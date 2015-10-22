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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Вильярреал - Динамо Мн
Вильярреал - Динамо Мн: обзор матча 22 октября 2015
Вильярреал
22.10.2015, четверг, 22:05
Лига Европы, группа E, 3 тур
4 : 0
Завершен
Динамо Мн
17'
С. Бакамбу
32'
С. Бакамбу
61'
Р. Сольдадо
70'
Э. Байи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вильярреал - Динамо Мн
74'
Замена
И. Воронков
️️️️
Ч. Удоджи
ГОЛ! 4:0!
Э. Байи
Пас отдал
М. Науэль
70'
Замена
С. Кастильехо
️️️️
Д. Суарес
67'
66'
Замена
М. Эльмунир
️️️️
Ф. Бечирай
Замена
М. Тригерос
️️️️
Т. Пина
62'
ГОЛ! 3:0!
Р. Сольдадо
Пас отдал
Д. Суарес
61'
46'
Замена
Н. Адамович
️️️️
В. Корытько
Замена
М. Науэль
️️️️
С. Бакамбу
46'
35'
Желтая карточка
Н. Корзун
ГОЛ! 2:0!
С. Бакамбу
Пас отдал
А. Рукавина
32'
Желтая карточка
Т. Пина
20'
ГОЛ! 1:0!
С. Бакамбу
Пас отдал
Саму
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
25
Мариано Барбоса
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
6
Джонатан
ЦП
17
Томас Пина
ЦП
14
Саму
ЦП
4
Денис Суарес
АП
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Динамо Мн
30
Александр Гутор
ВР
17
Умару Бангура
ЦЗ
66
Сергей Политевич
ЦЗ
3
Максим Витус
ЦЗ
67
Роман Бегунов
ЦЗ
6
Кирилл Премудров
ЦП
18
Никита Корзун
ЦП
15
Чигози Удоджи
ЦП
10
Владимир Корытько
ПП
88
Глеб Рассадкин
ЦФ
9
Фатош Бечирай
ЦФ
Главный тренер
Вук Рашович
Вильярреал
23
Альфонсе Ареоля
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
77
Матиас Науэль
ЛВ
14
Мануэль Тригерос
ЦП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
Динамо Мн
1
Сергей Игнатович
ВР
26
Сергей Концевой
ЦЗ
20
Олег Веретило
ЦЗ
8
Ненад Адамович
ЦП
17
Мохаммед Эльмунир
ЦП
2
Игорь Воронков
ЦП
87
Артур Едигарян
ЦП
4-3-1-2
25
Барбоса
5
Йокич
3
Байи
4
Руис
2
Рукавина
6
Джонатан
17
Пина
14
Саму
4
Суарес
9
Сольдадо
94
Бакамбу
4-4-2
30
Гутор
66
Политевич
3
Витус
67
Бегунов
17
Бангура
10
Корытько
18
Корзун
15
Удоджи
6
Премудров
9
Бечирай
88
Рассадкин
17
Пина
14
Тригерос
14
Тригерос
17
Пина
94
Бакамбу
77
Науэль
77
Науэль
94
Бакамбу
4
Суарес
70
Кастильехо
70
Кастильехо
4
Суарес
10
Корытько
8
Адамович
8
Адамович
10
Корытько
9
Бечирай
17
Эльмунир
17
Эльмунир
9
Бечирай
15
Удоджи
2
Воронков
2
Воронков
15
Удоджи
Остались в запасе
Вильярреал
Динамо Мн
23
Альфонсе Ареоля
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
26
Сергей Концевой
ЦЗ
1
Сергей Игнатович
ВР
20
Олег Веретило
ЦЗ
87
Артур Едигарян
ЦП
Главный тренер
Вук Рашович
Остались в запасе
23
Альфонсе Ареоля
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
Остались в запасе
26
Сергей Концевой
ЦЗ
1
Сергей Игнатович
ВР
20
Олег Веретило
ЦЗ
87
Артур Едигарян
ЦП
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Главный тренер
Вук Рашович
Статистика матча Вильярреал - Динамо Мн
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо Мн
- : -
22.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Витебск
0 : 1
07.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо Мн
0 : 1
01.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Белшина
2 : 3
28.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Гомель
1 : 2
24.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Динамо Мн
2 : 0
19.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Бойко
(Иванков, Киевская область)
Стадион:
Эстадио де ла Серамика
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 2
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