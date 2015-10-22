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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
АПОЭЛ - Астерас
АПОЭЛ - Астерас: обзор матча 22 октября 2015
АПОЭЛ
22.10.2015, четверг, 20:00
Лига Европы, группа K, 3 тур
2 : 1
Завершен
Астерас
43'
Ф. Кавенаги (П)
59'
Карлао
8'
Б. Льюй
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол АПОЭЛ - Астерас
Желтая карточка
Б. Ватерман
90'
+5
88'
Замена
В. Шкуртай
️️️️
П. Мацца
Замена
И. Астис
️️️️
С. Штилич
88'
Замена
К. Хараламбидис
️️️️
Вандер
79'
74'
Замена
М. Лансароте Бруно
️️️️
Д. Курбелис
Замена
М. Пятковски
️️️️
Ф. Кавенаги
63'
62'
Замена
Н. Фернандес
️️️️
Э. Димуцос
ГОЛ! 2:1!
Карлао
Пас отдал
С. Штилич
59'
Желтая карточка
Ф. Кавенаги
44'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Ф. Кавенаги
43'
Желтая карточка
С. Штилич
28'
8'
ГОЛ! 0:1!
Б. Льюй
Пас отдал
Ф. Бертольо
4'
Желтая карточка
Д. Курбелис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АПОЭЛ
24
Бой Ватерман
ВР
3
Жоао Гильерме
ЦЗ
23
Мариос Антониадес
ЦЗ
50
Карлао
ЦЗ
26
Нуну Мораиш
ЦП
77
Вандер
ЦП
18
Костакис Артиматас
ЦП
7
Георгиос Эфрем
ЦП
16
Винисиус
ЦП
14
Семир Штилич
АП
79
Фернандо Кавенаги
ЦФ
Главный тренер
Темури Кецбая
Астерас
21
Костас Теодоропулос
ВР
15
Халифа Санкаре
ЦЗ
6
Фернандо Аллосо
ЦЗ
27
Брайан Льюй
ЦЗ
18
Константинос Яннулис
ЦЗ
18
Факундо Бертольо
ЦП
17
Вальтер Иглесиас
ЦП
8
Элини Димуцос
ЦП
6
Димитрис Курбелис
ЦП
7
Пабло Мацца
ЦФ
9
Апостолос Янну
ЦФ
Главный тренер
Стаикос Вергетис
АПОЭЛ
13
Жорди Кодина
ВР
88
Тасос Киссас
ВР
14
Николас Иоанну
ЦЗ
23
Иньяки Астис
ЦЗ
46
Эфстатиос Алонефтис
ЦП
10
Костас Хараламбидис
ПП
27
Матеуш Пятковски
ЦФ
Астерас
1
Томаш Косицки
ВР
12
Мануэль Лансароте Бруно
ОП
54
Рашид Амдани
ОП
3
Эдерсон Тормена
ЦП
11
Николас Фернандес
ЦП
6
Тасос Цоканис
ЦП
19
Василь Шкуртай
ЦФ
3-5-1-1
24
Ватерман
3
Гильерме
23
Антониадес
50
Карлао
77
Вандер
18
Артиматас
7
Эфрем
16
Винисиус
26
Мораиш
14
Штилич
79
Кавенаги
4-4-2
21
Теодоропулос
6
Аллосо
27
Льюй
18
Яннулис
15
Санкаре
17
Иглесиас
8
Димуцос
6
Курбелис
18
Бертольо
9
Янну
7
Мацца
79
Кавенаги
27
Пятковски
27
Пятковски
79
Кавенаги
14
Штилич
23
Астис
23
Астис
14
Штилич
77
Вандер
10
Хараламбидис
10
Хараламбидис
77
Вандер
7
Мацца
19
Шкуртай
19
Шкуртай
7
Мацца
6
Курбелис
12
Лансароте Бруно
12
Лансароте Бруно
6
Курбелис
8
Димуцос
11
Фернандес
11
Фернандес
8
Димуцос
Остались в запасе
АПОЭЛ
Астерас
13
Жорди Кодина
ВР
88
Тасос Киссас
ВР
14
Николас Иоанну
ЦЗ
46
Эфстатиос Алонефтис
ЦП
Главный тренер
Темури Кецбая
3
Эдерсон Тормена
ЦП
1
Томаш Косицки
ВР
54
Рашид Амдани
ОП
6
Тасос Цоканис
ЦП
Главный тренер
Стаикос Вергетис
Остались в запасе
13
Жорди Кодина
ВР
88
Тасос Киссас
ВР
14
Николас Иоанну
ЦЗ
46
Эфстатиос Алонефтис
ЦП
Остались в запасе
3
Эдерсон Тормена
ЦП
1
Томаш Косицки
ВР
54
Рашид Амдани
ОП
6
Тасос Цоканис
ЦП
Главный тренер
Темури Кецбая
Главный тренер
Стаикос Вергетис
Статистика матча АПОЭЛ - Астерас
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Омония
- : -
21.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АПОЭЛ
3 : 1
08.11.2026
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Омония Арадипу
1 : 2
01.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АПОЭЛ
4 : 1
25.10.2026
Омония 29-го мая
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Пафос
0 : 0
19.10.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 5 тур
АПОЭЛ
0 : 0
10.10.2026
Неа Саламис Фамагуста
Астерас
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
- : -
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Астерас
1 : 1
08.11.2026
Каламата
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
Астерас
0 : 0
24.10.2026
Левадиакос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панатинаикос
0 : 0
18.10.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 6 тур
Астерас
0 : 0
10.10.2026
Атромитос
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Еськов
(Москва)
Стадион:
Нео ГСП Стэдиум
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