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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Леванте
Барселона - Леванте: обзор матча 20 сентября 2015
Барселона
20.09.2015, воскресенье, 21:30
Испания. Примера, 4 тур
4 : 1
Завершен
Леванте
50'
М. Бартра
54'
Неймар
60'
Л. Месси (П)
88'
Л. Месси
66'
В. Касадесус
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Леванте
ГОЛ! 4:1!
Л. Месси
Пас отдал
М. Бартра
88'
80'
Замена
Р. Гарсия
️️️️
В. Камараса
Пенальти не реализован!
Л. Месси
74'
67'
Замена
Дейверсон
️️️️
Р. Марти
66'
ГОЛ! 3:1!
В. Касадесус
62'
Замена
В. Касадесус
️️️️
Н. Гилас
Замена
Ж. Гумбау
️️️️
С. Бускетс
61'
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Л. Месси
60'
ГОЛ! 2:0!
Неймар
Пас отдал
Д. Алвес
54'
ГОЛ! 1:0!
М. Бартра
Пас отдал
Л. Месси
50'
44'
Желтая карточка
Верса
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
3
Адриано
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
10
Неймар
ЛВ
5
Серхио Бускетс
ОП
19
Сандро Рамирес
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Леванте
23
Рубен
ВР
3
Антонио Гарсия
ЛЗ
5
Анхель Трухильо
ЦЗ
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
12
Хуанфран
ЦЗ
2
Иван Лопес
ПЗ
8
Жефферсон Лерма
ОП
6
Виктор Камараса
ОП
12
Верса
ЦП
9
Рохер Марти
ЦФ
9
Набиль Гилас
ЦФ
Главный тренер
Лукас Алькарас
Барселона
1
Жорди Масип
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
22
Жереми Матье
ЦЗ
6
Жерар Гумбау
ОП
6
Серджи Роберто
ЦП
8
Андрес Иньеста
ЦП
9
Луис Суарес
ЦФ
Леванте
13
Диего Мариньо
ВР
15
Николаос Карабелас
ЛЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
6
Хосе Мари
ОП
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
11
Виктор Касадесус
ЦФ
16
Дейверсон
ЦФ
4-1-2-2-1
1
тер Стеген
3
Адриано
5
Бартра
14
Маскерано
10
Алвес
5
Бускетс
19
Рамирес
11
Ракитич
10
Неймар
10
Месси
16
Эль-Хаддади
3-4-1-2
23
Рубен
5
Трухильо
3
Феддаль
12
Хуанфран
2
Лопес
8
Лерма
6
Камараса
3
Гарсия
12
Верса
9
Гилас
9
Марти
5
Бускетс
6
Гумбау
6
Гумбау
5
Бускетс
6
Камараса
14
Гарсия
14
Гарсия
6
Камараса
9
Гилас
11
Касадесус
11
Касадесус
9
Гилас
9
Марти
16
Дейверсон
16
Дейверсон
9
Марти
Остались в запасе
Барселона
Леванте
6
Серджи Роберто
ЦП
1
Жорди Масип
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
22
Жереми Матье
ЦЗ
8
Андрес Иньеста
ЦП
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
13
Диего Мариньо
ВР
15
Николаос Карабелас
ЛЗ
6
Хосе Мари
ОП
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
Главный тренер
Лукас Алькарас
Остались в запасе
6
Серджи Роберто
ЦП
1
Жорди Масип
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
22
Жереми Матье
ЦЗ
8
Андрес Иньеста
ЦП
9
Луис Суарес
ЦФ
Остались в запасе
13
Диего Мариньо
ВР
15
Николаос Карабелас
ЛЗ
6
Хосе Мари
ОП
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Лукас Алькарас
Статистика матча Барселона - Леванте
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Информация о матче
Стадион:
Камп Ноу
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 3
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