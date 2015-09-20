Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Говерла - Черноморец
Говерла - Черноморец: обзор матча 20 сентября 2015
Говерла
20.09.2015, воскресенье, 14:00
Украина. Премьер-Лига, 8 тур
1 : 1
Завершен
Черноморец
7'
О. Кузык
45+1'
Е. Стариков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Говерла - Черноморец
90'
+2
Желтая карточка
Д. Хочолава
Замена
П. Иванов
️️️️
Е. Чумак
83'
68'
Замена
В. Кабаев
️️️️
Е. Мурашов
56'
Замена
А. Калитов
️️️️
С. Петько
Красная карточка
П. Кутас
53'
Замена
И. Гончар
️️️️
А. Савченко
52'
46'
Замена
Е. Смирнов
️️️️
А. Филимонов
Замена
А. Хобленко
️️️️
М. Сергийчук
46'
45'
+2
Желтая карточка
А. Филимонов
45'
+1
ГОЛ! 1:1!
Е. Стариков
Пас отдал
В. Калитвинцев
Желтая карточка
А. Савченко
43'
Желтая карточка
А. Цуриков
39'
33'
Желтая карточка
С. Петько
10'
Желтая карточка
В. Куценко
ГОЛ! 1:0!
О. Кузык
Пас отдал
В. Лухтанов
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Говерла
1
Артур Рудько
ВР
8
Сергей Люлька
ЛЗ
95
Вячеслав Лухтанов
ЦЗ
77
Павел Кутас
ПЗ
8
Алексей Савченко
ЦП
28
Евгений Чумак
ЦП
9
Андрей Цуриков
ЦП
17
Орест Кузык
ЦП
11
Виталий Гемега
ЦФ
7
Михаил Сергийчук
ЦФ
77
Дмитрий Хлебас
ЦФ
Черноморец
12
Евгений Боровик
ВР
16
Артем Филимонов
ЛЗ
5
Давид Хочолава
ЦЗ
25
Евгений Мартыненко
ЦЗ
32
Сергей Петько
ЦП
94
Олег Данченко
ЦП
20
Валерий Куценко
ЦП
45
Владислав Калитвинцев
ЦП
33
Андрей Слинкин
ЦП
14
Евгений Мурашов
ЦФ
87
Евгений Стариков
ЦФ
Главный тренер
Александр Бабич
Говерла
22
Дмитрий Бабенко
ВР
30
Павел Иванов
ЛЗ
5
Михаил Ряшко
ЦЗ
33
Игорь Гончар
ПЗ
10
Игорь Худобяк
ЦФ
24
Виталий Каверин
ЦФ
9
Алексей Хобленко
ЦФ
Черноморец
13
Богдан Зацепин
ВР
44
Гиорги Гадрани
ЦЗ
82
Александр Калитов
ЦЗ
61
Евгений Смирнов
ЦП
22
Владислав Кабаев
АП
99
Вадим Яворский
ЦФ
52
Навид Насими
ЦФ
3-4-3
1
Рудько
8
Люлька
95
Лухтанов
77
Кутас
8
Савченко
9
Цуриков
17
Кузык
28
Чумак
77
Хлебас
7
Сергийчук
11
Гемега
3-5-2
12
Боровик
5
Хочолава
25
Мартыненко
16
Филимонов
32
Петько
20
Куценко
45
Калитвинцев
33
Слинкин
94
Данченко
87
Стариков
14
Мурашов
8
Савченко
33
Гончар
33
Гончар
8
Савченко
28
Чумак
30
Иванов
30
Иванов
28
Чумак
7
Сергийчук
9
Хобленко
9
Хобленко
7
Сергийчук
16
Филимонов
61
Смирнов
61
Смирнов
16
Филимонов
32
Петько
82
Калитов
82
Калитов
32
Петько
14
Мурашов
22
Кабаев
22
Кабаев
14
Мурашов
Остались в запасе
Говерла
Черноморец
5
Михаил Ряшко
ЦЗ
10
Игорь Худобяк
ЦФ
24
Виталий Каверин
ЦФ
22
Дмитрий Бабенко
ВР
13
Богдан Зацепин
ВР
44
Гиорги Гадрани
ЦЗ
99
Вадим Яворский
ЦФ
52
Навид Насими
ЦФ
Главный тренер
Александр Бабич
Остались в запасе
5
Михаил Ряшко
ЦЗ
10
Игорь Худобяк
ЦФ
24
Виталий Каверин
ЦФ
22
Дмитрий Бабенко
ВР
Остались в запасе
13
Богдан Зацепин
ВР
44
Гиорги Гадрани
ЦЗ
99
Вадим Яворский
ЦФ
52
Навид Насими
ЦФ
Главный тренер
Александр Бабич
Статистика матча Говерла - Черноморец
2
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Говерла
1 : 4
14.05.2016
Волынь
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Александрия
2 : 0
07.05.2016
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Говерла
0 : 4
30.04.2016
Заря
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Карпаты
3 : 0
23.04.2016
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Говерла
0 : 2
16.04.2016
Динамо К
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Черноморец
- : -
23.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Кудровка
1 : 0
07.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Черноморец
1 : 2
10.10.2026
Харьков
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Бойко
(Иванков, Киевская область)
Стадион:
Авангард
Новости команд
Все
Говерла
Черноморец
«Кудровка» – «Черноморец»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Украина: шансы «Кудровки» и «Черноморца Одесса» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Заря» – «Черноморец»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 октября 2026
17 октября
«Черноморец» – «Харьков»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 10 октября 2026
10 октября
«Черноморец Одесса» – «Харьков»: кто победит в матче 8 тура Премьер-лиги Украины 2026/2027
9 октября
Грозный может возглавить «Легию»
2016.09.20 16:08
Ягодинскис не подошел «Крыльям Советов»
2016.09.14 14:32
1
«Металлист» и «Говерлу» исключили из УПЛ
2016.06.08 09:58
10
УПЛ. «Шахтер» проиграл «Заре», «Днепр» сыграл вничью с «Олимпиком» и другие результаты
2016.05.15 21:21
2
Грозный госпитализирован в перерыве матча «Говерла» – «Волынь» из-за проблем с сердцем
2016.05.14 17:21
«Кудровка» – «Черноморец»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Украина: шансы «Кудровки» и «Черноморца Одесса» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Заря» – «Черноморец»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 октября 2026
17 октября
«Черноморец» – «Харьков»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 10 октября 2026
10 октября
«Черноморец Одесса» – «Харьков»: кто победит в матче 8 тура Премьер-лиги Украины 2026/2027
9 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+