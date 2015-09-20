Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Зенит - Амкар-Пермь
Зенит - Амкар-Пермь: обзор матча 20 сентября 2015
Зенит
20.09.2015, воскресенье, 17:00
Россия. Премьер-лига, 9 тур
1 : 1
Завершен
Амкар-Пермь
10'
А. Дзюба
65'
А. Чума
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит - Амкар-Пермь
90'
+2
Желтая карточка
А. Селихов
89'
Желтая карточка
А. Шаваев
79'
Замена
А. Прудников
️️️️
Г. Пеев
Замена
А. Юсупов
️️️️
В. Файзулин
79'
Замена
Д. Ткачук
️️️️
А. Анюков
72'
68'
Замена
А. Салугин
️️️️
А. Чума
65'
ГОЛ! 1:1!
А. Чума
56'
Желтая карточка
Д. Белоруков
Желтая карточка
А. Дзюба
51'
49'
Замена
Д. Белоруков
️️️️
Г. Джикия
Пенальти не реализован!
Халк
31'
ГОЛ! 1:0!
А. Дзюба
Пас отдал
Халк
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
12
Юрий Лодыгин
ВР
22
Александр Анюков
ЛЗ
4
Доменико Кришито
ЦЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
10
Данни
ЛВ
20
Виктор Файзулин
ОП
27
Аксель Витсель
ЦП
7
Халк
ПВ
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Амкар-Пермь
57
Александр Селихов
ВР
23
Сергей Баланович
ЛЗ
11
Петар Занев
ЛЗ
3
Николай Зайцев
ЦЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
91
Богдан Бутко
ПЗ
30
Брайан Идову
ОП
32
Бранко Йовичич
ОП
8
Алихан Шаваев
ЦП
7
Георги Пеев
ПП
21
Анене Чума
ЦФ
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Зенит
16
Вячеслав Малафеев
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
13
Луиш Нету
ЦЗ
31
Денис Ткачук
ЛВ
6
Хави Гарсия
ОП
7
Александр Рязанцев
ЦП
94
Алексей Евсеев
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
91
Павел Долгов
ЦФ
Амкар-Пермь
1
Дмитрий Хомич
ВР
1
Роман Герус
ВР
21
Дмитрий Белоруков
ЦЗ
36
Александр Панцырев
ЦП
15
Изунна Узочакву
ЦП
20
Павел Комолов
ЦП
77
Александр Салугин
ЦФ
91
Алексей Курзенев
ЦФ
89
Александр Прудников
ЦФ
3-3-1-2-1
12
Лодыгин
4
Кришито
24
Гарай
6
Ломбертс
22
Анюков
20
Файзулин
8
Смольников
27
Витсель
10
Данни
7
Халк
22
Дзюба
3-4-2-1
57
Селихов
23
Баланович
3
Зайцев
14
Джикия
91
Бутко
30
Идову
32
Йовичич
11
Занев
7
Пеев
8
Шаваев
21
Чума
20
Файзулин
4
Юсупов
4
Юсупов
20
Файзулин
22
Анюков
31
Ткачук
31
Ткачук
22
Анюков
14
Джикия
21
Белоруков
21
Белоруков
14
Джикия
21
Чума
77
Салугин
77
Салугин
21
Чума
7
Пеев
89
Прудников
89
Прудников
7
Пеев
Остались в запасе
Зенит
Амкар-Пермь
16
Вячеслав Малафеев
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
13
Луиш Нету
ЦЗ
6
Хави Гарсия
ОП
7
Александр Рязанцев
ЦП
94
Алексей Евсеев
ЦП
91
Павел Долгов
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
36
Александр Панцырев
ЦП
1
Дмитрий Хомич
ВР
1
Роман Герус
ВР
15
Изунна Узочакву
ЦП
20
Павел Комолов
ЦП
91
Алексей Курзенев
ЦФ
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Остались в запасе
16
Вячеслав Малафеев
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
13
Луиш Нету
ЦЗ
6
Хави Гарсия
ОП
7
Александр Рязанцев
ЦП
94
Алексей Евсеев
ЦП
91
Павел Долгов
ЦФ
Остались в запасе
36
Александр Панцырев
ЦП
1
Дмитрий Хомич
ВР
1
Роман Герус
ВР
15
Изунна Узочакву
ЦП
20
Павел Комолов
ЦП
91
Алексей Курзенев
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Статистика матча Зенит - Амкар-Пермь
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Зенит
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Амкар-Пермь
4 : 1
17.10.2026
Иртыш
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Амкар-Пермь
1 : 2
03.10.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Динамо Ставрополь
0 : 1
26.09.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Николаев
(Москва)
Помощники судьи:
Тихон Калугин (Москва)
Дмитрий Чельцов (Москва)
Инспектор:
Гаряфий Жафяров (Москва)
Стадион:
Петровский
Где смотреть матч:
Наш Футбол
Новости команд
Все
Зенит
Амкар-Пермь
Глушенков обиделся на Тюкавина и Кругового: «Как теперь общаться с теми, кто наехал»
15:44
9
Карпина обвинили в попытке отвлечь внимание от другого скандала ситуацией с Осипенко
13:39
5
В топ-10 главных талантов России вошли 3 зенитовца и ни одного спартаковца
11:30
39
Орлов упрекнул Кругового: «Не по-мужски»
09:14
38
«Кайф»: Дивеев – о расширении РПЛ до 18 команд
00:46
3
Глушенков обиделся на Тюкавина и Кругового: «Как теперь общаться с теми, кто наехал»
15:44
9
Карпина обвинили в попытке отвлечь внимание от другого скандала ситуацией с Осипенко
13:39
5
В топ-10 главных талантов России вошли 3 зенитовца и ни одного спартаковца
11:30
39
Орлов упрекнул Кругового: «Не по-мужски»
09:14
38
«Кайф»: Дивеев – о расширении РПЛ до 18 команд
00:46
3
Все участники группы «Золото» Второй лиги на новый сезон
15 ноября
Определены участники и даты проведения стыков Второй лиги
20 октября
Экс-участник еврокубков от России приблизился к возвращению в РПЛ
27 сентября
«Динамо Ставрополь» – «Амкар»: кто победит в матче 11 тура Второй лиги А 2026/2027
25 сентября
«Амкар» – «Динамо-2»: кто победит в матче 10-го тура Второй лиги А 2026/2027
20 сентября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+