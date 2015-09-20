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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Бордо - Тулуза
Бордо - Тулуза: обзор матча 20 сентября 2015
Бордо
20.09.2015, воскресенье, 15:00
Франция. Лига 1, 6 тур
1 : 1
Завершен
Тулуза
89'
Э. Кривелли
23'
А. Регаттен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бордо - Тулуза
ГОЛ! 1:1!
Э. Кривелли
Пас отдал
В. Хазри
89'
88'
Замена
А. Пешич
️️️️
М. Брейтуэйт
77'
Красная карточка
О. Трехо
Замена
Жуссие
️️️️
М. Гайич
71'
Замена
Э. Кривелли
️️️️
И. Телин
59'
57'
Желтая карточка
А. Регаттен
Желтая карточка
А. Бийого Поко
56'
45'
+1
Желтая карточка
Я. Бодигер
Замена
Н. Морис-Белэй
️️️️
Д. Контенто
39'
25'
Замена
Ф. Мубандже
️️️️
Сомалья
23'
ГОЛ! 0:1!
А. Регаттен
Пас отдал
Сомалья
Желтая карточка
Н. Паллуа
18'
14'
Замена
У. Спайич
️️️️
Ж. Кана-Бийик
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бордо
16
Седрик Каррассо
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
4
Седрик Ямбере
ЦЗ
23
Пабло
ЦЗ
5
Николас Паллуа
ЦЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
71
Андре Бийого Поко
ЦП
8
Клеман Шантом
ЦП
4
Диего Ролан
ЦФ
92
Исаак Телин
ЦФ
10
Вахби Хазри
ЦФ
Главный тренер
Вилли Саньоль
Тулуза
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
27
Жан-Армель Кана-Бийик
ЦЗ
20
Стив Яго
ЦЗ
3
Тонго-Хамед Думбия
ЦП
14
Янн Бодигер
ЦП
7
Сомалья
ЦП
17
Адриен Регаттен
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
26
Жан-Луи Акпа-Акпро
ЦФ
Главный тренер
Доминик Аррибаже
Бордо
40
Жером Приор
ВР
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
7
Абду Траоре
ЦП
18
Ярослав Плашил
ЦП
20
Жуссие
ЦП
19
Николя Морис-Белэй
ЦФ
27
Энцо Кривелли
ЦФ
Тулуза
16
Али Ахамада
ВР
25
Урош Спайич
ЦЗ
29
Франсуа Мубандже
ЦЗ
29
Алексис Бли
ОП
17
Этьен Дидо
ЦП
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
8
Александар Пешич
ЦФ
3-2-2-3
16
Каррассо
4
Ямбере
23
Пабло
5
Паллуа
26
Контенто
22
Гайич
71
Бийого Поко
8
Шантом
10
Хазри
92
Телин
4
Ролан
3-4-1-2
1
Гойкоэчеа
32
Тиссеран
27
Кана-Бийик
20
Яго
14
Бодигер
7
Сомалья
17
Регаттен
3
Думбия
8
Трехо
26
Акпа-Акпро
22
Брейтуэйт
22
Гайич
20
Жуссие
20
Жуссие
22
Гайич
26
Контенто
19
Морис-Белэй
19
Морис-Белэй
26
Контенто
92
Телин
27
Кривелли
27
Кривелли
92
Телин
27
Кана-Бийик
25
Спайич
25
Спайич
27
Кана-Бийик
7
Сомалья
29
Мубандже
29
Мубандже
7
Сомалья
22
Брейтуэйт
8
Пешич
8
Пешич
22
Брейтуэйт
Остались в запасе
Бордо
Тулуза
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
40
Жером Приор
ВР
7
Абду Траоре
ЦП
18
Ярослав Плашил
ЦП
Главный тренер
Вилли Саньоль
29
Алексис Бли
ОП
16
Али Ахамада
ВР
17
Этьен Дидо
ЦП
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Главный тренер
Доминик Аррибаже
Остались в запасе
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
40
Жером Приор
ВР
7
Абду Траоре
ЦП
18
Ярослав Плашил
ЦП
Остались в запасе
29
Алексис Бли
ОП
16
Али Ахамада
ВР
17
Этьен Дидо
ЦП
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Главный тренер
Вилли Саньоль
Главный тренер
Доминик Аррибаже
Статистика матча Бордо - Тулуза
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Тулуза
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
- : -
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 6 тур
Монако
2 : 2
10.10.2026
Тулуза
Информация о матче
Главный судья:
Микаэль Лесаж
Помощники судьи:
Себастьян Денис
Людовик Ледюк
Резервный судья:
Дидье Фальконе
Стадион:
Шабан Дельма
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 3
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