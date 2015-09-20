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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Оренбург - Енисей
Оренбург - Енисей: обзор матча 20 сентября 2015
Оренбург
20.09.2015, воскресенье, 14:00
Россия. ФНЛ, 12 тур
1 : 1
Завершен
Енисей
48'
В. Афонин
88'
В. Чадов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Оренбург - Енисей
Желтая карточка
А. Кобялко
90'
90'
Замена
М. Васильев
️️️️
А. Алиев
88'
ГОЛ! 1:1!
В. Чадов
85'
Замена
А. Скворцов
️️️️
Х. Эдуардо Лескано
Замена
Х. Аппаев
️️️️
В. Парняков
82'
Замена
А. Кобялко
️️️️
А. Делькин
73'
Замена
Д. Кабутов
️️️️
И. Маркелов
66'
63'
Замена
И. Шабаев
️️️️
В. Галыш
Замена
С. Бреев
️️️️
А. Зюзинс
57'
ГОЛ! 1:0!
В. Афонин
48'
46'
Замена
В. Чадов
️️️️
Е. Иванов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оренбург
98
Дмитрий Абакумов
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
10
Владимир Парняков
ЦЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
15
Дмитрий Андреев
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
88
Иван Маркелов
ЛВ
8
Вадим Афонин
ОП
84
Роман Воробьев
ЦП
17
Артурс Зюзинс
ЦП
90
Артем Делькин
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Енисей
88
Гиорги Шелия
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
80
Евгений Качан
ЦЗ
35
Илья Гультяев
ПЗ
17
Алексей Хрущев
ЛП
15
Азим Фатуллаев
ОП
10
Азер Алиев
ЦП
8
Егор Иванов
ЦП
88
Виталий Галыш
АП
23
Хуан Эдуардо Лескано
ЦФ
Главный тренер
Владимир Ежуров
Оренбург
73
Дмитрий Чванов
ВР
26
Фарход Васиев
ЛЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
23
Сергей Бреев
ЦП
30
Алексей Друзин
ЦП
22
Антон Кобялко
ЦФ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
Енисей
1
Михаил Опарин
ВР
23
Максим Васильев
ЦЗ
18
Кирилл Марущак
ПЗ
22
Ильдар Шабаев
ПЗ
8
Александр Мануковский
ЦП
92
Алексей Скворцов
ЦФ
15
Вячеслав Чадов
ЦФ
3-3-2-1-1
98
Абакумов
10
Парняков
58
Ойеволе
15
Андреев
2
Полуяхтов
8
Афонин
12
Малых
84
Воробьев
17
Зюзинс
88
Маркелов
90
Делькин
4-1-3-1-1
88
Шелия
35
Гультяев
80
Климов
80
Качан
23
Чернов
15
Фатуллаев
10
Алиев
8
Иванов
17
Хрущев
88
Галыш
23
Лескано
88
Маркелов
70
Кабутов
70
Кабутов
88
Маркелов
17
Зюзинс
23
Бреев
23
Бреев
17
Зюзинс
90
Делькин
22
Кобялко
22
Кобялко
90
Делькин
10
Парняков
14
Аппаев
14
Аппаев
10
Парняков
23
Лескано
92
Скворцов
92
Скворцов
23
Лескано
10
Алиев
23
Васильев
23
Васильев
10
Алиев
88
Галыш
22
Шабаев
22
Шабаев
88
Галыш
8
Иванов
15
Чадов
15
Чадов
8
Иванов
Остались в запасе
Оренбург
Енисей
73
Дмитрий Чванов
ВР
26
Фарход Васиев
ЛЗ
30
Алексей Друзин
ЦП
Главный тренер
Роберт Евдокимов
1
Михаил Опарин
ВР
18
Кирилл Марущак
ПЗ
8
Александр Мануковский
ЦП
Главный тренер
Владимир Ежуров
Остались в запасе
73
Дмитрий Чванов
ВР
26
Фарход Васиев
ЛЗ
30
Алексей Друзин
ЦП
Остались в запасе
1
Михаил Опарин
ВР
18
Кирилл Марущак
ПЗ
8
Александр Мануковский
ЦП
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Главный тренер
Владимир Ежуров
Статистика матча Оренбург - Енисей
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Родина
2 : 2
19.10.2026
Оренбург
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
- : -
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Информация о матче
Главный судья:
Cергей Иванов
(Ростов-на-Дону)
Стадион:
Газовик
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