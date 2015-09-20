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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - Сассуоло
Рома - Сассуоло: обзор матча 20 сентября 2015
Рома
20.09.2015, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 4 тур
2 : 2
Завершен
Сассуоло
36'
Ф. Тотти
49'
М. Салах
22'
Г. Дефрель
44'
М. Политано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рома - Сассуоло
88'
Желтая карточка
Ф. Пелузо
86'
Желтая карточка
Н. Сансоне
81'
Замена
Д. Берарди
️️️️
М. Политано
Желтая карточка
Д. Де Росси
73'
Замена
Э. Джеко
️️️️
Ф. Тотти
72'
64'
Замена
Н. Сансоне
️️️️
А. Флоро Флорес
Замена
А. Флоренци
️️️️
Майкон
64'
59'
Замена
Д. Бьондини
️️️️
А. Дункан
Желтая карточка
Майкон
57'
Замена
Я. Фальке
️️️️
Х. Итурбе
50'
ГОЛ! 2:2!
М. Салах
49'
44'
ГОЛ! 1:2!
М. Политано
Пас отдал
А. Флоро Флорес
40'
Желтая карточка
М. Политано
ГОЛ! 1:1!
Ф. Тотти
Пас отдал
М. Пьянич
36'
22'
ГОЛ! 0:1!
Г. Дефрель
Пас отдал
М. Политано
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
16
Морган Де Санктис
ВР
35
Василис Торосидис
ЦЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
13
Майкон
ПЗ
44
Раджа Наингголан
ЦП
16
Даниэле Де Росси
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
11
Хуан Итурбе
ПВ
10
Мохамед Салах
ПВ
10
Франческо Тотти
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
32
Альфред Дункан
ЦП
6
Симоне Миссироли
ЦП
4
Франческо Маньянелли
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
92
Грегор Дефрель
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Рома
18
Богдан Лобонц
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
23
Норберт Гьембер
ЦЗ
25
Леандро Кастан
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
27
Жервиньо
ЛВ
20
Сейду Кейта
ЦП
21
Вильям Ванкер
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
44
Яго Фальке
ПВ
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Сассуоло
22
Альберто Помини
ВР
25
Джанлука Пеголо
ВР
96
Леонардо Фонтанези
ЦЗ
20
Эмануэле Терранова
ЦЗ
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
5
Карим Лариби
ЦП
8
Давиде Бьондини
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
94
Доменико Берарди
ПВ
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
4-3-2-1
16
Де Санктис
35
Торосидис
44
Манолас
22
Рюдигер
13
Майкон
44
Наингголан
16
Де Росси
15
Пьянич
11
Итурбе
10
Салах
10
Тотти
4-3-1-2
47
Консильи
28
Каннаваро
23
Гаццола
13
Пелузо
15
Ачерби
32
Дункан
6
Миссироли
4
Маньянелли
21
Политано
92
Дефрель
9
Флоро Флорес
13
Майкон
24
Флоренци
24
Флоренци
13
Майкон
11
Итурбе
44
Фальке
44
Фальке
11
Итурбе
10
Тотти
10
Джеко
10
Джеко
10
Тотти
32
Дункан
8
Бьондини
8
Бьондини
32
Дункан
9
Флоро Флорес
11
Сансоне
11
Сансоне
9
Флоро Флорес
21
Политано
94
Берарди
94
Берарди
21
Политано
Остались в запасе
Рома
Сассуоло
18
Богдан Лобонц
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
23
Норберт Гьембер
ЦЗ
25
Леандро Кастан
ЦЗ
20
Сейду Кейта
ЦП
21
Вильям Ванкер
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
27
Жервиньо
ЛВ
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
96
Леонардо Фонтанези
ЦЗ
5
Карим Лариби
ЦП
22
Альберто Помини
ВР
25
Джанлука Пеголо
ВР
20
Эмануэле Терранова
ЦЗ
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Остались в запасе
18
Богдан Лобонц
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
23
Норберт Гьембер
ЦЗ
25
Леандро Кастан
ЦЗ
20
Сейду Кейта
ЦП
21
Вильям Ванкер
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
27
Жервиньо
ЛВ
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
Остались в запасе
96
Леонардо Фонтанези
ЦЗ
5
Карим Лариби
ЦП
22
Альберто Помини
ВР
25
Джанлука Пеголо
ВР
20
Эмануэле Терранова
ЦЗ
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Статистика матча Рома - Сассуоло
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Сассуоло
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Информация о матче
Главный судья:
Давиде Масса
(Империя)
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
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