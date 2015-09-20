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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Аталанта - Верона
Аталанта - Верона: обзор матча 20 сентября 2015
Аталанта
20.09.2015, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 4 тур
1 : 1
Завершен
Верона
89'
М. Моралес
90+7'
Э. Пизано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аталанта - Верона
90'
+7
ГОЛ! 1:1!
Э. Пизано
Пас отдал
Ф. Вивиани
Желтая карточка
Г. Монакелло
90'
+4
90'
+1
Замена
Л. Силигарди
️️️️
Д. Сала
ГОЛ! 1:0!
М. Моралес
Пас отдал
А. Гомес
89'
Желтая карточка
К. Раймонди
85'
Замена
К. Раймонди
️️️️
А. Масиелло
82'
79'
Вторая желтая
Б. Янкович
78'
Желтая карточка
П. Голлини
Замена
Л. Чигарини
️️️️
А. Грасси
77'
70'
Замена
М. Бьянкетти
️️️️
Р. Маркес
Замена
Г. Монакелло
️️️️
Х. Денис
62'
Желтая карточка
М. де Рон
54'
48'
Желтая карточка
Д. Сала
45'
+2
Желтая карточка
Б. Янкович
25'
Замена
Д. Паццини
️️️️
Л. Тони
13'
Желтая карточка
С. Супрайен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
57
Марко Спортиелло
ВР
6
Джанпаоло Беллини
ЛЗ
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
15
Мартен де Рон
ОП
33
Альберто Грасси
ЦП
10
Максимильяно Моралес
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
10
Алехандро Гомес
ЦФ
19
Херман Денис
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Верона
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
4
Рафаэль Маркес
ЦЗ
5
Эрос Пизано
ЦЗ
18
Вангелис Морас
ЦЗ
18
Самуэль Супрайен
ЦЗ
21
Хуанито
ЛВ
7
Джакопо Сала
ЦП
43
Федерико Вивиани
ЦП
19
Леандро Греко
ЦП
18
Лука Тони
ЦФ
7
Бошко Янкович
ЦФ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Аталанта
30
Давиде Басси
ВР
23
Борис Радунович
ВР
3
Николо Черубин
ЦЗ
13
Андреа Конти
ЦЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
10
Тициано Тулисси
ЦП
14
Карлос Кармона
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
8
Джулио Мильяччо
ПП
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
9
Гаэтано Монакелло
ЦФ
Верона
77
Рафаэль
ВР
40
Фердинандо Коппола
ВР
6
Микеланжело Альбертацци
ЛЗ
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
22
Филип Хеландер
ЦЗ
2
Клаудио Винк
ЦЗ
10
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
74
Никола Джульельмелли
ЦП
22
Павел Вшолек
ПВ
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
26
Лука Силигарди
ЦФ
4-1-3-2
57
Спортиелло
6
Беллини
29
Палетта
5
Масиелло
2
Стендардо
15
де Рон
33
Грасси
10
Моралес
27
Куртич
19
Денис
10
Гомес
4-3-1-2
95
Голлини
5
Пизано
18
Морас
18
Супрайен
4
Маркес
7
Сала
43
Вивиани
19
Греко
21
Хуанито
7
Янкович
18
Тони
19
Денис
9
Монакелло
9
Монакелло
19
Денис
5
Масиелло
77
Раймонди
77
Раймонди
5
Масиелло
33
Грасси
8
Чигарини
8
Чигарини
33
Грасси
4
Маркес
15
Бьянкетти
15
Бьянкетти
4
Маркес
18
Тони
11
Паццини
11
Паццини
18
Тони
7
Сала
26
Силигарди
26
Силигарди
7
Сала
Остались в запасе
Аталанта
Верона
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
10
Тициано Тулисси
ЦП
30
Давиде Басси
ВР
23
Борис Радунович
ВР
3
Николо Черубин
ЦЗ
13
Андреа Конти
ЦЗ
14
Карлос Кармона
ЦП
8
Джулио Мильяччо
ПП
Главный тренер
Эдуардо Рейя
74
Никола Джульельмелли
ЦП
10
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
22
Павел Вшолек
ПВ
77
Рафаэль
ВР
40
Фердинандо Коппола
ВР
6
Микеланжело Альбертацци
ЛЗ
22
Филип Хеландер
ЦЗ
2
Клаудио Винк
ЦЗ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Остались в запасе
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
10
Тициано Тулисси
ЦП
30
Давиде Басси
ВР
23
Борис Радунович
ВР
3
Николо Черубин
ЦЗ
13
Андреа Конти
ЦЗ
14
Карлос Кармона
ЦП
8
Джулио Мильяччо
ПП
Остались в запасе
74
Никола Джульельмелли
ЦП
10
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
22
Павел Вшолек
ПВ
77
Рафаэль
ВР
40
Фердинандо Коппола
ВР
6
Микеланжело Альбертацци
ЛЗ
22
Филип Хеландер
ЦЗ
2
Клаудио Винк
ЦЗ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Статистика матча Аталанта - Верона
3
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
- : -
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Италия. Серия В, 8 тур
Верона
1 : 1
25.10.2026
Пиза
Италия. Серия В, 7 тур
Верона
2 : 2
16.10.2026
Катанцаро
Информация о матче
Главный судья:
Фабио Мареска
(Неаполь)
Стадион:
Атлети Адзурри
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