дидрик Бур
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
5
Джон Хейтинга
ЦЗ
24
Ник Виргевер
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
8
Амин Юнес
АП
4-2-2-2
1
Фабиано
88
Эркин
30
Ба
77
Генюл
24
Кьер
5
Соуза
5
Топал
17
Нани
10
Диего
32
ван Перси
8
Маркович
3-1-3-2-1
24
Силлессен
34
Велтман
16
ван Рейн
35
Дийкс
44
Ридевальд
20
Шоне
8
Гудель
23
Базур
21
Эль-Гази
18
Классен
7
Фишер
10
Диего
11
Туфан
11
Туфан
10
Диего
8
Маркович
4
Потук
4
Потук
8
Маркович
32
ван Перси
9
Фернандао
9
Фернандао
32
ван Перси
21
Эль-Гази
24
Синкгравен
24
Синкгравен
21
Эль-Гази
16
ван Рейн
2
Тете
2
Тете
16
ван Рейн
7
Фишер
8
Юнес
8
Юнес
7
Фишер
Остались в запасе
Фенербахче
Аякс
1
Волкан Демирель
ВР
3
Михал Кадлец
ЛЗ
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
Главный тренер
Витор Перейра
1
Дидрик Бур
ВР
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
5
Джон Хейтинга
ЦЗ
24
Ник Виргевер
ЦЗ
Главный тренер
Франк де Бур
Остались в запасе
1
Волкан Демирель
ВР
3
Михал Кадлец
ЛЗ
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
Остались в запасе
1
Дидрик Бур
ВР
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
5
Джон Хейтинга
ЦЗ
24
Ник Виргевер
ЦЗ
Главный тренер
Витор Перейра
Главный тренер
Франк де Бур
Статистика матча Фенербахче - Аякс
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
- : -
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
2 : 2
20.10.2026
Славия
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
- : -
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Лига конференций, 2 тур
Аякс
2 : 0
22.10.2026
Аталанта
Информация о матче
Главный судья:
Давид Фернандес Борбалан
(Альмерия)
Стадион:
Шюкрю Сарачоглу
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Спорт
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