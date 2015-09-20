Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Тоттенхэм - Кристал Пэлас
Тоттенхэм - Кристал Пэлас: обзор матча 20 сентября 2015
Тоттенхэм
20.09.2015, воскресенье, 15:30
Англия. Премьер-лига, 6 тур
1 : 0
Завершен
Кристал Пэлас
68'
Х. Сон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Кристал Пэлас
Замена
Т. Кэрролл
️️️️
Э. Ламела
87'
84'
Замена
П. Бэмфорд
️️️️
Б. Сако
Замена
К. Н'Жи
️️️️
Х. Сон
79'
Желтая карточка
Э. Ламела
76'
76'
Замена
Д. Матч
️️️️
Д. МакАртур
ГОЛ! 1:0!
Х. Сон
Пас отдал
К. Эриксен
68'
Замена
К. Эриксен
️️️️
Н. Шадли
66'
62'
Желтая карточка
Я. Боласи
46'
Замена
Ф. Кэмпбелл
️️️️
В. Заа
45'
Желтая карточка
М. Келли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
89
Насер Шадли
ЦП
8
Деле Алли
АП
9
Эрик Ламела
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Кристал Пэлас
29
Алекс МакКарти
ВР
27
Папе Суаре
ЦЗ
17
Дэмьен Делэйни
ЦЗ
4
Бреде Хангеланд
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
10
Вилфрид Заа
ЛВ
11
Янник Боласи
ЦП
40
Джейсон Панчеон
ЦП
29
Йоан Кабай
ЦП
20
Бакари Сако
ЦП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
Главный тренер
Алан Пардью
Тоттенхэм
13
Михел Ворм
ВР
17
Федерико Фасио
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
14
Том Кэрролл
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
Кристал Пэлас
13
Уэйн Хеннесси
ВР
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
77
Джордон Матч
ЦП
16
Джо Ледли
ЦП
72
Ли Чхун-Ен
ЦП
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
3-2-1-3-1
1
Льорис
23
Алдервейрелд
15
Дайер
14
Вертонген
4
Дэвис
2
Уокер
89
Шадли
7
Сон
8
Алли
9
Ламела
9
Кейн
4-5-1
29
МакКарти
16
Келли
17
Делэйни
4
Хангеланд
27
Суаре
11
Боласи
29
Кабай
20
Сако
11
МакАртур
40
Панчеон
10
Заа
7
Сон
9
Н'Жи
9
Н'Жи
7
Сон
9
Ламела
14
Кэрролл
14
Кэрролл
9
Ламела
89
Шадли
24
Эриксен
24
Эриксен
89
Шадли
11
МакАртур
77
Матч
77
Матч
11
МакАртур
20
Сако
45
Бэмфорд
45
Бэмфорд
20
Сако
10
Заа
22
Кэмпбелл
22
Кэмпбелл
10
Заа
Остались в запасе
Тоттенхэм
Кристал Пэлас
13
Михел Ворм
ВР
17
Федерико Фасио
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
13
Уэйн Хеннесси
ВР
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
16
Джо Ледли
ЦП
72
Ли Чхун-Ен
ЦП
Главный тренер
Алан Пардью
Остались в запасе
13
Михел Ворм
ВР
17
Федерико Фасио
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
Остались в запасе
13
Уэйн Хеннесси
ВР
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
16
Джо Ледли
ЦП
72
Ли Чхун-Ен
ЦП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Главный тренер
Алан Пардью
Статистика матча Тоттенхэм - Кристал Пэлас
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
- : -
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Оливер
(Нортумберланд)
Стадион:
Уайт Харт Лэйн
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол
Новости команд
Все
Тоттенхэм
Кристал Пэлас
Экс-тренер «Тоттенхэма» Франк нашел новую работу в АПЛ
09:59
«Ром, ты играть не будешь, у нас есть Веллитон»: Павлюченко в деталях вспомнил уход из «Спартака»
15 ноября
1
Павлюченко вспомнил, как ему едва не спалили машину в Лондоне
14 ноября
«Ювентус» выбирает между защитниками «Барселоны», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма»
14 ноября
«Кристал Пэлас» – «Ливерпуль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Ром, ты играть не будешь, у нас есть Веллитон»: Павлюченко в деталях вспомнил уход из «Спартака»
15 ноября
1
Павлюченко вспомнил, как ему едва не спалили машину в Лондоне
14 ноября
«Ювентус» выбирает между защитниками «Барселоны», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма»
14 ноября
«Лидс» – «Тоттенхэм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Лидса» и «Тоттенхэма» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Экс-тренер «Тоттенхэма» Франк нашел новую работу в АПЛ
09:59
«Кристал Пэлас» – «Ливерпуль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Кристал Пэлас» и «Ливерпуля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Манчестер Юнайтед» выбирает между тремя форвардами с опытом АПЛ
7 ноября
3
«Кристал Пэлас» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+