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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Штутгарт - Шальке-04
Штутгарт - Шальке-04: обзор матча 20 сентября 2015
Штутгарт
20.09.2015, воскресенье, 16:30
Германия. Бундеслига, 5 тур
0 : 1
Завершен
Шальке-04
53'
Л. Сане
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Штутгарт - Шальке-04
89'
Замена
Б. Хеведес
️️️️
М. Майер
Замена
Л. Рупп
️️️️
Э. Инсуа
87'
Желтая карточка
Т. Шунич
75'
Замена
М. Харник
️️️️
Т. Вернер
74'
71'
Замена
Э. Чупо-Мотинг
️️️️
К. Хунтелаар
Замена
Д. Дидави
️️️️
А. Максим
66'
62'
Замена
П. Хейбьерг
️️️️
Л. Сане
61'
Желтая карточка
Д. Аого
53'
ГОЛ! 0:1!
Л. Сане
Пас отдал
М. Майер
52'
Желтая карточка
Л. Сане
49'
Желтая карточка
Ф. Ди Санто
Желтая карточка
Э. Инсуа
44'
Желтая карточка
Ф. Кляйн
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штутгарт
22
Пжемислав Тытонь
ВР
17
Флориан Кляйн
ЦЗ
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
44
Тони Шунич
ЦЗ
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
18
Филип Костич
ЛВ
44
Александру Максим
ЦП
4
Кристиан Гентнер
ЦП
20
Серей Ди
ЦП
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
11
Тимо Вернер
ЦФ
Главный тренер
Александер Цорнигер
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
3
Деннис Аого
ЦЗ
33
Роман Нойштедтер
ОП
30
Йоханнес Гайс
ЦП
27
Леон Горецка
ЦП
7
Макс Майер
АП
10
Лерой Сане
ПВ
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
9
Франко Ди Санто
ЦФ
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
Штутгарт
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
14
Адам Глоушек
ЦЗ
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
10
Лукас Рупп
ЦП
10
Арианит Ферати
ЦП
10
Даниэль Дидави
АП
22
Мартин Харник
ЦФ
Шальке-04
30
Михаэль Гшпурнинг
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
6
Марко Хегер
ОП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
4-3-1-2
22
Тытонь
17
Кляйн
44
Шунич
32
Баумгартль
2
Инсуа
44
Максим
4
Гентнер
20
Ди
18
Костич
11
Вернер
10
Гинчек
3-1-2-2-2
1
Ферманн
80
Кайсара
32
Матип
3
Аого
33
Нойштедтер
30
Гайс
27
Горецка
10
Сане
7
Майер
9
Ди Санто
21
Хунтелаар
2
Инсуа
10
Рупп
10
Рупп
2
Инсуа
44
Максим
10
Дидави
10
Дидави
44
Максим
11
Вернер
22
Харник
22
Харник
11
Вернер
7
Майер
5
Хеведес
5
Хеведес
7
Майер
10
Сане
23
Хейбьерг
23
Хейбьерг
10
Сане
21
Хунтелаар
13
Чупо-Мотинг
13
Чупо-Мотинг
21
Хунтелаар
Остались в запасе
Штутгарт
Шальке-04
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
14
Адам Глоушек
ЦЗ
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
10
Арианит Ферати
ЦП
Главный тренер
Александер Цорнигер
30
Михаэль Гшпурнинг
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
6
Марко Хегер
ОП
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
Остались в запасе
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
14
Адам Глоушек
ЦЗ
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
10
Арианит Ферати
ЦП
Остались в запасе
30
Михаэль Гшпурнинг
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
6
Марко Хегер
ОП
Главный тренер
Александер Цорнигер
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
Статистика матча Штутгарт - Шальке-04
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Главный судья:
Мануэль Грефе
(Берлин)
Стадион:
МХПАрена
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