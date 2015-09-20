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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Факел - Cибирь
Факел - Cибирь: обзор матча 20 сентября 2015
Факел
20.09.2015, воскресенье, 18:00
Россия. ФНЛ, 12 тур
2 : 1
Завершен
Cибирь
7'
В. Шахов
56'
И. Альшин
73'
Р. Беляев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Факел - Cибирь
Замена
А. Рылов
️️️️
В. Свежов
90'
89'
Замена
И. Якупов
️️️️
И. Нагибин
Желтая карточка
П. Могилевский
86'
84'
Замена
В. Ларенц
️️️️
Р. Магаль
73'
ГОЛ! 2:1!
Р. Беляев
Замена
А. Касьян
️️️️
М. Бирюков
72'
Желтая карточка
В. Свежов
71'
64'
Замена
В. Азаров
️️️️
А. Гладышев
Желтая карточка
А. Дутов
58'
ГОЛ! 2:0!
И. Альшин
56'
Замена
П. Могилевский
️️️️
В. Шахов
55'
46'
Замена
Р. Беляев
️️️️
А. Макаренко
24'
Желтая карточка
А. Иванов
Замена
А. Дутов
️️️️
А. Бекетов
10'
ГОЛ! 1:0!
В. Шахов
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Факел
1
Александр Саутин
ВР
71
Михаил Багаев
ЛЗ
29
Виталий Шахов
ЦЗ
15
Дмитрий Тихий
ЦЗ
93
Георгий Бурнаш
ЦЗ
6
Виктор Свежов
ЦП
7
Артем Бекетов
ЦП
27
Андрей Мурнин
ЦП
7
Дмитрий Коробов
АП
10
Ильнур Альшин
ПВ
17
Михаил Бирюков
ЦФ
Главный тренер
Павел Гусев
Cибирь
22
Николай Цыган
ВР
59
Андрей Иванов
ЛЗ
5
Виктор Головатенко
ЛЗ
4
Томаш Выходил
ЦЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
5
Алексей Гладышев
ЛП
33
Аслан Дышеков
ОП
37
Евгений Чеботару
ЦП
9
Иван Нагибин
ЦП
8
Александр Макаренко
ЦП
99
Максим Житнев
ЦП
Факел
24
Дмитрий Терновский
ВР
23
Павел Могилевский
ЦЗ
66
Александр Дутов
ОП
10
Артур Рылов
ПП
36
Олег Самсонов
ПП
19
Александр Касьян
ЦФ
91
Антон Заболотный
ЦФ
Cибирь
25
Илья Трунин
ВР
44
Вячеслав Ларенц
ЛЗ
3
Максим Плопа
ЦЗ
32
Денис Скороходов
ЛП
99
Владимир Азаров
ЦФ
98
Ильмир Якупов
ЦФ
7
Роман Беляев
ЦФ
4-3-2-1
1
Саутин
71
Багаев
15
Тихий
93
Бурнаш
29
Шахов
6
Свежов
7
Бекетов
27
Мурнин
7
Коробов
10
Альшин
17
Бирюков
4-1-5
22
Цыган
28
Магаль
59
Иванов
4
Выходил
5
Головатенко
33
Дышеков
37
Чеботару
9
Нагибин
8
Макаренко
99
Житнев
5
Гладышев
29
Шахов
23
Могилевский
23
Могилевский
29
Шахов
7
Бекетов
66
Дутов
66
Дутов
7
Бекетов
6
Свежов
10
Рылов
10
Рылов
6
Свежов
17
Бирюков
19
Касьян
19
Касьян
17
Бирюков
5
Гладышев
99
Азаров
99
Азаров
5
Гладышев
28
Магаль
44
Ларенц
44
Ларенц
28
Магаль
9
Нагибин
98
Якупов
98
Якупов
9
Нагибин
8
Макаренко
7
Беляев
7
Беляев
8
Макаренко
Остались в запасе
Факел
Cибирь
24
Дмитрий Терновский
ВР
36
Олег Самсонов
ПП
91
Антон Заболотный
ЦФ
Главный тренер
Павел Гусев
25
Илья Трунин
ВР
3
Максим Плопа
ЦЗ
32
Денис Скороходов
ЛП
Остались в запасе
24
Дмитрий Терновский
ВР
36
Олег Самсонов
ПП
91
Антон Заболотный
ЦФ
Остались в запасе
25
Илья Трунин
ВР
3
Максим Плопа
ЦЗ
32
Денис Скороходов
ЛП
Главный тренер
Павел Гусев
Статистика матча Факел - Cибирь
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
- : -
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Факел
0 : 1
24.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
Информация о матче
Главный судья:
Александр Егоров
(Саранск)
Стадион:
Центральный
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