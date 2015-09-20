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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Александрия - Карпаты
Александрия - Карпаты: обзор матча 20 сентября 2015
Александрия
20.09.2015, воскресенье, 17:00
Украина. Премьер-Лига, 8 тур
4 : 1
Завершен
Карпаты
19'
В. Пономарь
52'
В. Грицук
54'
В. Пономарь
73'
Е. Банада
64'
В. Страшкевич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Александрия - Карпаты
87'
Желтая карточка
В. Страшкевич
Замена
М. Козак
️️️️
В. Пономарь
76'
ГОЛ! 4:1!
Е. Банада
Пас отдал
Ю. Коломоец
73'
Замена
Е. Банада
️️️️
В. Грицук
70'
67'
Желтая карточка
В. Кравец
64'
ГОЛ! 3:1!
В. Страшкевич
55'
Замена
В. Костевич
️️️️
Д. Кльоц
ГОЛ! 3:0!
В. Пономарь
Пас отдал
А. Голенков
54'
ГОЛ! 2:0!
В. Грицук
Пас отдал
П. Мягков
52'
46'
Замена
В. Страшкевич
️️️️
А. Чачуа
45'
+4
Желтая карточка
М. Даушвили
41'
Замена
М. Даушвили
️️️️
О. Голодюк
Замена
М. Имереков
️️️️
А. Шендрик
25'
ГОЛ! 1:0!
В. Пономарь
19'
Желтая карточка
А. Голенков
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Александрия
24
Владислав Леванидов
ВР
3
Станислав Микицей
ЦЗ
2
Артем Сухоцкий
ЦЗ
15
Андрей Запорожан
ЦЗ
8
Павел Мягков
ЦЗ
26
Антон Шендрик
ЦЗ
87
Сергей Басов
ЦЗ
17
Антон Голенков
ЦП
22
Василий Грицук
АП
9
Виталий Пономарь
ЦФ
26
Юрий Коломоец
ЦФ
Главный тренер
Владимир Шаран
Карпаты
23
Роман Мисак
ВР
3
Василий Кравец
ЛЗ
4
Андрей Гитченко
ЦЗ
32
Игорь Пластун
ЦЗ
19
Павел Ксенз
ПЗ
11
Денис Мирошниченко
ПЗ
32
Олег Голодюк
ЦП
8
Дмитрий Кльоц
ЦП
9
Денис Кожанов
ЦП
8
Амбросий Чачуа
АП
10
Артур Карноза
ЦФ
Главный тренер
Игор Йовичевич
Александрия
21
Дмитрий Рудик
ВР
32
Максим Имереков
ЦЗ
99
Давид Таргамадзе
ЛП
25
Сергей Чеботаев
ЦП
44
Евгений Банада
ЦП
72
Михайло Козак
ЦП
13
Артем Черный
ЦФ
Карпаты
1
Олег Мозиль
ВР
21
Владимир Костевич
ЛЗ
26
Артур Новотрясов
ЦЗ
27
Вадим Страшкевич
ЦП
20
Муртаз Даушвили
ЦП
16
Игорь Худобяк
ЦП
3-2-1-1-2
24
Леванидов
8
Мягков
26
Шендрик
87
Басов
15
Запорожан
2
Сухоцкий
17
Голенков
22
Грицук
26
Коломоец
9
Пономарь
3-2-3-1-1
23
Мисак
19
Ксенз
4
Гитченко
32
Пластун
11
Мирошниченко
3
Кравец
32
Голодюк
8
Кльоц
9
Кожанов
8
Чачуа
10
Карноза
22
Грицук
44
Банада
44
Банада
22
Грицук
26
Шендрик
32
Имереков
32
Имереков
26
Шендрик
9
Пономарь
72
Козак
72
Козак
9
Пономарь
8
Кльоц
21
Костевич
21
Костевич
8
Кльоц
8
Чачуа
27
Страшкевич
27
Страшкевич
8
Чачуа
32
Голодюк
20
Даушвили
20
Даушвили
32
Голодюк
Остались в запасе
Александрия
Карпаты
21
Дмитрий Рудик
ВР
13
Артем Черный
ЦФ
25
Сергей Чеботаев
ЦП
99
Давид Таргамадзе
ЛП
Главный тренер
Владимир Шаран
1
Олег Мозиль
ВР
26
Артур Новотрясов
ЦЗ
16
Игорь Худобяк
ЦП
Главный тренер
Игор Йовичевич
Остались в запасе
21
Дмитрий Рудик
ВР
13
Артем Черный
ЦФ
25
Сергей Чеботаев
ЦП
99
Давид Таргамадзе
ЛП
Остались в запасе
1
Олег Мозиль
ВР
26
Артур Новотрясов
ЦЗ
16
Игорь Худобяк
ЦП
Главный тренер
Владимир Шаран
Главный тренер
Игор Йовичевич
Статистика матча Александрия - Карпаты
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Левый берег
1 : 0
09.06.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Александрия
1 : 1
05.06.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Александрия
1 : 1
23.05.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Рух
1 : 3
17.05.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Александрия
1 : 2
12.05.2026
Заря
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Карпаты
5 : 0
02.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Карпаты
2 : 2
18.10.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Карпаты
1 : 1
20.09.2026
Верес
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Романов
(Днепр)
Стадион:
Ника
Новости команд
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